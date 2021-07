Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I dag presenterte regjeringen siste nytt om koronasituasjonen i Norge. Trinn fire innføres ikke. En ny vurdering tas i midten av august.

Etter råd fra FHI og Helsedirektoratet valgte regjeringen å utsette trinn fire av gjenåpningsplanen for Norge 5. juli.

–Pandemien er ikke over. Vi kommer aldri til å bli kvitt dette viruset, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Han snakket om en bekymringsfull utvikling i flere europeiske land grunnet deltavarianten. Også i land med høyere vaksinasjonsdekning enn i Norge, som Storbritannia og Nederland.

– Det er knyttet usikkerhet til hvordan Delta-varianten vil slå ut i Norge. Regjeringen har derfor valgt å følge rådet fra Helsedirektoratet og FHI og ikke iverksette trinn fire i gjenåpningsplanen nå, sier Høie.

Onsdag informerte regjeringen om at trinn fire i gjenåpningsplanen ikke gjennomføres. Foto: Torstein Bøe / NTB

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Gun Peggy Knudsen, deltar på pressekonferansen.

Det er få nye innleggelser på sykehus og intensivavdelinger i Norge, uttalte Knudsen.

– Antall meldte tilfeller har vært stabil de siste ukene, med en svak økning i uke 29. Beskyttelsen er svært god etter to doser med mRNA-vaksiner og vi vurderer at pandemien i Norge foreløpig holder seg stabil, sa Knudsen.

Lettelser for barn og unge

Høie sa at regjeringen vil fortsette sin prioritering av barn og unge.

Fra 16. august vil barn og unge under 18 år bli unntatt plikt til smittekarantene. De må fortsatt i smittekarantene om de er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen, som for eksempel en kjæreste.

Unntaket gjelder bare hvis det gjennomføres testing i tråd med retningslinjer fra kommunen.

Assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Gun Peggy Knudsen, sa under pressekonferansen vaksinene gir god beskyttelse mot alvorlig sykdomsforløp. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Vi må gjøre det vi kan for at barn og unge kan starte med en normal skolehverdag etter ferien. En videre gjenåpning nå vil øke risikoen for at flere skoler må åpne på gult eller rødt nivå og dermed ramme barn og unge, sier Høie.

Det er likevel slik at barnehager, skoler og SFO i områder med mye smitte bør planlegge for gult nivå.

–Vi må unngå at mange barn og unge settes i karantene og får mye fravær når skolene åpner på grønt nivå. Siden det ikke vil være inndeling i kohorter på grønt nivå er det nødvendig å unnta dem under 18 år fra karanteneplikten, slik at ikke hvert enkelt smittetilfelle fører til fravær for mange og redusert skoledrift, sier Høie.

Helse- og omsorgsministeren mener det er verdt risikoen for mer smitte i samfunnet, dersom barn og unge får en mer normal hverdag til høsten.

Roser kommunene

Helsedirektør Bjørn Guldvog understreket at kommunenes arbeid med smittesporing og testing har vært avgjørende.

– Vi har forebygget mye smitte ved at folk holder avstand og har få nærkontakter. Kommunenes arbeid med testing og smittesporing har vært avgjørende. Helsepersonellet i norske kommuner er verdensledende i dette arbeidet, sa Guldvog.

– Alle som deltar i dette arbeidet fortjener en stor takk. det er et formidabelt arbeid som gjøres i kommunene, og det angår i høyeste grad oss alle, sier Guldvog.

Helsedirektør Bjørn Guldvog roste kommunenes innsats under pandemien, og sa helsepersonellet i kommunene er verdensledende i sitt arbeid. Foto: Torstein Bøe / NTB

Bent Høie oppfordret samtidig folk til å laste ned smtittesporingsappen.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad uttalte tidligere onsdag at så lenge de lokale utbruddene holdes under kontroll av kommunene, er det ingen grunn til panikk.

– Dette trenger ikke bety varig smittestigning. Det er omkring 20 kommuner med økende smittetrend, men så lenge de kontrollerer utbruddene, tror vi dette skal gå bra, sier Nakstad.

Lav risiko for stor fjerde bølge

Fagdirektør i FHI, Frode Forland, sier rundt 20 prosent av de over 18 år ikke har fått først vaksinedose ennå.

– Nesten all smitteøkning nå er blant yngre voksne. Delta-varianten er mer smittsom, og kan sannsynligvis gi en økt forekomst av alvorlig sykdom blant uvaksinerte, sier han.

FHI har likevel vurdert at det er lav risiko for like store smittetall som ved tidligere bølger, dersom smitten øker de neste månedene.