Fra mandag farges store deler av Europa grønt

Så langt er rundt en tredel av Norges befolkning fullvaksinert og kan reise fritt ut av landet uten å måtte tenke på innreisekarantene ved hjemkomst.

For dem som fremdeles er uvaksinert eller som bare har fått første dose, mykes innreisereglene opp fra mandag av.

Da senkes terskelen for å erklære et land som grønt, og utvider drastisk lista for reisemål uten karanteneplikt ved hjemreise.

Store deler av Europa kan bli grønt

Fra og med mandag regnes et land som grønt dersom:

Det er en del av EU, EØS og Schengen

Smittetrykket er lavere enn 50 smittet per 100.000 innbygger siste 14 dager

Andel positive tester er under 4 prosent

Alternativt færre enn 75 smittet per 100.000 innbygger siste 14 dager, men med andel positive tester under én prosent.

Fredag offentliggjør Folkehelseinstituttet (FHI) listen over hvilke land som blir grønne fra midnatt natt til mandag.

Tall fra Worldometers NRK har hentet inn, viser at følgende land ligger godt an til å bli grønne fra og med mandag.

Grønne land i EU og EØS per 1. juli 2021 Land Smitte per 100.000 siste 14 dager Frankrike 43 Færøyene 37 Luxembourg 37 Slovenia 34 Estland 32 Litauen 29 Kroatia 26 Sveits 22 Italia 21 Liechtenstein 21 Østerrike 17 Bulgaria 16 Tsjekkia 15 Tyskland 12 Ungarn 10 Slovakia 10 Island 8 Malta 8 Romania 5 Polen 5

Disse tallene samsvarer med anbefalingene fra Det europeiske smittevernbyrået ECDC som ble publisert i dag.

ANBEFALING: ECDC maler med bred grønn pensel over Europa i sin anbefaling til medlemslandene. Foto: ECDC

Men til syvende og sist er det norske myndigheter som tar en selvstendig vurdering av hvilke land som blir grønne. Denne oversikten presenteres altså fredag.

I tillegg skal FHI vurdere EU-kommisjonens tredjelandsliste for ytterligere land som vil bli unntatt fra innreiserestriksjonene.

Dette omfatter foreløpig:

Albania

Australia

Israel

Japan

Libanon

New Zealand

Nord-Makedonia

Rwanda

Singapore

Serbia

Sør-Korea

Taiwan

Thailand

USA

Kina

Selv om land utenfor Europa blir grønne, er det ikke alle forsikringer som gjelder i disse landene.

– Land utenfor Europa dekkes ikke, så der skal man være veldig forsiktig hvis man drar, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Bibow Handeland i forsikringsselskapet Europeiske til NRK.

Hos Gjensidige gjelder reiseforsikringen som normalt fra 5. juli i landene hvor UD opphever reiserådet. Også i øvrige land gjelder forsikringen, men med unntak for koronarelaterte hendelser.

Du gröna, du fria

I Sverige fortsetter smittetallene å synke. Kun seks av landets 21 regioner ser ut til å bli røde fra mandag av. På samme tid for en uke siden var 14 regioner røde.

Fra følgende regioner må du fortsatt i karantene når du reiser over grensa til Norge igjen.

Jönköping

Kronoberg

Blekinge

Norrbotten

Värmland

Kalmar

I Danmark er Hovedstadsregionen fremdeles rød, mens resten av landet ligger an til å bli grønt.

Finland, som også vurderes på regionnivå av norske myndigheter, ligger ifølge ECDCs anbefalinger an til å bli helgrønt.

Må regne med venting og restriksjoner

Selv om det om kort tid kan bli mulig å ta en europaferie, uavhengig om du er vaksinert eller ei, så kan det dukke opp flere skjær i sjøen for reisende.

Avinor advarte i går om at reisende som ankommer fra utlandet vil måtte regne med opp mot seks timers ventetid. Personer som ikke er fullvaksinert kan risikere å måtte vente enda lengre.

Det globale reiserådet fra Utenriksdepartementet oppheves også mandag, men det er ikke nødvendigvis bare å reise, sier kommunikasjonssjef Trude Måseide til NRK.

– Det er mange land som har restriksjoner og de kan endre seg på kort varsel. Mange land har også krav om transitt, så hvis du skal i transitt kan det komme særskilte krav der også. Så det krever mer planlegging, sier Måseide.

Forsikringsselskapene advarer om at det kan bli noe vanskeligere å få hjelp på ferien sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

– Det kan være situasjoner hvor vi ikke klarer å yte den bistanden vi ellers ville gjort når det ikke er pandemi. Helsevesenet er ikke nødvendigvis på stell i alle land og ting er ikke som vanlig selv om man kan reise, sier Rysstad til NRK.

Trolig blir dette ikke sommeren for de store utenlandsturene for nordmenn flest. Sju av ti svarer at de skal feriere i Norge selv om de får koronasertifikat, ifølge en undersøkelse Ipsos har gjennomført for NHO Reiseliv.