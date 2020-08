Ny rapport: FHI ser ikke tegn til landsomfattende oppblomstring

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Folkehelseinstituttet vurderer risiko for spredning i Norge som høy på lokalt nivå og lav på nasjonalt nivå.

– Smittespredningen vi nå opplever kommer fra smitte som allerede eksisterte i Norge og smitte som er importert fra andre land. Det er en følge av den gradvise gjenåpningen av samfunnet og åpning av grensene. Så lenge vi ikke har en vaksine eller er immune mot sykdommen er det risiko for lokal og generell oppblussing av smitte, sier Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

FHI peker på at det er få kommuner som har hatt økning i sommer.

Rapporten slår fast at økningen i antall tilfeller i sommer skyldes utbruddet på M/S Roald Amundsen, importerte enkelttilfeller og lokale utbrudd knyttet til blant annet private arrangementer.

Spredning

Totalt har 9851 personer i Norge vært smittet med koronaviruset. 261 er døde.

Selv om smittetallene har økt den siste tiden, er færre innlagt på sykehus. I dag er åtte personer innlagt med koronavirus på norske sykehus.

– Vi gikk inn i sommeren med synkende smittetall og vi går ut av sommeren med smittetall som øker. Heldigvis er det ikke bare antall smittede som har gått opp. Testingen har blitt fordoblet i løpet av disse ukene, påpeker helseminister Bent Høie.

– Noen frykter at vi er tilbake der vi var i mars. Det er vi ikke, heldigvis, sier Høie.

FHI mener det vi ser nå skiller seg fra situasjonen i mars etter vinterferieukene, og forklarer det slik:

Da kom i løpet av et par uker 2000–3000 smittede nordmenn hjem fra vinterferie i Østerrike, Italia og Spania uten noen skikkelig oppfølging eller tiltak. Nå tror vi antallet smittede reisende er mye lavere.

Da var helsetjenesten lite forberedt. Kapasiteten for testing og smitteoppsporing var lav slik at en del tilfeller ikke ble diagnostisert. Nå er kommunene tidlig ute med testing, smitteoppsporing, risikokommunikasjon og andre tiltak, for eksempel gode tiltak for å skjerme sykehjemmene.

Da var oppmerksomheten og kunnskapen om sykdommen lav. Nå er oppmerksomheten og kunnskapen høy.

Da ble det etter kort tid oppdaget tilfeller i mange kommuner. Nå er økningen begrenset til noen få kommuner selv om vi ikke kan utelukke noe skjult spredning andre steder.

Da var andelen positive blant de testede over 5 % til halvveis ut i april, til tross for ganske høy testaktivitet. Nå er vi under 1 %.

På den annen side: Da var kriseforståelsen stor og etterlevelsen av tiltak god. Nå kan det være tiltakstrøtthet i befolkningen.

Høie advarte også mot denne trøttheten.

– Jeg tror det stemmer. Men jeg er også sikker på at vi har våknet de siste ukene, sier Høie.

Den forrige risikovurderingen fra FHI kom 1. juli. Det var på et tidspunkt med lite smittespredning i befolkningen.

Det ble advart mot at smitten kunne øke ettersom grensene gradvis ble åpnet. Vurderingen var likevel at dette var håndterbart, og at helsevesenet var godt rustet.

Anbefaler munnbind

Som ventet kom det på pressekonferansen fredag en anbefaling om munnbind.

Dette gjelder i første omgang reisende med kollektivtrafikk i Oslo og Indre Østfold.

Avstand er fortsatt det viktigste smitteverntiltaket.

Ifølge Helsedirektoratet viser ny forskning at det å holde minst én meters avstand kan redusere risikoen for smitte med 80 prosent, mens riktig bruk av medisinsk munnbind reduserer risikoen med 40 prosent.