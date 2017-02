Høyre: – Jonas, skjerp retorikken i eget parti

Lisbeth Berg-Hansen (Ap) sier det er ubehagelig å bli tatt med tvang Foto: Sigurd Steinum / NRK

«Når de plutselig tvangssammenslår og flytter fylkesgrenser, så får det meg til å tenke på russernes annekteringer av Krim, dog uten våpen.»

Følelsene rant over for tidligere fiskeriminister og nåværende stortingsrepresentant Lisbeth Berg-Hansen da det ble klart at hjemkommunen Bindal skal tvinges sammen med naboene.

Da VG ringte for en kommentar, fyrte Berg-Hansen av sammenligningen mellom kommunereformen i Norge og annekteringen av Krim.

Det fikk Høyres Henrik Asheim til å gni seg i øynene.

– Det er fullstendig absurd å sammenligne en kommunereform i Norge med Russlands annektering av Krim, sier Asheim.

Beskylder Ap-toppen for overdramatisering

Høyremannen sier det er milevidt mellom at Russland folkerettslig har okkupert deler av et annet land og at et flertall på Stortinget har tatt grep for å organisere kommuner og regioner i Norge.

– Sammenligningen er først og fremst en hån mot den veldig alvorlige situasjonen på Krim, men det er også en komisk overdramatisering av en demokratisk prosess vi har i Norge, sier Asheim.

Han mener Berg-Hansen burde vite bedre, blant annet på grunn av hennes lange fartstid i politikken.

Berg-Hansen er på ingen måte et uskrevet blad i politikken. Tvert imot er hun en av Arbeiderpartiets mer drevne politikere. Hun har blant annet:

vært fiskeriminister.

vært statssekretær ved Statsministerens kontor (SMK).

vært politisk rådgiver i Fiskeridepartementet.

vært stortingsrepresentant siden 2013.

vært vararepresentant til Stortinget i til sammen åtte år.

sittet 12 år i kommunestyret i hjemkommunen Bindal.

Finner ikke annet bilde

Berg-Hansen er enig at situasjonen på Krim ikke er direkte overførbar til den norske kommune- og regionsreformen.

– Angrer du på utsagnet?

– Jeg skulle gjerne funnet et annet eksempel. I farten i en opprørt telefonsamtale med VG fortalte jeg om den tanken, men jeg klarer ikke å finne noe annet eksempel. Her blir man overrumplet nærmest i nattens mulm og mørke, og plutselig får vi beskjed om at vi både skal tvangssammenslås og tvangsflyttes, sier Berg-Hansen.

Hun sikter til at Bindal ikke bare skal tvinges sammen med nabokommunene, men også at kommunen blir plassert i Trøndelag og ikke i Nordland som det tilhører i dag.

– Den følelsen av å bli tvangstatt er veldig ubehagelig.

Ber Støre rydde i eget reir

Retorikken får Asheim til å kreve at Ap-leder Jonas Gahr Støre kommer på banen.

Støre har flere ganger kritisert statsråder i regjeringen for å bruke splittende retorikk i blant annet flyktning- og innvandringspolitikken. Nå ber Asheim Støre rydde i eget reir også:

– Dette er kanskje det mest splittende hun kunne sagt. Jeg mener Støre bør gå i rette med sine egne slik han hele tiden gjør med andre. Han bør si at hvis hun skal bruke den type retorikk så bør hun roe seg ned.

Jonas Gahr Støre har ikke ønsket å kommentere saken.