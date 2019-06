Høyres president og Abid Raja grep inn: Utsetter votering om bompenge-milliarder til etter Frp-møte

Det har det borgerlige flertallet i Stortingets presidentskap bestemt tirsdag morgen.

Etter det NRK får opplyst var det visepresident Morten Wold (Frp), visepresident Abid Raja (V) og dobbeltstemmen til stortingspresident Tone W. Trøen (H) som sikret at Frp får vente til 19. juni før de formelt stemmer for å pålegge norske bilister å betale 10 nye milliarder i bompenger.

Arbeiderpartiets to visepresidenter og Senterpartiets ene stemte mot utsettelsen.

Det var prosjektene E6 Ulsberg-Melhus i Trøndelag og E18 Langangen-Dørdal i Telemark som var planlagt ferdigbehandlet i Stortingssalen onsdag, samme dag som Frp holder sitt ekstraordinære landsstyremøte om bompengeopprøret som rir partiet.

De to prosjektene skal blant annet finansieres med 10,1 milliarder som skal kreves inn fra de veifarende, ifølge anbefalingen fra Frps samferdselsminister Jon Georg Dale.

NRK skrev for en uke siden om at Frps medlemmer av Stortingets transportkomité stemte for å kreve inn de nye bom-milliardene, bare uker etter at Frp-landsmøtet feiret stort at de skulle bruke 50 ganger mindre - 200 millioner kroner - på å rive bomstasjoner.

Tajik: – Frp holder på å falle av hesten

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik legger lite mellom:

– I seks år har Fremskrittspartiet ridd to hester, der de mener én ting i Stortinget og noe annet i regjeringen. Nå holder de på å falle av den ene hesten. Sakene er allerede ferdigbehandlet i komiteen, der har Fremskrittspartiet sagt tydelig at de er for bomprosjektene. Men nå når saken skal behandles med åpen debatt i Stortingssalen, så vil de ikke stå for det lenger, sier Tajik til NRK.

KRITISK: Ap-nestleder Hadia Tajik. Foto: Margaret Helland / NRK

– At Høyres stortingspresident blir tvunget til å bruke sin dobbeltstemme for å hindre at saken blir behandlet nå, viser også at det nå er den mest uansvarlige fløyen i Fremskrittspartiet som styrer samarbeidet mellom Høyre og Fremskrittspartiet, legger hun til.

Vedum: – Vanvittig

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum er heller ikke nådig når han overfor VG kommenterer det som har skjedd:

– Det er vanvittig og jeg kan ikke tolke det på noen annen måte enn at dette skjer for å hindre at Frp må bli med på å stemme for bompengeprosjekter samme dag som de skal forsøke å tøffe seg og være mot bompenger på landsstyremøtet onsdag.

KRITISK: Trygve Slagsvold Vedum mener Frp holder på med et narrespill. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Disse sakene var klare til behandling og det har ikke vært noen grunn til å utsette dem. Her kunne Frp faktisk vist sin vilje til å kutte bompengeutgifter. I stedet skal de snakke om kutt på seminar. De skal altså som vanlig fortelle folk hvor stor motstandere de er av bompenger, i stedet for å vise i praksis at de stemmer mot. De holder på med et spill her, som nesten ikke er til å tro, sier Vedum til avisen.

Taus Trøen om årsaken

NRK har forsøkt å få svar fra stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) om bakgrunnen for utsettelsen. Uten hell.

– Et flertall i transportkomiteen har søkt presidentskapet om å flytte debattdato for to saker til 19. juni. Presidentskapet har behandlet søknaden i dag, og et flertall støtter dette, skriver Trøen i en SMS til NRK.

– Og du avgjorde med din dobbeltstemme?

– Ved stemmelikhet er det slik.

– Hvordan synes du det tar seg ut dersom du som president griper inn og endrer Stortingets dagsorden bare for å skjerme regjerings-Frp fra en ydmykelse i salen?

Den siste meldingen ble lest av Trøen klokken 10.09, men har forblitt ubesvart.

NRK har også søkt å komme i kontakt med visepresident Abid Raja tirsdag, men Venstre-toppen har vært utilgjengelig.