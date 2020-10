Ny rapport: Slik smitter korona

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det viser en ny gjennomgang det amerikanske smitteverninstituttet CDC har gjort av tilgjengelig forskning.

Hovedkonklusjonen er at korona hovedsakelig spres i samfunnet gjennom såkalt dråpesmitte.

Det skjer når en syk person nyser, hoster eller puster ut dråper, som treffer en annen person som puster inn disse.

Les også: Noen få kan smitte mange

Reduserer smitten med 80 prosent

– Dråpesmitte er den vanligste smitteveien, bekrefter overlege Kirsten Gravningen ved Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet.

Ifølge overlegen viser forskninga dermed at man kommer langt med de generelle smittevernråda, som å holde avstand. Virusdråpene faller oftest raskt ned på bakken.

– Studier har vist at smitterisikoen med covid-19 reduseres med 80 prosent dersom man holder en avstand på én meter, sier Gravningen til NRK.

Assisterende helsedirekør, Espen Nakstad, forteller om smitterisiko forbundet med avstand til hverandre. Folk ved UiO blir spurt hva de tenker er en meters avstand. Du trenger javascript for å se video. Assisterende helsedirekør, Espen Nakstad, forteller om smitterisiko forbundet med avstand til hverandre. Folk ved UiO blir spurt hva de tenker er en meters avstand.

– Spesielle omstendigheter

CDC beskriver likevel også tilfeller der luftsmitte har skjedd i lukkede rom med dårlig ventilasjon.

De viser til eksempler der folk har blitt smittet på 1,8 meter, eller kort tid etter at en syk person har forlatt rommet.

Forskerne tror dårlig ventilasjon kan legge til rette for at virusdråpene kan samle seg og bli hengende i lufta en liten stund.

I enkelte tilfeller har smitten skjedd i forbindelse med aktiviteter som førte til tung pusting, slik som sang eller trening, skriver CDC.

– Under spesielle omstendigheter, som lukkede rom med dårlig luftventilasjon, finnes det rapporter om at luftsmitte kan ha skjedd, men det er dråpesmitte som fortsatt er det viktigste, sier overlege Kirsten Gravningen ved FHI.

– Hvis man skal for eksempel synge, må man sørge for at man er i et lokale som passer til formålet; at det er store nok lokaler og at man kan holde god avstand. De som synger må selvfølgelig være friske.

Mindre vanlig å smitte fra overflater

Viruset kan også havne på overflater og ting. Det er mulig at en person kan få covid-19 ved å ta på en overflate med virus for så å gni seg i øynene, munnen eller i nesa.

Ifølge CDC er denne type smitte likevel ikke vanlig.

– Det er vanskelig å si at smitte kun skjer ved dråpesmitte, og skille det fra kontaktsmitte, men man anser at dråper utgjør den viktigste og største andelen av smitte, selv om kontaktsmitte også spiller en rolle, sier Gravningen.

Ifølge FHI og det amerikanske smitteverninstituttet viser forskninga at de vanlige smittevernråda er gode nok (se faktaboks).

– Når du snakker med folk, hold avstand. Hvis du er i butikken, er det viktig å bruke hånddesinfeksjon, og ha rene hender når man tar på ting. Desinfiser hendene på nytt når du er ferdig med å handle.

– Bør man vaske av varene før man setter dem i kjøleskapet?

– Nei, vi gir ikke råd om å vaske maten før den settes inn i kjøleskapet.