Demente Randi forsvant etter taxitur. Ble funnet død dagen etter: – Helt meningsløst

– Jeg synes det er helt meningsløst. Det er så uforsvarlig.

Det sier familievenn Anlaug Sanderød. Én gang i uka dro hun på besøk til 85 år gamle Randi på Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Hun beskriver en sporty dame, som var veldig glad i å bevege seg.

Randi var også dement.

– Hun var stolt over seg selv, og over det hun hadde utrettet i livet. På mange måter en selvbevisst dame, men samtidig tok hun veldig liten plass, sier Sanderød.

NRK har fått tillatelse til å fortelle Randis historie, men nærmeste pårørende ønsker ikke bruk av etternavn og bilde.

Kvelden 7. desember blir Randi sendt fra Diakonhjemmet sykehus til Lilleborg helsehus med Pasientreiser.

Lilleborg helsehus sier de aldri mottok pasienten. Dørene på helsehuset låses klokken 16.00 hver dag, og ingen av de ansatte på jobb den dagen har opplyst at de slapp henne inn. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

Diakonhjemmet sier de varslet helsehuset om at en pasient var på vei. To timer senere fikk Diakonhjemmet en telefon fra helsehuset om at pasienten ikke var kommet.

Det er ennå uklart hva som skjedde etter at Randi forlot taxien.

– Slik jeg kjenner henne, var hun nok blid og korrekt i taxien. Da den stoppet, ser jeg for meg hennes bestemte stemme si at «takk, men nå klarer jeg meg selv!», og at hun deretter forlot taxien alene, sier Sanderød.

– Hun fremsto ikke som dement, med mindre du har prata en del med henne, fastslår hun.

Funnet av lokal bonde

Ingen klarte å finne Randi. Politiet ble koblet inn og det ble satt i gang en leteaksjon. Politiet sier til NRK at de fikk en savnetmelding klokken 20.54, og at det ble satt i gang søk klokken 21.08. Det ble søkt med helikopter og biler.

Neste morgen blir hun funnet død like ved en gård i Ullevålseterveien. Det er cirka 10 kilometer unna Lilleborg helsehus, ifølge Google Maps. Den natta var temperaturene nede i ni minusgrader.

Rundt klokken 17.40, den 7. desember, ble Randi sluppet av ved Lilleborg helsehus. Formiddagen etterpå, den 8. desember, blir hun funnet død her - i Ullevålseterveien. Hun blir funnet av Tor Arild Albrigtsen rundt 09.15, cirka 10 kilometer nordvest fra Lilleborg helsehus.

Tor Arild Albrigtsen, en lokal bonde, minnes en kald morgen. Det var rim på bakken da han trillet ut høy til hestene.

– Da så jeg en mørk bekledning lenger opp på veien. Jeg gikk opp for å sjekke det ut, i tilfelle noen hadde mistet noe. Da jeg kom opp så jeg en kort boblejakke, to sorte benklær og støvletter. Da stivnet jeg helt, sier han.

Tor Arild Albrigtsen ristet Randi forsiktig i armen, men kunne se og kjenne at hele kroppen var stivfrossen. – Da skjønte jeg at det var et dødt menneske, sier han. Foto: Ellen Omland / NRK

Tre har mistet livet

Randis historie er ikke unik. Siden 2014 har to andre pasienter også mistet livet i forbindelse med pasientreiser i tilknytning til Oslo universitetssykehus (OUS).

I november 2014 fant Tom Erik Strand sin mor død i bekken på Råholt i Eidsvoll kommune, etter at hun ble satt av på feil plass av en taxisjåfør. OUS har også ansvaret for transport av pasienter i Eidsvoll.

Rita Birgitte Hemmingsen bodde på Oppsalhjemmet på Stovner. Hun var nyresyk og måtte til dialysebehandling tre dager i uken. Foto: Privat

I februar 2018 gikk det galt da 45 år gamle Rita ikke ble hentet av taxi. Hun var på vei til å få dialysebehandling, noe hun var helt avhengig av for å overleve. Tidlig dagen etterpå ble hun funnet død.

Nå kan NRK fortelle at Oslo universitetssykehus slo alarm om praksisen i slutten av 2018.

De prøvde da å ta over ansvaret for pasienttransporten selv etter «flere avvik» – blant annet ett med «dødelig utgang».

I et brev fra OUS, som er signert av klinikkleder Terje Strand og avdelingsleder Egil Johannessen, til Samferdselsdepartementet påpeker de at pasientene burde hatt et annet og forsterket transporttilbud.

– Dette gjelder særlig barn som reiser alene og pasienter med varig eller midlertidig kognitiv svikt, som for eksempel demens, skriver de.

Tilbakemeldinger fra løyvemyndigheten i Oslo viser også at enkelte sjåfører ikke alltid føler seg komfortabel med å transportere disse pasientene, heter det i brevet.

