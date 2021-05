Disse stortingspolitikerne takker ja til vaksine

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at det ble klart stortingspolitikerne rykker fram i vaksinekøen.

Fredag bestemte regjeringen at alle på Stortinget får tilbud om vaksine denne uken. Det gjør også nøkkelpersoner i FHI, Helsedirektoratet og Høyesterett.

Mandag protesterte 125 kommuneoverleger prioriteringen i VG. De ber regjeringen snu.

Takker ja

Peter Christian Frølich (H), Sivert Bjørnstad (Frp), Marit Arnstad (Sp), Ingvild Kjerkol (Ap) og Eva-Kristin Hansen (Ap) er blant dem som har takket ja, ifølge VG.

LES OGSÅ: Forsvarer at stortingspolitikere får rykke frem i vaksinekøen

Tor André Johnsen (Frp) tar også imot vaksinen. Han mener det er uklokt å takke nei til tilbudet.

Peter Frølich (H) takker ja til vaksinen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Jeg synes det er uklokt å takke nei. Hvis en av representant blir smittet, bringer det smitten inn i Stortinget, da får vi ikke behandlet lover eller koronatiltak, sier Johnsen til Dagbladet.

Høyres Elin Agdestein, Sveinung Stensland og Kent Gudmundsen bekrefter overfor VG at de takker ja til vaksinen.

– Et viktig poeng er at jeg sitter på et fly akkurat nå. Som stortingsrepresentant reiser og pendler man regelmessig. Det gjør at man er mer utsatt og eksponert for smitte, sier Gudmundsen til avisa.

Ingvild Kjerkol er Arbeiderpartiets helsepolitisk talsperson. Hun takker ja til vaksinen. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Flere ledere sier nei

Samtidig har flere partiledere valgt å takke nei til koronavaksinen i denne omgang.

SV-leder Audun Lysbakken skriver i en SMS til VG at han takker nei. Det samme gjør Frp-leder Sylvi Listhaug og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Også Siv Jensen (Frp) har takket nei til tilbudet.

– Jeg er ikke vaksinert enda, men vil takke nei til dette tilbudet, skriver hun i en e-post til Avisa Oslo.

LES OGSÅ: Mener politikere bør takke nei til å gå foran i vaksinekøen

Bård Hoksrud (Frp), Terje Aasland (Ap) og Lene Vågslid (Ap) bekrefter overfor NRK at de ikke vil ta vaksinen ennå.

– Jeg har takket nei. Men vil legge til at jeg har respekt for at andre gjør andre vurderinger enn meg, skriver Vågslid i en SMS.

Ifølge VG har Torstein Tvedt Solberg (Ap), Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Freddy André Øvstegård (SV) også takket nei.

– Jeg kommer nok til å få tilbud hjemme i Sarpsborg om ikke så lenge. Det går helt fint for meg å vente. Det er ingenting i min situasjon som tilsier at jeg trenger det nå, sier Øvstegård til avisen.

Sylvi Listhaug (Frp) er blant dem som har takket nei. Det samme er Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Stian Lysberg Solum

Ikke anbefalt av FHI

Regjeringens vaksinestrategi har i stor grad lent seg på råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Overfor VG sier FHIs Prebens Aavitsland at avgjørelsen om å vaksinere stortingspolitikere nå er tatt av regjeringen på egen hånd.

Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder

– Vi anbefaler at alle vaksinerer seg, men vi har ikke anbefalt at regjering, storting og departementer skal gå foran i køen nå. Dette som det nå er mye snakk om i avisene, det er noe som regjeringen har bestemt. Ikke noe som vi har anbefalt, sier han til avisen.