Hauglie: Nav visste i februar at trygdeskandalen omfattet straffesaker

30. oktober lag Arbeids- og sosialdepartementet ut denne tidslinjen over det som har skjedd i saken fra november i fjor:

27.11.18 Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) får foreløpig orientering om Trygderettens brev

18.12.18 Klagesaker blir satt på vent mens man prøver å få klarhet i regelverket.

20.12.18 Brev fra Nav: Adgangen til eksport av kontantytelser innad i EØS-området.

(Desember 2018 ble departementet først gjort oppmerksom på at Trygderetten kom til en annen konklusjon enn det de tidligere hadde gjort)

18.01.19 Møte mellom Nav og Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om saken.

24.01.19 Brev fra ASD til Nav – Eksport av kontantytelser innen EØS-området

24.01.19 Brev fra Nav til ASD – Kontantytelser under midlertidige opphold i andre EØS-land spørsmål om anvendelsen av forordning 883/2004 artikkel 21

(Arbeids- og sosialdepartementet slår fast i januar at Nav ikke kan stanse ytelsene fordi mottakeren midlertidig oppholder seg i et annet europeisk land).

22.02.19 Uformell kontakt hvor ASD orienterer Nav om brev

25.02.19: Nav kontroll, som avdekker og anmelder trygdesvindel, stilte saker med flere korte opphold på vent.

05.03.19 Brev fra ASD til Nav Kontantytelser under midlertidige opphold i EØS-land.

(Departementet sier seg i mars enig i at praksisen må endres for saker framover i tid).

14.03.19 Ansatte i Nav fikk beskjed om ny praksis, og ble bedt om å sette tilbakekrevingssaker på vent.

23.04.19 Siste anmeldelse ble sendt fra Nav til påtalemyndigheten. Denne ble kjent for ASD først 25.10.19.

21.06.19 Brev fra Nav til ASD om at praksis blir endret. Rett til kontantytelser innen EØS-området.

30.08.19 E-post fra Nav til ASD: Rett til kontantytelser under opphold i andre EØS-land. ASD får vite at saken kan være mer alvorlig, og at artikkel 21 ikke var vurdert i saker med midlertidige, lengre opphold i utlandet.

02.09.19 E-post fra Nav om behov for møte.ASD får for første gang vite at det kan foreligge urettmessige fengselsdommer som følge av feil lovanvendelse.

13.09.19 Møte mellom Nav og ASD. Nav redegjorde for status i saken. Men var usikker på om loven var brukt feil, og ville be påtalemyndigheten om at pågående saker ble satt på vent.

16.09.19 Siste sak går for retten.

17. - 19.09.19: Nav sender brev til politidistriktene der de ber om at saker som er anmeldt, men det ikke er tatt ut tiltale, blir satt på vent.

26.09.19: Uformell kontakt mellom Nav og Riksadvokaten om saken.

(Riksadvokaten, som har ansvaret for påtalemyndigheten, varsles om feilen i oktober).

18.10.19 Møte mellom Nav og ASD for avklaring av fortolkning.

22.10.19 Møte mellom Nav og ASD for ytterligere avklaring.

25.10.19 Møte mellom Nav og ASD der Nav-direktør Sigrid Vågeng og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie deltar.

27.10.19 Brev fra Nav til ASD – EØS-forordningen. Konkluderer med at tidligere lovtolking av forordningen ikke har vært rikti, uavhengig av lengden på oppholdet.

28.10.19. Brev fra Trygderetten til ASD – Artikkel 21 i trygdeforordningen.

29.10.19 Brev fra ASD til Nav: Rett til kontantytelser under opphold i et annet EØS-land – bestilling til direktoratet.