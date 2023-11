– Jeg er jo her fordi jeg i min tid som tidligere utenriksminister har gjort feil.

Slik innleder tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt høringsrunden.

– Jeg tar ansvar for det som har skjedd uansett. Men jeg vil likevel fortelle hvorfor denne feilen skjedde, uten at det fratar meg ansvaret.

Huitfeldt forteller at hun alltid har vært redd for å gjøre feil knyttet til habilitet, men at ektefellens aksjer ikke var et tema under opplæringen.

– Min frykt for å gjøre feil, som jeg alltid har hatt med meg, dekket ikke dette feltet. Jeg mener det kom en rekke rettslige avklaringen fra rettsavdelingen i min sak.

Ifølge Huitfeldt er det utelukket at ektemannens aksjer i Kongsberg-gruppen kan ha påvirket beslutninger hun tok i regjering i sommer.

– Et minefelt

Huitfeldt sier at før denne saken kom, har hun aldri fått konkrete spørsmål om hvilke aksjeposter ektefellen har.

– Min forståelse var at han eide noen aksjeposter og at han kanskje kjøpte noen poster til.

Huitfeldt sier hun viste sin mann håndbok for politisk ledelse.

«Våpenaksjer, det må du holde deg unna». Det var beskjeden hun ga til mannen sin som et eksempel på hva som kunne gjøre henne inhabil, forteller hun.

– I sommer så gjorde han jo det motsatte. Han eide Kongsberg-aksjer i 11 uker. Jeg visste ingenting om dette.

Huitfeldt mener hun burde ha blitt fortalt at ektefellers aksjer var et minefelt.

– Jeg burde sagt til mannen min: «Hold deg unna enkeltaksjer».

På spørsmål om hun gjennomgikk en «vetting-samtale», svarer hun nei. Men dette hadde ikke påvirket denne saken, ettersom det uansett ikke var rutine å ha fokus på en ektefelles aksjer, ifølge Huitfeldt.

Hun leser opp fra håndbok for politisk ledelse og understreker at det som lovavdelingen nå sier, er noe annet enn det som det ble gitt veiledning om i håndboken.

– I dag vet vi at ektefellers aksjer kan skape store problemer for politikere. Men nærståendes aksjer har det lenge vært veldig lite søkelys på. Det var som å åpne en ny dør.

Ifølge Huitfeldt bør det være samme regler for ektefeller som for statsråder.

– Jeg fikk ikke noe råd fra noen om at han burde selge enkeltaksjene, men jeg vil si det til alle andre ektefeller: Selg enkeltaksjer! Eller frys dem, eller få andre til å forvalte dem.

Borten Moe: – Riktig å gå av

Borten Moe måtte gå av i sommer etter at det ble kjent at han hadde kjøpt våpenaksjer og brutt habilitetsreglene.

– Jeg er ingen ekspert på habilitet og inhabilitet. Men jeg kan mer nå enn noen gang tidligere i mitt liv, sier tidligere forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

– Jeg er jo ingen juridisk ekspert på habilitet Du trenger javascript for å se video.

– Frem til saken dukket opp i sommer, var jeg ikke kjent med at regjeringen hadde behandlet enkeltsaker som direkte angikk de selskapene jeg hadde investert i, sier han.

Slik holdes den åpne høringen i dag Ekspander/minimer faktaboks Del 1 – Om habilitetsbruddene til enkeltmedlemmer av ulike regjeringer 08.35 – 09.45: Tidligere statsminister Erna Solberg (H). 10.15 – 11.25: Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). 12.00 – 13.10: Tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) 13.20 – 14.30: Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). 16.00 – 17.10: Arbeids- og inkluderingsminister og tidligere kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Del 2 – Om regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverket 17.25 – 18.35: Tidligere statsminister Erna Solberg (H). 18.50 – 20.00: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). * Høringen blir strømmet på Stortingets nett-TV. (NTB)

Under høringen sier Borten Moe at han mener det var en riktig avgjørelse å gå av som statsråd.

– Jeg tror det ville ha vært uhyre krevende, for å ikke å si umulig å bli sittende med statsråd med den tilliten man måtte ha, i ukene og månedene som fulgte. Det var sånn dynamikken utviklet seg, sier han.

– Angrer du i dag på at du gikk av? spør Carl I. Hagen (Frp).

– Nei, det gjør jeg egentlig ikke, svarer Borten Moe.

Opplæringen bør bli bedre

I likhet med tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, som ble spurt ut tidligere i dag, mener også Borten Moe at opplæringen bør bli bedre.

– Jeg er nødt til å ta kritikk for at jeg selv ikke har satt meg godt nok inn i regelverket og sannsynligvis heller ikke forstått det godt nok. Men jeg vil også mene at opplæringen bør og kan bli bedre. Regelverket bør bli tydeligere og bevisstheten i systemet har også et potensial for å bli bedre, sier han.

Moe hevder han hele tiden var oppmerksom på egen habilitet i sitt daglige arbeid i departementet.

Tidligere forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) fikk flere spørsmål under høringen i forbindelse med habilitetssakene. Foto: NTB

– Så har jeg ikke hatt god nok oppmerksomhet om sakene som behandles i regjeringen som kollegium. Dette er mitt ansvar, og det er et ansvar jeg har tatt og som har fått en tydelig konsekvens, sier han og viste til at han både har gått av som minister og som nestleder i Senterpartiet.

Samtidig mener han at antall habilitetssaker den siste tiden vitner om at det ikke har vært god nok oppmerksomhet eller en enhetlig praksis verken i departementene eller regjeringsapparatet omkring dette.

– Jeg føler meg imidlertid helt trygg på at vi kommer til å få det, som en konsekvens av det her, sier han.

Senere har aksjeregelverket blitt skjerpet.

– Hadde vi hatt dagens regelverk for ett år siden, så hadde ikke jeg vært her i dag, sier Borten Moe.

På spørsmål fra Seher Aydar (Rødt) om han mener at reglene burde være slik at ingen i regjering kan ha aksjer, svarer Borten Moe:

– Personlig så tror jeg det er en ryddig måte å gjøre det på.