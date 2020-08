Helsesykepleiere har fått nok av koronatjeneste

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da Norge stengte 12. mars, måtte helsesykepleiere i de fleste kommuner legge ned sitt daglige arbeid for å håndtere den akutte krisa.

Helsesykepleierne har smitteoppsporing som ansvar hele året. Derfor var det naturlig at den gruppa ble tatt ut til å gjøre jobben.

BEKYMRET: Anne Kari Swang i Sykepleierforbundet sier det er manglende oppfølging av de minste barna. Kun vaksinasjoner og legesjekk er prioritert ved helsestsjonene fordi mange av de ansatte er tatt ut i koronatjeneste. Foto: Kristin Henriksen / Norsk Sykepleierforbund

– Vi ble omdisponert med en gang. Alt skjedde så fort. Helsesykepleierne ble blant annet flyttet til ordinær legevakt, sykehjem, hjemmesykepleien og luftsmittepoliklinikker. De gikk i turnus der.

Det forteller Anne Karin Swang. Hun leder landsgruppa for helsesykepleiere.

Ifølge Swang ble mange satt inn i jobber som ikke hadde noe med smittesporing å gjøre. Årsaken var mangel på annet personell.

– Vi bemannet koronatelefonen, svarte på spørsmål folk lurte på om korona, satt opp timer for testing og utførte testene.

Viktige tjenester falt bort

Ifølge Sykepleierforbundet gikk koronadugnaden hardt utover tilbudet til barn og unge ved helsestasjonene og skolene.

– Foreldre til nyfødte opplever manglende ammeveiledning. De får ikke hjemmebesøk. Helsesykepleieren får ikke sett søsken. Å avdekke problemer som fødselsdepresjon hos mor og vanskeligheter i familien er vanskelig.

Swang sier de minste barna får manglende oppfølgning. Kun vaksinasjoner og legesjekk er prioritert.

Det meste av helseopplysning falt også bort. Helsesykepleierne ga tilbakemelding på at de ikke lenger klarte å fange opp barna som lever i vold og overgrep uten å si det til noen.

– Svært uheldig

Etter smitteoppblomstringa i sommer frykter helsesykepleierne at de igjen må svare på koronatelefonen og ikle seg smitteverndrakt.

I et brev til Oslo kommune skriver Sykepleierforbundet at det vil være «svært uheldig» for barn og unge.

Vi vet at helsesykepleierne, og særlig de som har sitt arbeid i skolehelsetjenesten, står i fare for å bli beordret tilbake til testing og smittesporing Sykepleierforbundet

Oslo er blant kommunene som har fått en oppsving i koronasmitte. Det er de enkelte kommunene som bestemmer hvordan smittevernarbeidet skal løses.

Ifølge Sykepleierforbundet bør kommunene heller lærer opp andre helsefagarbeidere og sykepleier- eller medisinstudenter til å utføre koronatjenesten.

Skal lære opp andre til å teste

Allerede i april sa helsemyndighetene at helsesykepleierne måtte få gå tilbake til jobbene sine.

TYDELIG: Helseminister Bent Høie (H) sier kommunene må sette inn andre folk til å bemanne koronatelefonen og andre koronaoppgaver, så helsesykepleiere kan gå tilbake til jobbene sine. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

– Det er gitt klar beskjed om at ansatte i skolehelsetjenesten og helsestasjonene ikke skal omdisponeres til prøvetaking. Dette forventer jeg at kommunene følger, sier helseminister Bent Høie (H) i en epost til NRK.

Ifølge Høie «skal ingen barn møte en lukket dør hos helsesykepleier når de strever eller lurer på noe».

Robert Steen (Ap) er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune. Han sier nesten alle helsesykepleierne nå er tilbake i sin normale jobb.

Kommunen har bedt om hjelp fra Røde Kors, Sivilforsvaret, private aktører og registeret for frivillig helsepersonell for å bemanne opp testkapasiteten i hovedstaden. I tillegg skal koronatelefonen avlastes ved at man kan bestille test på nett.

BER OM HJELP: Byråden for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo, Robert Steen, sier de har understreket at det er viktig at skolehelsetjenesten og helsestasjonen får tilbake sine ansatte. Foto: Heiko Junge / NTB sc

– Tiltakene vi setter inn vil minske avhengigheten av helsepersonell fra skolehelsetjenesten, skriver Steen til NRK.

Byråden sier de har understreket at det er viktig at skolehelsetjenesten og helsestasjonen får tilbake sine ansatte.

– Jeg har vært i kontakt med Sykepleierforbundet som støtter at vi lærer opp andre enn sykepleiere og leger til å ta koronatest. Summen av dette gir oss mer kapasitet og fleksibilitet. Vi skal begrense smitte, samtidig som vi skal gi gode tjenester til barn og unge.