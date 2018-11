Skattetallene: Her er det norske Tesla-kartet

NRK har sammenstilt de ferske skattetallene mot kjøretøyregisteret til Statens vegvesen.

Dermed kan vi fortelle en hel del om de norske elbil-eierne, blant annet hva de tjener, hvilken bil de kjører og hvor de bor i landet.

45 prosent av alle landets elbileiere står oppført med mer enn en halv million kroner i skattelistene.

Median-inntekten ligger på 466.700 kroner. Medianen finner man når man stiller opp innteken til alle bileierne i synkende rekkefølge, og går til den midterste verdien. Se nærmere forklaring av begrepet i Store Norske leksikon.

De tre vanligste elbil-merkene er Nissan, Volkswagen og Tesla.

Nesten 30.000 elbil-eiere har en formue på mer enn 1 million kroner.

Blant dem med høyest inntekt er Tesla den klart mest vanlige modellen.

NRK fant 22.690 av landets Tesla-eiere i skattelistene. Av disse har en av fem en netto inntekt på mer enn en million kroner.

Syv av ti Tesla-eiere er over 40 år.

Kun 11 prosent av Tesla-eierne er kvinner.

Se hvor Tesla-eierne bor i Norge, i kartet under (zoom inn og ut for å sjekke ditt område):

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. HELE NORGE: Zoom inn og ut for å sjekke hvor mange Tesla-eiere som bor i ditt område. Firmabiler og leasede biler inngår ikke i tallgrunnlaget. Klikk i kartet for å utforske. Kart: Harald K. Jansson.

Alle får fritak

Regjeringen innførte momsfritak på nye elbiler i 2014. Ordningen har blant annet vært omdiskutert fordi den ikke skiller på hvor dyr bilene er.

Det betyr at en milliardær som kjøper et superglis av en elbil til flere millioner kroner, får det samme momsfradraget som en familie som kjøper en rimeligere modell.

Flere formuende kommer også høyt opp når NRK analyserer elbil-eiernes inntekt.

Blant disse finner vi kjente personer som hotellkonge Petter Stordalen (kjører Tesla, og Mercedes SLS AMG), investor Bjørn Rune Gjelsten (VW e-Golf), stortingspolitiker Nicolai Astrup (Tesla S og BMW I3), forretningsmann Stein Erik Hagen (VW e-Golf) og investor Jens Ulltveit-Moe (Tesla S).

Elbil-eieres økonomi Ekspandér faktaboks NRK har koplet skattelistene fra 2017, som nylig ble offentlig, med kjøretøyregisteret til Statens vegvesen.

NRKs analyse identifiserer økonomien til mer enn 143.000 elbil-eiere i Norge. Noen tusen kunne ikke identifiseres unikt (Feks hvis flere elbil-eiere har samme navn), og er utelatt i listen.

Analysen er over eiere av personbiler. Firmaer er ikke med i tallgrunnlaget. Det betyr at firmabiler eller biler som er leaset ikke er med i analysen.

Vil beholde ordningen

– Vi vil også at rike folk skal kjøpe seg elbil, men det henger sammen med at vi også vil skattlegge dem hardere, sier stortingspolitiker Kari Elisabeth Kaski (SV) til NRK.

Kaski mener det viktigste tiltaket som kan settes inn for at personer med lavere inntekt også kan velge et miljøvennlig kjøretøy, er å sikre tilgang på ladeplasser.

– Vi det det er lettere for folk i eneboliger enn folk i borettslag å kjøpe elbil, på grunn av ladekapsitet. Vi må likevel opprettholde elbilfordelene en stund til, og bygge ut ladestrukturen.

– Jeg reagerer mer på at Regjeringen har gjort det billigere enn før å kjøpe fossil-bil, enn at Stordalen får kjøpt seg enda en dyr elbil, sier Kaski.

Det finnes i dag 179.870 registrerte elbiler i Norge. Snaut 1,3 milloner personbiler går på bensin, og snaut 1,3 millioner går på diesel. Det finnes ca 180.000 hybridbiler.

Dårlig tid

Mange av dem som eier en elbil har god økonomi, ifølge NRKs analyse: Hele 45 prosent av alle elbil-eiere har en netto inntekt på mer enn 500.000 kroner. Median-inntekten til den jevne elbil-eier ligger på 466.700 kroner.

Det var 22.689 Teslaer registert i Norge pr. 12. oktober. En stor andel av eierne er velstående: De har en median-inntekt på 626.946, og en av fem tjener mer enn 1 million kroner i året.

– Dette henger sammen med at momsfritaket er for nye elbiler, mens tre av fire nordmenn kjøper brukte elbiler, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Hun ser ingen grunn til at Regjeringen skal endre på momsfritaksordningen.

– Stortinget har vedtatt at alle biler som selges i Norge skal være utslippsfrie innen 2025. Det er seks år til. Skal vi greie å nå det målet, trenger vi et system som gir bilkjøpere insentiver til å velge nullutslipps-biler, sier Bu.

Hun påpeker:

– Det vil alltid være noen rikinger som kjøper elbil. Men på topp i år ligger Nissan Leaf.

Stordalens super-bil

Det har lenge vært en kjent sak at Petter Stordalen er glad i biler. Elbiler har han fire av. Stordalen står registrert med to Teslaer, en Peugot Ion og en Mercedes-Benz SLS AMG.

Petter Stordalen eier fire elbiler, hvorav to Teslaer. Her fra han ble intervjuet av Teknisk Ukeblad om Tesla-kjøpet. Foto: Truls Tunmo

Sistnevnte bil har en listepris på drøyt tre millioner kroner. Stordalen er på reise og hadde i dag ikke anledning til å kommentere saken overfor NRK.

– Bilen er helt rå. Tesla gir meg elektrisk sjokk med sin vanvittige akselerasjon. Den banker de heftigste sportsbilene, har Stordalen tidligere uttalt til Teknisk Ukeblad.