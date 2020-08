Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Hei, vi ringer fordi du er oppgitt som nærkontakt for en som er smittet av korona, sier Hege Bakke inn i mikrofonen på headsetet.

Hun leder smittesporingsteamet i Indre Østfold kommune og jobber systematisk for å finne ut hvem de smittede har vært i kontakt med.

– Vi skal intervjue folk og hjelpe de som er smittet med å huske hvem de har vært i kontakt med i perioden før de fikk testresultatet. Det blir til slutt mange telefoner.

Indre Østfold kommune er under åtte måneder gammel, og består av de tidligere kommunene Trøgstad, Eidsberg, Askim, Spydeberg og Hobøl.

Den siste uka har den unge kommunen fått mye oppmerksomhet for at de har hatt opp mot halvparten av alle smittetilfeller i Norge.

Indre Østfolds ordfører Saxe Frøshaug kunne tenkt seg en annen måte å få oppmerksomhet rundt den nye kommunen. Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Midt i stormen har senterpartiordfører Saxe Frøshaug stått. Han innrømmer at det ikke var dette han ønsket at den ferske kommunen skulle bli kjent for.

– Nei, det var ikke på den måten vi ønsket å sette dagsorden i media. Så håper jeg at vi ikke huskes for at vi ble en såkalt rød kommune, men at vi håndterte det på en god måte.

Et detektivarbeid

Det er stille i gatene i Askim etter at de stengte ned all sosial aktivitet i kommunen sist mandag. På en lang benk i sentrum står en trebukk med bånd i begge retninger og et skilt der det står:

"MIdlertidig stengt på grunn av koronavirus"

En ensom benk i sentrum av Askim. Ingen får lov til å bruke den nå. Inntil de sosiale restriksjonene igjen heves. Foto: Birger Kjølberg / NRK

Men på kontoret for smittesporing er det full aktivitet.

– Det kan bli lange kvelder! Men det gjør ikke noe, sier Cathrine Løes Sørby, som er en av smittesporerne.

De fleste er positive når de kommunale koronasporerne er på tråden.

Situasjonen er den samme for alle andre kommuner med smitteutbrudd. Sporingen har krevd beydelig innsats helt siden mars måned.

Regjeringen lanserte i april appen "Smittestopp", som elektronisk skulle registrere personer man hadde vært i nærheten av. Dette skulle hjelpe kommunene i sporingsarbeidet.

Men i juli satte Datatilsynet foten ned for bruken av smitte-appen av personvernhensyn, og den er nå midlertidig ute av funksjon.

Dermed er det den gode gamle telefonmetoden som gjelder.

Smitten ned, så litt opp

– Karantene innebærer at du må holde deg hjemme og være sammen med de du bor sammen med, instruerer Hege Bakke en innringer om.

En god tone må til når man ringer rundt og sporer koronasmitte. Cathrine Løes Sørby sitter ofte til sent på kvelden før dagens runde med sporing er ferdig. Foto: Birger Kjølberg / NRK

Indre Østfold hadde rundt 60 smittetilfeller i forrige uke. Så gikk tallet ned mot midten av denne uka, og det var bare ett tilfelle i går.

Men i dag har det igjen økt til fem tilfeller.

– Det ser ut som nedstengning og smittesporing hjelper. De fleste har ventet på telefonen, og de er forberedt. De har vært i kontakt med den de har vært nærkontakt til, og de er opptatt av å hjelpe til med å stoppe dette her..