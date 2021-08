Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg er redd det blir en uke med høye tall, sier Smittevernoverlege i Bergen Egil Bovim til NRK.

Kommunen peker nå ut to store fester holdt i Bergen siste uken: En på Marmorøyen 3. august og en i Skjoldbukta 6. august.

Situasjonen i Bergen er annerledes enn i vår, advarer smittevernoverlege Egil Bovim. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Alle som har vært på fest på Marmorøyen tirsdag 3. eller i Skjoldbukta fredag 6. august oppfordres til å teste seg. Det er et ukjent antall smittede fra festene, og mange av ungdommene som deltok kan ikke redegjøre for sine nærkontakter da det var mange ukjente samlet på begge festene, sier smittervernoverlegen.

R-tallet i Helse Bergen sitt område er nå beregnet til å ligge på 1,4, med en feilmargin fra 0,9 til 1,8. Administrerende direktør Eivind Hansen sier smittetrykket er det høyeste siden i fjor høst og at varsellampene bør blinke for oss alle.

Bergen kommune møter Folkehelseinstituttet klokken 15.30 i dag for å diskutere mulige nye tiltak.

Smittevernoverlegen skal etter dette gi sine nye råd og anbefalinger til byrådet onsdag. Byrådet vil først torsdag ta stilling til eventuelle nye tiltak i Bergen, opplyser de til NRK.

– Ta på munnbind igjen

Regler og påbud om munnbind har ikke vært aktuelt på lenge. Bovim har et tydelig råd til folk som har lagt bort munnbindet:

– Ta det på igjen. Og gå tilbake til der vi var. Situasjonen i Bergen er annerledes enn i vår. Nå har vi høye tall. Vi har en smittesituasjon.

– Er det så nøye når de fleste av oss har fått en eller to doser med vaksine?

– Ja, vi blir mindre syke. Det som bekymrer meg mest er rapportene som langkorona. Langtidsvirkninger og utmattelse hvor det tar lang tid før man er tilbake i formen man var i før man ble syk, svarer Bovim.

Bovim advarer mot å ta lett på konsekvensene av korona, selv om vaksineringen er kommet langt.

– Jeg hater å komme med dårlige nyheter. Men utbruddene i Storbritannia og andre steder har vist at det går en stund før man får utbruddene til en ser økning i sykehusinnlegger. Det går gjerne en uke eller to før de som blir skikkelig dårlig merker det.

Bergen har den siste tiden opplevd et stort smittetrykk, og kommunen vurderer nye lokale tiltak. Mandag ble 76 nye smittetilfeller registrert. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Stiger i ni av ti kommuner

– Det er Oslo og Bergen som skiller seg ut, med smittetall som nærmer seg 100 per dag, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 438 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 309.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er ikke veldig bekymret for smitteøkningen – foreløpig. Foto: Berit Roald / NTB

Det siste døgnet er 103 personer registrert smittet i Bergen – det høyeste tallet på ni måneder.I hovedstaden er det registrert 83 nye tilfeller, som er det høyeste døgntallet siden 4. juni.

– Situasjonen er preget av ganske store lokale utbrudd som er krevende for kommunene å få kontroll på, sier Nakstad.

Han sier smittetrenden nå stiger i ni av de ti kommune som har hatt mest smitte under pandemien.

– Ingen stor dramatikk

Om de store kommunene ikke får kontroll på utbruddene tror Nakstad smittetallene vil fortsette å stige.

33 koronapasienter er innlagt på sykehus. Det er åtte flere enn dagen før. Fem av disse er innlagt i Helse Bergen.

– Det er ingen stor dramatikk siden vi foreløpig ikke har veldig mange innleggelser. Men det er en uheldig utvikling hvis det fortsetter på denne måten nå i en periode hvor fortsatt mange ikke er vaksinert, sier Nakstad til NRK.

– Nå har vi hatt nesten 40 prosent stigning den siste uka, og hvis dette fortsetter en ukes tid til vil vi komme opp på smittetall tilsvarende det vi så i andre bølge i fjor høst. Men antallet innleggelser er vesentlig lavere, og det er det aller viktigste nå.

Nakstad mener at de lave innleggelsestallene i stor grad skyldes at de fleste utsatte er vaksinerte.

– Samtidig er det en vaksineforsinkelse på et par uker, så hvis vi får en kraftig smittestigning og en skikkelig stor bølge vil vi kunne se flere innleggelser et par uker etterpå.

For nettopp det har skjedd i en rekke andre land.

– Det som kanskje bekymrer oss mest er at i USA opplever man en markant økning i innleggelser av barn også. Det har man ikke sett i samme grad tidligere.

Mye av smitten kommer fra ferierende, sier Nakstad. Foto: André Børke / NRK

Nesten kun deltasmitte

Helsemyndighetene tror mye av smitten skyldes at flere møtes.

– Vi vet fortsatt ikke i detalj hvor folk blir smittet, men det ser ut som en del smitte nå kommer med hjem fra ferie, og at mange har blitt smittet i sosiale lag og på utesteder den siste tiden, sier Nakstad.

– Har folk blitt sløvere på smittevernet?

– Det er klart det er krevende å opprettholde gode smittevernrutiner når man føler pandemien begynner å komme på hell. Samtidig har vi et mye mer smittsomt virus nå, som smitter svært lett innendørs. Da er vi tjent med å fortsatt huske på de grunnleggende smittevernrådene i noen uker til i hvert fall.

Deltavarianten utgjør nå nesten alle smittetilfellene i Norge og i Europa.

Kommende uke starter mange skoler og studier opp igjen, og det etter planen på grønt nivå. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Unge fortsatt smitteverstinger

Det er hovedsakelig personer i 20-årene som står for smitten her til lands.

– Det snudde da det ble sommerferie. Da var det ikke lengre tenårene, men de over 20 som smittet mest. Nå er vi litt usikre når skolen begynner hvem som vil stå for mest av smittespredningen. Sannsynligvis vil det være de uvaksinerte, og det er de yngste, sier Nakstad.

Til uken starter høstsemesteret ved mange skoler og universiteter, og det med grønt tiltaksnivå.

– Man må jo tilpasse seg etter de lokale forholdene. Hvis det er et uavklart utbrudd er det naturlig å følge trafikklysmodellen, akkurat som tidligere.

Og Nakstad tror ikke det vil være aktuelt med noen nasjonale innstramminger med det første.

– Det er fortsatt sånn at tiltak fungerer best lokalt der smitten er, og i de miljøene og på de stedene hvor smitten øker mye. Det å se for seg nye nasjonale tiltak nå tror jeg er ganske lite sannsynlig siden hele den voksne befolkningen snart har fått sin første vaksinedose.