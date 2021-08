Høstferie frister, men karantene for barn bremser reiselysten

Det skjedde noe helt tydelig da myndighetene fjernet reiserådene for EU og Schengen 5. juli. Folk var reiselystne.

Men en del vegrer seg likevel for å dra. Selv om mange nå er fullvaksinerte.

Vil ikke dra til utlandet før tidligst 2023

– Jeg har tenkt å holde meg hjemme og feriere i Norge enn så lenge, forteller Jeanette Pedersen Aunan.

Hun har ikke lyst å utsette sine to barn for mulig smitte i utlandet. Hun synes det er litt forvirrende at regler endres hele tida. Og det at regler kan endre seg mens man er ute og reiser er ganske trasig rett og slett.

– Det at det er så ustabilt hele tiden er en stopper for at vi tør å reise utenfor Norges grenser, sier Aunan.

Barnefamilien har bestemt seg for at de ikke reiser til utlandet før tidligst i 2023.

Stigende smitte og stadige endringer skaper usikkerhet

Ving opplever at mange vil reise i høstferien. Økningen i salg av reiser kom da reiserådet i Europa forsvant. Da merket selskapet økt pågang både for sommer- og vintersesongen.

Men med stigende smitte og stadige endringer i smittekart, er det mange som fortsatt utsetter å bestille.

Ving håper det blir testing i stedet for karantene for barn, sier Ving-sjef Marie-Anne Zachrisson.

– Mange kunder forstår ikke helt hva som gjelder for dem. Flere er fullvaksinert, og flere kjøper reiser, men mange er likevel usikre på hvordan det er å komme hjem igjen til Norge, sier

Marie-Anne Zachrisson, sjef for Ving i Norge.

Ving er bekymret for at det har vært for lite pågang på avreiser med kort avgang. Med andre ord i august og september.

– Vi har kansellert avganger for å tilpasse oss etterspørselen i sommer og høst, sier hun.

De som reiser nå er stort sett fullvaksinerte som er venner, kjærester, par, ektepar og single.

Strender som Amadores på Gran Canaria, med sol og varme, frister nordmenn til høsten og vinteren. Foto: Astri Husø / NRK

Restriksjoner for barn gjør det vanskelig.

På grunn av begrensninger og innreiserestriksjoner for barnefamilier så er etterspørselen etter reiser i høstferien langt lavere enn i et normalår hos Ving.

– Barna må i hjemmekarantene i minst tre dager, og teste seg ut når de kommer hjem fra ferie. Det gjør at mange fortsatt vegrer seg for å reise til utlandet, sier Zachrisson.

Smittekarantene på skoler ble tatt bort fra 16 august. Den ble erstattet av testing. Zachrisson mener man også burde kunne teste barna helt bort fra innreisekarantene. Det vil ha stor betydning for reiseselskapene.

– Vi er spente på hva som skjer med karantene i trinn fire av gjenåpningen. Vi håper det blir testing i stedet for karantene da, sier hun.

For folk som er fullvaksinert er det enkelt å reise. Men folk som kun er beskyttet med én vaksinedose, må i hjemmekarantene og teste seg ut. Det samme må barn.

Dersom et land i tillegg blir mørkerødt, må de som ikke er beskyttet i hotellkarantene.

– Så i takt med at landene har fått økt smitte, har salget igjen dabbet av på kort sikt forteller Zachrisson.

Positive vaksinenyheter gir økt salg

TUI opplever at nordmenn virkelig har ønsket å reise siden landet så smått begynte å åpne opp igjen. Samtidig erfarer de at retningslinjene fra norske myndigheter og den generelle smittesituasjonen påvirker når folk faktisk bestiller en ferie.

Hver torsdag og fredag ser TUI de samme henvendelsene fra folk som lurer på hva de nye «innreisereglene» betyr for dem.

-TUI har hatt den desidert sterkeste veksten i høstferieukene, sier Nora Aspengren. Foto: TUI

– Vi er sensitive til alt det som skjer rundt oss, mye mer enn våre andre nordiske naboer. Salget stiger i takt med gode nyheter, sier Nora Aspengren, kommunikasjonssjef i TUI.

Den siste «bølgen» av feriebestillinger startet for ca. 2 uker siden da myndighetene annonserte at vi vil «leve normalt i slutten av september» og nyheten om ekstra vaksinedoser kom.

Høstferieavgangen fra Bergen til Gran Canaria er snart utsolgt. Men også avgangene ellers i høstferien begynner å fylle seg opp, fortsetter hun.

Det som bookes mest akkurat nå er Rhodos, Kreta, Gran Canaria og Tenerife.

Folk vil til varmere strøk

Det har lenge vært godt med bestillinger til utlandet nå på sensommeren og utover høsten, forteller pressesjef i SAS John Eckhoff.

– Det kan virke som om mange har utsatt reiseplanene sine fra sommerferien og til høstferie og ukene rundt denne, sier han.

Pressesjef John Eckhoff i SAS tror på halv fart av normalen til utlandet i høst. Foto: Håkon Mosvold Larsen

SAS forventer en kapasitet på rundt 80–90 prosent på norsk innenlandsflyvninger sammenlignet med 2019. Og cirka 50 prosent fra Norge og ut i Europa.

Norwegian har for den kommende sesongen lansert flere avganger og flere destinasjoner basert på kundenes etterspørsel.

– Ja, vi opplever bra trykk. Basert på antall bestillinger nå i august for reiser i oktober, er det dobbelt så høyt som i fjor på samme tid, opplyser Eline Hyggen Skari hos Norwegian.

Både hos SAS og Norwegian er det varmere strøk som lokker folk. Særlig de som er fullvaksinert. Populære destinasjoner er Spania, Italia, Hellas og Kroatia hos flyselskapene.

Myndighetenes reiseråd og de ulike landenes restriksjoner er det som i størst grad påvirker etterspørselen etter flybilletter.

Ingen endring hjemmekarantene nå

I en e-post til NRK skriver statssekretær i helsedepartementer Saliba Andreas Korkunc:

«Kravene om testing og karantene ved innreise vurderes jevnlig. Det vil derfor kunne bli endringer utover høsten, men det er ikke aktuelt å gjøre noen endringer på dette området per nå.»

Reiseråd står fortsatt for land utenfor EU/Schengen

Reiserådet for land utenfor EU og Schengen står fram til 1. september per nå. Dermed frarådes reiser som ikke er strengt nødvendig ut til resten av verden.

Kretas grønne hav frister, men ikke alle vil reise sydover på en god stund. Foto: Halvard Alvik / NTB

UD jobber med hva som skal gjelde fra 1. september. Det vil bli offentliggjort så snart svaret er klart, opplyser de.

Mye av vinterturene for turoperatører er til land utenfor EU eller Schengen, de er derfor spente på hva som skjer.

– Vi håper trinn fire i gjenåpningen skal gi noen gode nyheter i forhold til reiser i resten av verden også, sier Zachrisson i Ving.