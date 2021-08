Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Rana i Nordland er 62 personer bekreftet smittet med koronaviruset den siste uken.

26 av disse er unge under 18 år. Den yngste er tre år.

Fra neste uke er denne aldersgruppen unntatt plikt til smittekarantene, om de tar en koronatest i samsvar med retningslinjene.

Unntaket gjelder kun for dem som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nærkontakter til den med koronasmitte.

– Det er elendig timing for oss. Og noe vi må se nærmere på. Vi kan ikke tillate mange smittede elever i tiden før skolestart og rett etter, sier kommuneoverlege Frode Berg i Rana til NRK.

Må børste støv av smitteverntiltakene

Han er bekymret for skolestarten om to uker om de ikke får kontroll på smitten.

– Vi mener vi har kontroll nå, men kan havne i en situasjon der vi mister kontrollen. Dersom utbruddet drar ut i tid, så blir ikke skolestarten bra.

Frykter ukontrollert smitte

I dagens regelverk har ubeskyttede nærkontakter plikt til å være i smittekarantene i 10 døgn etter eksponering. Karantenetiden kan forkortes ved negativ PCR-test etter 7 døgn.

Regjeringen begrunner unntaket for unge personer med skolestart:

– Vi må unngå at mange barn og unge settes i karantene og får mye fravær når skolene åpner på grønt nivå. Siden det ikke vil være inndeling i kohorter på grønt nivå er det nødvendig å unnta dem under 18 år fra karanteneplikten, slik at ikke hvert enkelt smittetilfelle fører til fravær for mange og redusert skoledrift, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Slik skal testingen gjennomføres Ekspandér faktaboks Hver enkelt kommune bestemmer I skrivet fra Helsedirektoratet står det også at det er opp til hver enkelt kommune å selv bestemme hvordan testingen skal gjennomføres. Testing på kommunal teststasjon: Test ved teststasjon kan medføre lang reisevei, men gir god kontroll på hvem som møter opp. Kan være hensiktsmessig i påvente av at alternativ 2 og 3 etableres.

Selvtesting: Nærkontakter får utlevert utstyr med bruksanvisning og tilgang på veiledning. Yngre barn kan eventuelt testes hjemme av sine foresatte. Alle positive tester må bekreftes med ny test i regi helsetjenesten.

Testing i institusjon: Testen tas i barnehage eller på skolen. Her kan kommunen stille med helsepersonell. Selvtesting under tilsyn kan være et alternativ fra ungdomsskolen og oppover. Dersom testing ikke kan utføres, må karanteneperioden gjennomføres. Husstandsmedlemmer, kjærester eller elever som bor på samme hybel på fortsatt være i karantene.

Frode Berg mener risikoen for mye smitte nå vil øke betraktelig. Også for de ansatte i skolene.

– Konsekvensene, hvis nærkontaktene til en som er smittet fortsetter å gå på skolen, er at risikoen for mer smitte er stor. Dette er ikke utfordrende bare for Rana, men for alle kommuner i Norge. Det er ikke krav til en meter i skolen, det er trange klasserom, og svært få under 18 år er vaksinert, sier Berg og legger til:

– Med disse forutsetningene skal det veldig lite til for at vi ender opp med en stor og ukontrollert smittespredning blant barn og unge.

– Hva er egentlig planen?

Berg understreker at barn og unge ofte tåler infeksjon med koronavirus godt. Men han synes likevel det er en risikabel tilnærming. Nå håper han det blir en debatt rundt temaet.

– Jeg vil ha et klart og tydelig svar fra helsemyndighetene og regjeringen; Hva er egentlig planen for barn og unge? Er forventningene at man fortsatt skal forhindre smitte blant de under 18 år, eller er ikke det så viktig lenger?

– Skal vi bremse smitten i denne aldersgruppen må kommunen ha de verktøyene som er nødvendig. Massetesting er et kompenserende tiltak, men det vil ikke erstatte smittekarantene.

Leder for Utdanningsforbundet, Steffen Handal, er heller ikke imponert:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

FHI støtter Helsedirektoratet

Det var mandag Helsedirektoratet sendte ut brevet til landets kommuner med endringer i koronaforskriften om smittekarantene for barn og unge.

Helsedirektoratet har støtte fra FHI i sine vurderinger.

– Helsedirektoratet og FHI anser dette som særlig viktig for barn og unge for å minimere uforholdsmessig bruk av karantene, står det i brevet.

Målet er at barn og unge skal ha en så normal hverdag som mulig, med ordinære skole- og barnehagetilbud.

Mer byråkrati

Det kommer også en ny bestemmelse som gir kommuneoverlegen myndighet til å bestemme at unntaket også gjelder for personer over 18 år.

– Dette er en jobb som krever saksbehandling, sier Frode Berg, som mener det er helt urealistisk å tenke at kommunene har tid til å vurdere drøssevis med søknader.

– Det er hyggelig at kommuneoverlegene får litt myndighet med tanke på covid-19-forskriften. Men når det legges opp til et saksbehandlingsregime er det klart det vil bli en tidstyv.

En tidstyv Rana kommune, ifølge Berg, i utgangspunktet ikke vil prioritere.

– Jeg tror ikke veldig mange vil få dispensasjon fra kommuneoverlegen i Rana. I hvert fall ikke før vi har en bedre vaksinasjonsdekning enn det vi har nå.