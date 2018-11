Her er bilkjøringens «ukjente» miljøtiltak

Skaffer du deg en motorvarmer til diesel- eller bensinbil, kan det redusere bilens miljøutslipp med opp til 71 prosent de første 20 minuttene av kjøreturen. Dieselbilene er verst.

Ved utgangen av 2017 var det registrert 1.294 493 dieselbiler og 1.139 998 bensinbiler, ifølge SSB (Statistisk sentralbyrå).

Nils Sødal, Senior kommunikasjonsrådgiver i Norges Automobil-Forbund. Foto: NAF

– Når det er kaldt, fungerer ikke katalysatoren i bilen før motoren har blitt varm, og derfor blir det mye mer utslipp enn hva det gjør ellers i året, så motorvarmer er det glemte miljøtiltaket, sier Nils Sødal senior kommunikasjonsrådgiver i Norges Automobil-Forbund.

Motorvarmer

Det finnes ulike typer motorvarmere.

En som kobles opp mot strøm.

En som kan drives av bilens eget drivstoff.

Sistnevnte er noe mindre miljøvennlig, og vil tære mer på bilens batteri enn den som har strøm.

Prisen for en motorvarmer uten styring (det vil si mulighet til å styre motorvarmeren fra en app på mobilen) vil koste rundt 2–3000 kroner. En komplett pakke med styring, batterilader og kupévarmer koster rundt 10 000 ferdig montert. Men det finnes ulike løsninger, ifølge selskapet Defa, som produserer motorvarmere i Norge.

Teknikken i nye biler krever mer strøm, derfor bør også bilens batteri vedlikeholdes før og gjennom vinteren.

– Bruker man motorvarmer, batterilader og kupévifte sparer man også bilens batteri, og når bilens batteri er oppladet vil det bidra til mindre utslipp. I tillegg sparer det motoren over tid, sier Hans Ole Høidal, Country Manager i Defa Norge.

– Velger folk motorvarmer av miljøhensyn?

– Det er noen som gjør det, men de fleste velger det nok av komforthensyn og for å ivareta bilens motor. Det er mer behagelig å sette seg inn i en varm og isfri bil på kalde dager, sier Høidal.

Motorvarmer kan bidra til å redusere utslippene på din bensin eller dieselbil på kalde dager. Foto: NRK

Dekktrykk og jevn fart

Man kan også spare drivstoff og utslipp ved å være bevisst på hvordan man kjører mener NAF.

– Planlegg kjøringen din, se langt frem slik at du er forberedt på det som skjer på veien. Kom deg raskt opp i fart og ha en mest mulig jevn hastighet. Sjekk også dekktrykket på bilen. Slik vil du bruke mindre drivstoff og få mindre utslipp, og det blir billigere, sier Nils Sødal.

Det kan også være lurt å akselerere ved å hoppe over et gir, altså ha et lavere turtall og et høyere gir. De som har automatgir slipper å tenke på det. Mange nye biler har også adaptiv cruisekontroll som kan bidra til mer økonomisk kjøring.

– Adaptiv cruisekontroll er nok mest relevant å bruke på kjøring på motorvei og landevei, sier Nils Sødal, seniorkommunikasjonsråder i NAF.

Handler om bevisstgjøring

Hos Sparebank1 har de gjort analyser blant sine kunder som har tegnet smartforsikring. En forsikringstype der man kjører rundt med en smartplugg i bilen. Den registrerer blant annet hvor langt og hvordan man kjører, og for eksempel hvor lenge bilen går på tomgang. Dette kan leses av i en app på mobilen.

Viser det en varsom kjøring kan bilforsikringen bli redusert med inntil 15 prosent. Tomgangskjøring bidrar ikke til lavere forsikring.

– For oss handler dette om bevisstgjøring. Lar du bilen stå på tomgang for å få den is- og snøfri i stedet for å børste av selv, tenker jeg det er greit at vi kan gi brukerne våre en vekker rundt det. En slik atferd forurenser mer enn det behøver, sier Svein Skovly, leder for innovasjon Sparebank1 forsikring.

Dessuten er det heller ikke lov, og kan gi deg en bot opp mot 10.000 kroner.

