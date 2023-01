– Vi skal ha en høring, og så vil svarene vi får på den høringen avgjøre om vi har tillit til måten byrådet og spesielt Robert Steen har håndtert dette på, sier Eirik Lae Solberg, gruppeleder i Oslo Høyre.

NRK og andre medier har i flere saker fortalt om det pasienter og pårørende mener er grov omsorgssvikt ved Ullern helsehus i Oslo.

Pårørende forteller om manglende omsorg, lite bemanning og ansatte som ikke kommer når de ringer. Det har ført til at pasienter har blitt liggende lenge alene på rommet, ofte i sin egen avføring, før noen har kommet for å hjelpe.

Tidligere førstestatsadvokat Lasse Qvigstad var en av dem som fortalte om sine opplevelser før jul i fjor.

Tidligere førstestatsadvokat Lasse Qvigstad har fortalt om sine erfaringer som pasient ved helsehus i Oslo. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

30. januar har opposisjonen i Oslo bystyre kalt inn til høring om helsehusene i Oslo.

Allerede nå varsler Venstre og Høyre at de vurderer mistillit mot han som har ansvaret for eldreomsorgen i hovedstaden; byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Robert Steen.

– Hva har han tenkt til å gjøre for å få oss ut av denne krisen, hva har han tenkt til å gjøre for å sørge for at gamle mennesker får den omsorgen de har rett og krav på? I dag får de ikke det, mener Hallstein Bjercke i Venstre.

Krever svar

– Vi har sett eksempler på grov omsorgssvikt, og vi har sett det i hjemmetjenesten, i eldreomsorgen i Oslo, vi har sett det ved Ullern helsehus. Hvorfor har vi havnet her? Hva har Steen tenkt gjøre med det? Det er vi nødt til å få svar på, sier Bjercke.

Robert Steen har blant annet takket Lasse Qvigstad for åpenheten, etter at den tidligere førstestatsadvokaten delte sine erfaringer fra Ullern helsehus. Steen har også satt i gang en ekstern gransking av det kommunale helsehuset.

Men Høyre og Venstre er ikke fornøyd med svarene Steen har gitt så langt.

– I begynnelsen opplevde vi at han ikke tok dette på alvor. Han karakteriserte det som uheldige enkeltepisoder, nå har det blitt så mange enkeltepisoder at vi er nødt til å stille spørsmål ved om det er systemet det er noe galt med, sier Bjercke.

Tidligere torsdag ble det også kjent at Oslo Høyre krever full gransking av eldreomsorgen i Oslo kommune. Bakgrunnen for dette er også NRKs avsløringer om tilstanden i hjemmetjenesten i kommunen.

– Sløser med kommunens penger

Torgeir Bruun Wyller er professor ved Universitetet i Oslo og er blant dem som har pekt på at kommunene har fått ansvar for pasienter som er sykere og trenger mer oppfølging enn tidligere.

– Vi ser at oppgavene til helsehusene har blitt mer krevende, da er det naturlig å spørre hvorfor ikke bygget og tilbudet ved helsehusene er bygget om, skalert opp og bemannet opp i tråd med å møte denne utfordringen, sier Bjercke.

– Hvis Høyre og Venstre hadde sittet i Byrådet hadde dere måtte håndtere samme kommunebudsjett. Hvordan skulle dere ha håndterte dette annerledes enn det Steen har gjort?

– Oslo kommune har hatt stor inntektsvekst de siste årene, større enn noen gang. Dette kunne vært penger som kunne vært brukt for å styrke eldreomsorgen, sier Lae Solberg.

– Dette byrådet sløser med kommunens penger. Det er ikke tvil om at Oslo kommune har økte budsjetter, og det handler mer om hvordan man bruker pengene enn hvor mye penger man har i denne kommunen, mener Bjercke.

– Det er et valgår, det er kommunevalg til høsten, er dette bare for å sko seg politisk?

– Dette er en veldig alvorlig situasjon for dem det gjelder som vi tar på største alvor. Derfor er det altfor tidlig å konkludere at vi ikke har tillit. Vi ser hva som kommer fram på høringen og vil konkludere etter det, sier Lae Solberg.

Har vært i hardt vær tidligere

Det er bare et år siden sist byråd Robert Steen fikk kraftig kritikk av opposisjonen.

Den gang handlet saken om en anbudskonkurranse om 800 sykehjemsplasser for ideelle aktører. Da stemte bystyret for den strengeste form for kritikk, bortsett fra mistillit, også kalt daddelvedtak. Det var Avisa Oslo som omtalte saken for ett år siden.

Venstre og Høyre i Oslo vurderer å stille mistillitsforslag mot byråd Robert Steen etter det som har kommet fram om helsehus i Oslo. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

For at Byråd Robert Steen skal få mistillit mot seg, må alle opposisjonspartiene i Oslo bystyret stemme for et mistillitsforslag.

NRK har vært i kontakt med Robert Steen, som sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere et eventuelt mistillitsforslag mot seg.