Vil skjerpe Støres nye aksjeregler

– Det har dessverre vist seg at politikere trenger tydelige og vanntette regler som ikke kan misforstås, sier Rødts Seher Aydar til NRK.

Hun er medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, der regjeringens håndtering av habilitetssaker nå er til behandling. Aydar mener de nye aksjereglene som hastig ble innført av statsministeren denne uka, slett ikke er tilstrekkelige.

– Det er et skritt i riktig retning, men reglene åpner fremdeles for at statsråders ektefeller kan kjøpe og selge enkeltaksjer, og det har vi fått ganske godt demonstrert at ikke fungerer, sier hun.

Rødt vil forby aksjehandel for statsråder og nærstående familiemedlemmer. Men så langt gikk ikke statsministeren da han onsdag gjorde rede for innstrammingene i det som heter Håndbok for politisk ledelse.

– Må skjerpes

Økonomiprofessor Espen Henriksen ved BI sier langt på vei det samme som Rødt. Han mener Støres nye retningslinjer burde ha vært tydeligere og sier toppolitikere og deres nærstående rett og slett ikke bør eie børsnoterte enkeltaksjer.

– Det vil fjerne enhver tvil om de har interessekonflikter for oss som velgere, sier Henriksen.

– De bør definitivt ha muligheten til å spare i aksjer, men dette bør skje gjennom brede fond, fortsetter økonomiprofessoren.

– Bør politikere som nå eier aksjer, selge dem?

– Ja, hvis det er børsnoterte aksjer, så bør de bare selge dem.

Henriksen mener det stiller seg annerledes med unoterte aksjer, der transaksjonskostnadene er høyere og hvor det gjerne er snakk om familieeide selskaper.

Jussprofessor Eivind Smith sier det er viktig å ikke gjøre regelverket så strengt at det i praksis blir umulig for eiere og investorer å bli politikere.

Jussprofessor Eivind Smith. Foto: Sunniva Linjord

– Støre har tatt til orde for at andre skal forvalte aksjene mens politikeren selv er aktiv. Men bør dette strammes inn ytterligere?

– Ja, det kan godt tenkes at regelen bør strammes inn. For eksempel ved at det blir forbudt å komme med instrukser fra aksjeeier til forvalter. Det kan bli bakt inn i avtaler og synliggjort for Statsministerens kontor, slik at det kan etterprøves, sier Smith.

Får etterspill

NRK har kontaktet alle opposisjonspartiene som sitter i kontrollkomiteen. Verken SV, Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet vil her og nå sette godkjentstempel på Støres nye regler:

Hvis statsråder, statssekretærer eller politiske rådgivere har aksjer når de tiltrer, får de nå tre valg: Enten kan de selge aksjene, «fryse» eierskapet eller få noen andre til å forvalte investeringen .

. Retningslinjene for hva en politiker skal gjøre dersom ektefellen eier aksjer blir også gjort tydeligere: Kort sagt blir det nå tydelig uttrykt at en statsråd har plikt til å skaffe seg oversikt over hvilke aksjer ektefellen har.

– Disse endringene kom fort, og de måtte komme fort. Men fra Stortingets side må vi se på helheten, og det kan være at vi kommer med anbefalinger eller anmodninger til regjeringen om endringer, sier Høyres Svein Harberg.

– Dette er et riktig første steg, men vi er nødt til å se nærmere på dette før vi konkluderer, sier Venstres Grunde Almeland.

Samme budskap kom fra SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, som NRK intervjuet i går:

– Vi må fra Stortingets side vurdere disse retningslinjene på egen hånd og se om de må utvikles ytterligere, sa han.

Vil instruere

Det er opp til enhver sittende statsminister å utarbeide retningslinjene for sin regjering. Men Stortinget kan fremme anmodningsvedtak og slik legge føringer for hvordan reglene utarbeides.

Det er ikke nok for Seher Aydar i Rødt.

– Vi har ingen garanti for at en framtidig regjering vil beholde disse nye og skjerpede reglene. Jeg mener Stortinget må vedta regler som alle regjeringer må forholde seg til, sier hun.

På spørsmål om begrensningene i aksjehandel utelukkende skal gjelde for norske børsnoterte selskaper eller også omfatte obligasjoner og unoterte aksjer, svarer Aydar som følger:

– Det er et godt spørsmål. Vi må sette oss ned og lage et system som fungerer godt etter hensikten.

Strengere på Stortinget

Flere partier har tatt til orde for at innstrammingene også bør gjelde for stortingsrepresentanter. Det er også Svein Harberg tydelig på.

– Det er helt naturlig, og Høyre har allerede fremmet forslag om dette, sier han.

Ved siden av å møte i kontrollkomiteen, er Harberg første visepresident på Stortinget. Han leder dermed arbeidet i den såkalte reglementskomiteen.

Harberg sier arbeidet med å stramme inn reglene hører hjemme her, men han åpner også for at kontrollkomiteen kan ta opp spørsmålet i sin behandling av regjeringens habilitetshåndtering.

Frps Carl I. Hagen sier det særlig er stortingsrepresentanter som er del av den parlamentariske ledelsen eller møter i finanskomiteen, som kan bli eksponert for innsideinformasjon. Men det kan også gjelde medlemmer av andre komiteer, som energikomiteen, påpeker han.

– Det er fullt mulig å skille mellom representanter, når et nytt regelverk skal vurderes, sier han.

Fire grep

Høyre-leder Erna Solberg foreslo tidligere i sommer fire innstramminger i aksjereglene for toppolitikere.

Blant forslagene var å forby stortingsrepresentanter og deres politiske rådgivere å kjøpe og selge aksjer «i tilfeller hvor de deltar i politiske prosesser eller har kunnskap som kan være kurssensitive for bransjer og enkeltselskaper.»

Høyre-profil Nikolai Astrup, som selv er blant de titall stortingsrepresentanter som eier aksjer, gikk i sommer ut med et eget forslag om innstramming. I et intervju med E24 kritiserte han at stortingsrepresentanter etter dagens regler kun må melde ifra om endringer i selskapsinteresser to ganger i året. Vel å merke dersom eierskapet kun er indirekte, gjennom et annet selskap.

– Man kan lure på hva som er poenget med å vise frem et øyeblikksbilde to ganger i året, sa Astrup til E24.

Registeret som Stortinget har over representantenes verv og økonomiske interesser, blir oppdatert månedlig. Siste oppdatering ble gjort 30. august.