Hit vil nordmenn reise når det åpnes opp

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Over en million nordmenn har fått sin første vaksinedose, og sørover i Europa vaksineres det på spreng for å legge til rette for sommerturistene.

Mens danskene har innført vaksinepass og bestiller sydenturer i et rasende tempo, er nordmenn foreløpig mer avventende.

– Nordmenn er mer følsomme for svingninger, men vi ser at det begynner å komme seg. Nå som vi går lysere tider i møte og gjenåpningsplanen er lansert, tar det seg opp i større grad enn tidligere. Mye tyder på at nordmenn er klare for å reise ut til en strand et sted, sier kommunikasjonssjef Nora Aspengren i reisebyrået Tui.

Mange har tro på høstferien i år, sier Nora Aspengren i Tui. Foto: TUI

Foreløpig er det ikke så mange som har tatt sjansen på å bestille tur i fellesferien.

– Vi ser at september og utover er perioden da folk booker. Høstferien selger veldig godt, juleferien også. Ellers er det mange bestillinger i siste liten, sier Aspengren.

I sommer er det foreløpig Hellas som er mest populært.

Greske myndigheter har som mål å åpne for turister i midten av mai, og har satt inn støtet for å vaksinere alle på beboere på øyene. I forrige uke ble innreisekarantenen for vaksinerte opphevet.

Stansen i feriereiser har vært bra for klimaet, men tungt for steder som er avhengige av inntekter fra turister. Her fra en tom terminal på flyplassen i Barcelona. Foto: Pau Barrena / AFP

– Øker voldsomt

I SAS ser man liknende tendenser, sier pressesjef John Eckhoff.

– Mot slutten av sommeren og høsten øker bookingen voldsomt. Det er fra et lavt nivå, men trenden fortsetter. Det er nok et klart oppdemmet reisebehov. Mange ser frem til å bestille sin første reise til varmere strøk, sier han.

Hellas og Spania seiler foreløpig opp som de mest populære reisemålene, selv om mange også velger norgesferie i år.

Lista over nordmenns favorittmål i sommer ser ifølge SAS slik ut:

Stockholm

Alicante

Malaga

London

Brussel

Reykjavík

New York

Nice

Frankfurt

Aten

Pressesjef John Eckhoff i SAS. Foto: SAS

– Vi er klare til å fylle etterspørselen. Det har vi vært lenge. Hver gang myndighetene kommer med reiseråd eller restriksjoner, påvirker det umiddelbart etterspørselen, sier Eckhoff.

Norwegian melder også om en positiv trend i bestillinger for juni, juli og august.

– Nordmenn ønsker seg tilbake til Spania, Frankrike, Hellas og Kroatia. Vi ser en tendens til at reiselysten blir til reiseplaner i takt med hvordan utsiktene til endring i reiserestriksjoner vil bli, sier kommunikasjonsrådgiver Eline Skari.

I Tui er det også interesse for lengre reiser på lang sikt.

– I sommer er det Hellas alle vil til. Da holder vi oss stort sett innenfor Europa. På vinteren er det Kanariøyene, Thailand og Mexico, sier Aspengren.

Det er glissent på stranda i Puerto Rico på Gran Canaria for tiden. Foto: Borja Suarez / Reuters

Jobber med vaksinepass

UDs reiseråd gjelder foreløpig frem til 15. mai. Der frarådes alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

EU diskuterer i disse dager om det skal innføres et felles vaksinepass. Planene har fått kritikk av Verdens helseorganisasjon (WHO), som mener et slikt krav er urettferdig og kan føre til diskriminering.

Norske helsemyndigheter jobber med å få på plass et vaksinesertifikat innen 4. mai.

Det skal vise om en person er fullvaksinert, har testet negativt eller blitt frisk etter å ha hatt covid-19.

Det er imidlertid ikke avklart om sertifikatet kan brukes på ferie i utlandet.

Det er ikke sikkert et vaksinepass trumfer reiseråd til sommeren. Foto: Joel Saget / AFP

– Ha is i magen

Så lenge et land er «rødt», vil heller ikke reiseforsikringen gjelde, sier kommunikasjonssjef Andreas Handeland i Europeiske Reiseforsikring.

– Det er veldig stor pågang fra kunder som lurer på hvordan vi stiller oss til det, og hva vi tror sommeren og høsten vil bringe. Vi er veldig påpasselige med å fortelle dem at hvis man bestiller nå mens det er rødt, og det fortsatt er rødt ved avreise, har man ikke gyldig forsikring på turen, sier han.

Handeland sier de lener seg fullt og helt på UDs reiseråd, men at mange tror det er fritt frem når de er vaksinert.

– Ja, det er noe av det vi får flest spørsmål om. Enten har de sett i vaksinekalenderen at de mest sannsynlig er vaksinert til sommeren eller høsten, eller de har fått ett eller to stikk og tror det er fritt frem å reise fordi de er trygge selv. Men forsikringen følger reiserådene. Vaksinen gir ikke gyldig reiseforsikring i seg selv, sier han.

Handeland ber alle som tar sjansen på at reisemålet skal bli gult eller grønt innen avreise om å være helt sikre på at de kommer til å reise.

– Ha litt is i magen og se an. Ting går i riktig retning, så ha litt tålmodighet. Hvis du absolutt må bestille en tur, er det tryggeste valget å booke en chartertur hos en av de store aktørene, sier han.

Charterturer er dekket av pakkereiseloven dersom reisemålet blir rødt, og av reisegarantifondet dersom reiseselskapet skulle gå konkurs.