Humlen: – Tipseren i saken om Mahamud er politisk motstander

UNE fratok Mahamud statsborgerskapet fordi de mener han løy om sin identitet og nasjonalitet da han kom til Norge som 14-åring.

Advokaten hevder at det anonyme tipset som gjorde at det ble en sak mot Mahamud, likevel ikke er anonymt.

– Vi har nå fått tilgang til denne personen i en avsladding av rapportene og da viser det seg at dette er en politisk motpart til Mahad som også er ansvarlig for en rekke av disse internettartiklene som er en baktaling av Mahad som person, sier Humlen.

Bioingeniøren står fast på at han er fra Somalia, og ikke fra Djibouti. Han har saksøkt staten, ved Utlendingsnemnda, for å få sitt norske statsborgerskap tilbake.

– Det er godt å være i gang. Det er en lettelse, sa Mahamud til NTB før han gikk inn i rettssaken i dag tidlig.

Partene holder i dag sine innledningsforedrag, der Mahamuds advokater først legger frem saken.

– Problemet med bevisgrunnlaget fra statens side er at de har tatt mange forskjellige navn som ligner på hverandre og slått de sammen til en person, sier Mahamuds advokat Arild Humlen til NRK.

Han mener de kan dokumentere at de forskjellige navnene tilhører ulike personer som understøtter Mahamuds forklaring om personer han har oppgitt i sin omgangskrets og forretningspartnere.

Staten legger til grunn at Mahamuds nå avdøde far ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) sagt at Mahad «alltid har bodd sammen med ham i Djibouti». Farens opplysninger stammer fra da faren søkte om familiegjenforening for 14 år siden.

I retten vil Mahamud blant annet legge fram et brev fra Somalias president Mohammad Osman Jawari som han hevder bekrefter hans identitet.

Ordføreren i nasjonalforsamlingen i Somalia bekrefter at mannen er somalisk.

Det er satt av tre dager til rettssaken.