Strand og Johannessen påpeker at sjåførene ikke har helsefaglig bakgrunn, og at man derfor ikke kan forvente at de forstår at de har med en person som ikke er i stand til å ivareta seg selv å gjøre.

Da kan det fort oppstå en situasjon hvor pasienten overtale sjåføren til å sette seg av på et annet sted en den transporten er bestilt til, står det.

– Vi har tatt dette opp med våre transportører og har nulltoleranse for slike avvik, men til tross for dette dukker denne typen avvik opp med jevne mellomrom, skriver Strand og Johannessen.

Fikk svar etter ett år

Universitetssykehuset foreslo derfor å ta over ansvaret for å frakte pasientene, ved å bruke leasede biler og egne sjåfører med «tilstrekkelig opplæring».

Brevet fra sykehuset er datert 19. desember i 2018. Det tok nesten ett år før de fikk svar – den 19. november 2019 – fra Samferdselsdepartementet.

Departementet påpekte da at ansatte kun kan transportere pasienter der det «fremstår som en naturlig del av den ansattes oppgaver».

– Å gjennomføre pasienttransporter med egne, leasede biler og eget ansatt personell som har som sin hovedoppgave å gjennomføre slike transporter, faller utenfor unntaket og vil utløse løyveplikt selv om det ikke tas noen form for betaling fra pasienten, skriver departementet.

NRK kjenner til at OUS mener det vil medføre store og unødvendige merkostnader og administrasjon, når hensikten er å frakte sårbare pasienter på en forsvarlig måte. Dermed ble det lagt på is.

NRK har vært i kontakt med Oslo universitetssykehus. De ønsker ikke å kommentere saken.

Lilleborg helsehus. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

For Anlaug Sanderød fremstår det som helt meningsløst at Randi gikk bort på denne måten.

– Om ikke taxisjåføren blir godt brifet i forkant, så er dette fullstendig uforsvarlig. Du kan ikke se på mennesker at de er dement, det vil veldig ofte ta tid før du forstår det, sier Sanderød.

– Jeg blir fortvilet og lei meg.

Anlaug Sanderød utenfor Lilleborg helsehus. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

– Sikrer en god transportbransje

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Kalås sier at dette havner under løyveplikt for å sikre en god transportbransje, som er regulert på en god måte.

– Så er det en grunn til å se på hvor grensene skal gå, skal en ha flere unntak fra det løyvekravet, spør han retorisk.

Statssekretær Tom Kalsås sier at drosjeutvalget skal se på drosjereguleringen, og da også transport av pasienter. Foto: Ingvald Nordmark

I mai oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skal se på drosjereguleringen. De skal levere sin første delrapport før sommeren.

– En del av mandatet deres er å se på tilbudet til pasienttransport og sårbare grupper, sier Kalås.

– Men hvorfor faller det å frakte sårbare pasienter inn under en løyveplikt?

– Det er for å sørge for at vi har en god transportbransje, som er regulert på en god måte.

Pasientreiser ved OUS holder til på Akershus universitetssykehus. Foto: Heiko Junge / N

– Blir ikke dette bare byråkratiske regler når det faktisk handler om å frakte sårbare pasienter, som et sykehus ønsker å gjøre selv på en forsvarlig måte?

– De sykeste pasientene blir fraktet på annet vis, men dette er regelverket per i dag for øvrige grupper. Så er det viktig at helseforetakene organiserer dette, og stiller de kravene for de som skal gjennomføre disse transportene, på en god måte, svarer Kalås.

Taxiselskapet: Ikke avvik

Christiania Taxi var taxiselskapet som kjørte Randi fra diakonhjemmet til Lilleborg helsehus. Daglig leder Mohammed Hassnat sier at sjåføren utførte transporten fra Diakonhjemmet til Lilleborg helsehus i henhold til bestillingen.

– Ut fra det vi kan se foreligger det ingen avvik her, sier Hassnat til NRK.

Dette taxiselskapet fraktet Randi fra Diakonhjemmet til Lilleborg helsehus. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Han sier at han synes dette er en veldig trist hendelse.

– Det er nå viktig at de offentlige instanser som undersøker og etterforsker saken får ro til å jobbe med dette.

Oslo politidistrikt startet å etterforske saken i desember. De undersøker om det kan ha skjedd noe straffbart i forbindelse med helse sin oppfølging av Randi.

– Det er ikke noe nytt fra vår side nå. Vi er fortsatt i en innledende etterforskning, sier seksjonsleder ved Oslo politidistrikt Rune Skjold til NRK.

Rune Skjold (til høyre) sier de fortsatt etterforsker saken. Her sammen med Jan Eirik Thomassen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Har dere en teori om hvordan hun har kommet seg så langt fra helsehuset?

– Vi ønsker ikke å spekulere i det, men det er nok noe av det vi kommer til å berøre i etterforskningen, svarer han.