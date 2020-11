Regjeringa vidarefører restriksjonane i tre veker

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Statsminister Erna Solberg (H) bad folk halde seg heime og ha minst mogleg sosial kontakt då ho og regjeringa stramma inn på koronatiltaka i starten av november.

Det skjedde etter at talet på smitta, særleg i dei store byane, hadde auka kraftig. Målet med innstramminga var å få stagge smitten slik at vi skal kunne feire ei så normal jul som mogleg.

Smitten er no på veg ned, men regjeringa vidarefører restriksjonane i minst tre veker til.

– Vi trenger meir tid, og vi må sjå ein klar nedgang i smitten for å vurdere å opne. Vi må difor leve med dei tiltaka vi har i tre veker til, sa Solberg på pressekonferansen til regjeringa onsdag.

Ho tok opp att oppfordringa om å avgrense den sosiale kontakten.

Lokale tiltak

I tillegg til dei nasjonale tiltaka, bad regjeringa byar og regionar med høg smitte om å ta grep og innføre lokale tiltak for å få ned den sosiale aktiviteten.

Både Oslo og Bergen kom med strenge tiltak for å få ned smitten. I hovudstaden blei tiltaka kalla ei sosial nedstenging med blant anna skjenkestopp og stenging av treningssenter og kulturarrangement.

Også i Bergen og regionane rundt byane blei det innført liknande tiltak og innstrammingar.

Tiltaka har ført til ein positiv trend der smitten har gått ned. Men smittetrykket er framleis høgt i begge byane. Bergen har difor forlenga tiltaka i minst to veker, medan byrådet i Oslo har sagt at det kan kome lettingar i desember dersom smittetala held fram med å gå ned.

Annleis jul

Solberg sa at dei vile kome tilbake med tiltak for jula og nyttår neste veke. Ho sa at ho forstod at det er vanskeleg når ein ikkje kan planlegge jula, men styresmaktene trenger meir tid, sa ho.

– Vi håper vi kan lempe på tiltaka når det nærmar seg jul. Vi må sjå det litt an framover. Det er ikkje rom for dei store juleselskapa no.

Men sjølv om det blir lempa på restriksjonane når det nærmar seg jul, blir det ei annleis jul i år, seier statsministeren.

– Vi må treffe færre folk enn vi normalt gjer i jula. Vi må framleis følge smittevernreglane. Men det viktigaste er at det er lys i enden av tunnelen.

Ho håper likevel at mange skal kunne besøke familien i jula.

– Det å kunne reise heim til familie og møte sine gamle foreldre har ein høg verdi. Det er kanskje bra å konsentrere seg om dei som er viktigast. Ikkje besøk alle dei gamle klassekameratane dine.

Nedgang i testing

Talet på smitta i førre veke var for første gong denne hausten lågare enn veka før. Direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, seier dei vil undersøke kva som kan vere årsaka til dette.

– Reduksjonen kan skuldast dei nye tiltaka. Det kan også vere at færre testar seg.

Ho seier dei vil følge situasjonen tett for å sjå om det framleis går rett veg i vekene som kjem.

– Det kan vere teikn på at dette går ned, men her kan det vere mørketal, åtvarar Stoltenberg.

Medan smitten er høg i dei større byane, er det mindre smittetrykk andre stader i landet. Solberg håper difor ein i dei områda med lite smitte tek lett på tiltaka, men følger oppfordringane om å møte færre folk.

– I Danmark gjekk smitten også ned, men så gjekk det opp igjen. Det er for tidleg å sprette korkar no.

Tøff tid for mange

Samtidig er det mange som går ei usikker tid i møte fordi arbeidsplassar står i fare no fram mot jul.

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) seier nesten 11.000 menneske er komne i ein vanskeleg situasjon for andre gong i år.

– Dette er tøft for mange. Og vi veit at mange går inn i førjulstida med ein klump i magen.

Men sjølv om det er usikre tider, er utgangspunktet eit anna no enn i mars, seier Asheim, og viser til at det er kome på plass mange ordningar der folk får pengestøtte.

– Nav har bygd opp ein beredskap, og er nede på normal saksbehandlingstid. Eg håper alle kan ta juleferie med den vissa om at tryggingsnettet er på plass, sa han.