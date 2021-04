FHI positive til vaksinepass

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har ikke gjort noen endelig utredning av det, men vi er positive til å ta i bruk vaksinesertifikater, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

Hun legger til at det er et krevende spørsmål.

– Noen vil ha fått vaksine, og andre ikke. Det er spørsmål om rettferdighet, og det er spørsmål om hva man kan åpne for i private sammenhenger og hva man kan åpne for i offentlige sammenhenger.

Stoltenberg bemerker at utviklingen av vaksinesertifikater i stor grad skjer i EU, og at Norge må forholde seg til det EU kommer fram til.

Hun regner med at FHI sammen med Helsedirektoratet snart får i oppdrag å utrede bruk av vaksinepass.

– Vi mener vaksinesertifikater sannsynligvis har sin plass, og at det absolutt bør ses på hvordan det kan brukes på en god måte. Men det er vanskelig. Fro det er spørsmål om hvilken type urettferdighet det kan ha, sier Stoltenberg.

Jobber med vaksinesertifikat

Søndag sa helseminister Bent Høie at regjeringen jobber med utviklingen av vaksinesertifikat sammen med EU. Det vil være en kombinasjon av vaksinestatus og teststatus.

– Man ser på muligheten for å kombinere enkle digitale løsninger for å se om folk er vaksinert, og eventuelt har testa seg, det åpner muligheten for å reise i Europa. Det kan også brukes nasjonalt, med et håp om å holde mest mulig åpent, sa Høie.

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helsedepartementet sier Norge allerede har et vaksinasjonskort på helsenorge.no, og at de jobber med å videreutvikle dette til et koronasertifikat som følger internasjonale anbefalinger.

– Vi arbeider nå med å avklare i hvilke situasjoner vi kan ta i bruk et koronasertifikat. Det er mange hensyn som må tas i denne vurderingen, både etiske, vitenskapelige og juridiske. Før det konkluderes, er det blant annet behov for mer kunnskap om hvilken effekt vaksinene har på smittespredning og effekt mot nye virusvarianter, sier Korkunc.

Skepsis i Ap

Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet er skeptisk til å gi mange fordeler til folk med vaksinepass.Hun sier det blir urettferdig for grupper av samfunnet som ikke er vaskinert. Men hun avviser ikke bruk i noen sammenhenger.

– Et vaksinepass kan ikke være det eneste verktøyet for å gjenåpne samfunnet. Det er mye lettere å være for et vaksinepass når det er snakk om å reise mellom land. Der er vi jo vant til å ha vaksinekort. Det er også et virkemiddel for å lempe på kravene ved grensekryssingen som i dag er obligatorisk testing. Alle må ha muligheten til å være med. Det er vårt utgangspunkt, sier Kjerkol.

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) ønsker et vaksinepass. De har foreslått å sitte i et utvalg sammen med LO, der de kan komme med forslag til regjeringen.

– Der kan vi utrede en del etiske og juridiske dilemmaer, og komme raskt tilbake med anbefalinger om hvordan vi kan bruke dette, sier direktør Gjermund Løyning i NHO.

Danmark åpnet med vaksinepass

Tirsdag åpnet flere virksomheter i Danmark igjen. For å kunne gå til for eksempel frisøren eller få massasje, må du kunne vise fram et digitalt koronapass.

I beskrivelsen av passet, står det blant annet:

I koronapasset har du tre forskjellige muligheter til å få adgang til frisøren, eller senere, når det åpnes, til en restaurant eller teater: En negativ test, tatt innen 72 timer, et bevis på at du er vaksinert, eller at du har vært smittet av koronaviruset innen en tidsperiode på 2–12 uker.

Koronapasset er også en forutsetning for gjenåpning av idretts- og kulturlivet.

I slutten av mai planlegger danskene å lansere en brukervennlig app som alle kan laste ned.

Dersom ikke bedriftene ber om å få se passet, kan de bli ilagt bøter på inntil 12.000 kroner, skriver Danmarks Radio.

Mange eiere av små og mellomstore bedrifter reagerer negativt, og sier at de ikke vil kreve å få se kundenes sertifikat.

– Jeg synes det er grenseoverskridende å skulle sjekke mine klienter. Jeg er takknemlig for at de overhodet ønsker å booke tid hos meg, sier Line Sommer, som er soneterapeut.

Sverige og Island har vært positive, men det er ikke tatt i bruk ennå.

Mulig å se fotball på Wembley

I Storbritannia har statsminister Boris Johnson kunngjort at de strengeste restriksjonene lettes fra 12. april. Butikker, frisører og treningssentre skal da få åpne igjen. Puber kan åpne for utendørs servering.

Vaksinepass tas ikke i bruk da, men dette skal være veldig aktuelt senere under gjenåpningen.

Blant annet skal FA-cupfinalen på Wembley spilles med fans på tribunen, forutsatt at tilskuerne har vaksinepass. Finalen er ett av ni store test-arrangementer.

Vaksinepass er ikke vedtatt i Storbritannia, men det er ventet at statsminister Johnson får flertall for dette.