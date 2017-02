Hevder han snappet opp franske gloser som skopusser

Mahamud startet i dag sin forklaring i Oslo tingrett i forbindelse med søksmålet han har inngått mot staten ved Utlendingsnemnda (UNE).

Etter 16 år i Norge ble han i fjor fratatt sin status som nordmann fordi UNE mener han er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han oppga da han kom hit som 14-åring.

Husker lite

Prosessfullmektig Elise Nygård spurte ut Mahammud om hva han husket fra livet i Somalias hovedstad Mogadishu før han angivelig flyktet derfra til Etiopia i 5-g-årsalderen,

– Jeg husker ikke så mye. Jeg var ung. Jeg husker at det var en militær flyhangar og brakker hvor folk bodde. Pappa var flymekaniker for flyvåpenet, forteller Mahammud.

Han sliter med å huske detaljer om flukten. Noe har moren fortalt ham i etter tid, andre ting har han vage minner om.

– Vi var til sammen seks søsken. Jeg flyktet sammen med mor og mine søsken til Etiopia, men jeg husker ikke hvor mange av dem som ble med.

I ettertid har han blitt fortalt at eldstebroren ble drept i Mogadishu. Eldstesøsteren døde i Kenya der hun hadde søkt tilflukt med faren før Mahammud skal ha flyktet til Etiopia.

– Lærte franske gloser som skopusser

Regjeringsadvokaten ved Erik Bratterud påpekte i sitt innledningsforedrag at Mahamoud til tross for at han sier han ikke kunne lese og skrive før han kom til Norge, likevel fikk toppkarakterer i fransk på skolen. Fransk er språket i Djibouti der UNE mener han egentlig kommer fra.

– Han kom hit som 14-åring og etter to år består han niårig skole med toppkarakterer i fransk. Man kunne sagt at det dreier seg om en usedvanlig begavelse, men vitnemålet viser at han har svake karakterer i engelsk og norsk, sier Bratterud.

Staten mener dette viser at Mahamoud har gått på skole før og at han har lært fransk før han kom til Norge.

Mahamoud hevder franskkunnskapene strakte seg til å si «hei» og «hvordan går det».

– Jeg pleide å pusse sko utenfor en franskspråklig privatskole i Etiopia. Der fanget jeg opp franske gloser og spurte studentene hva de betød. Jeg var nysgjerrig. Jeg har et språkøre og lærer fort andre språk, forklarer han.

De gode resultatene i fransk valgfag i Norge mener han skyldes at det var lavere karakterkrav enn i andre fag.

Mahamoud kunne også arabisk da han kom til landet, men også dette hevder han var på basisnivå.

– Jeg gikk på koranskole i Etiopia. Jeg lærte å slå sammen ord på arabisk for å kunne lese fra koranen.

– Spilte ikke på fotballag

Også Mahamuds fotballspilling har vært tema i retten. Hans far oppga til norske myndigheter i 2002 at sønnen kom til Norge sammen med et fotballag.

Mahamud har selv forklart at han ikke begynte å spille fotball før han kom til Norge, og at han ble smuglet til landet av en person han var redd for.

– Jeg likte å spille fotball da jeg var liten, men jeg spilte ikke på noe lag før jeg kom til Brumunddal. En FN-arbeider i Etiopia hjalp oss med å skaffe fotballer. Til da hadde vi spilt med sokker fylt med poser. Men jeg spilte ikke på noe lag. Det kan ha vært en misforståelse, sier Mahamud.