Her blei vi koronasmitta i november

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er bekymringsfullt, sier helseminister Bent Høie (H) til NRK.

Ifølge Folkehelseinstituttets (FHI) ukesrapport ble hele 41 prosent av de registrerte koronatilfellene de to siste ukene trolig smitta hjemme.

16 prosent ble sannsynligvis smitta på jobb eller universitet.

Antatt smittested:

Privat husstand: 41 prosent

Jobb/universitet: 16 prosent

Privat arrangement: 9 prosent

Barnehage/skole: 6 prosent

Ukjent smittested: 17 prosent

Risikerer bøter

Ifølge helseministeren er det ikke uventa at mange smittes i egne hjem, fordi man lever tett på hverandre.

Høie tror nordmenn er opptatt av å følge rådene om å ha få på besøk. Han minner likevel om at det kan koste dyrt å blåse i smittevernet:

UKJENT SMITTE: Helseminister Bent Høie (H) er mest bekymret for alle de man ikke aner hvor ble smitta. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Der det er høy smitte, som i Oslo og Bergen, risikerer man bøter hvis man bryter reglene.

Selv om smitten i hjemmet bekymrer, er helseministeren mer urolig for gruppa ingen vet hvor smittes.

– De ble trolig smitta på alle de andre stedene hvor man gjerne er tett på hverandre og mange sammen. Derfor går en del av tiltakene ut på områder der man nødvendigvis ikke har identifisert at mange er smitta, men at man legger til grunn at det er et område med høy risiko, sier Høie.

Helseministeren viser til nasjonale og lokale tiltak som hindrer folk fra å møtes på utesteder, treningssentre og andre sosiale møteplasser.

Assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, forteller om smitterisiko forbundet med avstand til hverandre. Folk ved UiO blir spurt hva de tenker er en meters avstand. Du trenger javascript for å se video. Assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, forteller om smitterisiko forbundet med avstand til hverandre. Folk ved UiO blir spurt hva de tenker er en meters avstand.

Trange hjem kan smitte flere

31. oktober skjerpet regjeringa rådene for å unngå at man smitter de man bor sammen med.

Et av det viktigste våpnene mot smitte er å holde fysisk avstand til andre. Årsaken er at koronaviruset først og fremst spres når en syk person nyser, hoster eller puster ut dråper, som en annen person puster inn.

Å holde avstand kan derimot være vanskelig hvis man bor mange sammen i en liten bolig.

Derfor tilbyr flere kommuner som Oslo, Bergen og Stavanger innbyggere å bo på hotell eller i andre boliger, dersom det er vanskelig å være i karantene eller isolasjon i eget hjem.

Oppdager under halvparten

Selv om mange i Norge fortsatt smittes, er spredninga lavere enn for et par uker siden.

Årsaken er trolig de strenge smitteverntiltaka som ble innført i slutten av oktober og i begynnelsen av november.

Selv om utviklinga er god, skal det ifølge FHI lite til for at smittetalla øker igjen. Trolig klarer man kun å oppdage rundt 40 prosent av dem som faktisk er smittet ute i samfunnet.

Siden sommeren har antallet som legges inn på sykehus med covid-19 økt, men de siste ukene har trenden snudd. Færre legges inn på sykehus.

Torsdag var 123 pasienter med covid-19 innlagt på norske sykehus i dag, ifølge Helsedirektoratet.

Høyeste dødstall på ei uke siden april

Samtidig øker nå antallet som dør med covid-19. I uke 47 ble 12 personer registrert som døde i forbindelse med koronaviruset.

Dette er det høyeste antallet døde på ei uke siden slutten av april, ifølge rapporten.

Årsaken kan være at det har kommet inn smitte på sykehjem. De eldste har større risiko for å bli alvorlig syke av korona.

Det er store variasjoner i smitten i landet. Det er i Oslo flest nye smittes, men tallene har ligget på samme nivå de siste to ukene. Trøndelag har færrest antall meldte smittede.

Også Bergen og Drammen har hatt større utbrudd, som nå ser ut til å være på vei ned. I tillegg har FHI fulgt opp rundt 30 andre utbrudd eller hendelser.

Utbruddene Norge hadde i begynnelsen av november ser hovedsakelig ut til å ha kommet fra utlandet, ifølge rapporten. Dette gjelder blant annet smitten i Hyllestad, Våler og Tromsø.