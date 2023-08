Hastemøte om Silje-saken etter NRK-opptreden

– Jeg får egentlig ikke noe informasjon selv. Det siste jeg hørte var i april, sa Silje Falmår til NRK onsdag morgen.

Silje Falmår opplevde både mobbing, trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep i Forsvaret. Hun sa fra om forholdene, men de bedret seg ikke. Nå får hun pris for åpenhet om vanskelige tema. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

I februar i år stod Silje Falmår fram i saker hos NRK og fortalte om mobbing og trakassering i førstegangstjenesten i Forsvaret.

I dag får Falmår Tabu-prisen av Rådet for psykisk helse. I den anledning var hun gjest i NRKs Nyhetsmorgen.

Da sa Falmår at hun fortsatt venter på endelig svar fra Forsvaret – over to år etter at hun varslet for første gang.

– Jeg går egentlig og venter på svar som tilsynelatende ikke kommer, sa Falmår.

Varslingssaken til Falmår har fått stor oppmerksomhet.

I april i år konkluderte Forsvaret i saken og innrømte feil i oppfølgingen av Silje.

Men Falmår har ikke fått innsyn i rapporten fra Forsvaret. Da hun fikk vite om Forsvarets konklusjon i et møte i april påpekte hun også det hun mente var feil i rapporten.

– Jeg forventet en form for oppfølging.

Generalmajor Elisabeth Michelsen møtte Silje Falmår utenfor NRKs studio i dag tidlig. Michelsen er ansvarlig for å følge opp Forsvarets arbeid mot mobbing og seksuell trakassering.

– Silje Falmår sier hun ser frem til å få lagt denne saken bak seg. Når blir denne rapporten frigitt og saken avsluttet slik at alle kan gå videre?

– Nå hørte jeg at Silje sa det på sendingen og jeg møtte henne på vei inn i studio. Forsvaret sin forståelse var at den var avsluttet, men Silje sin forståelse er åpenbart ikke det samme. Da må vi ta tak i det. Jeg har bedt om et møte i løpet av dagen slik at vi får avklart og tatt tak i en slik situasjon som ikke er holdbar. Vi må løse opp i det, sa generalmajoren.

– Hun er tøff og modig

Møtet skal finne sted senere i dag.

I dag får også Falmår Tabu-prisen. Rådet for psykisk helse deler årlig ut Tabuprisen.

Prisen er en hederspris til enkeltpersoner, grupper av personer, organisasjoner eller virksomheter som har gjort en innsats for å bygge ned fordommer og tabuer, og som fremmer inkludering, omtanke og åpenhet om psykisk helse.

– For oss har det stor betydning at noen tør melde fra, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Hun berømmer at Silje Falmår valgte å si fra om mobbing, overgrep og trakassering på vegne av seg selv og ti andre som var i førstegangstjenesten i Forsvaret.

– Hun er tøff og modig som står i dette. Målet er å bidra til kunnskap og åpenhet. Slik at ingen andre opplever å være usikker på at det er trygt å være i Forsvaret, sier Tove Gundersen.

Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse berømmer Silje Falmår. Foto: Patrick da Silva Saether

Silje Falmår: – B ekreftelse på at det jeg gjorde var rett

Silje Falmår forteller til NRK at hun føler hun blir anerkjent for det hun gjorde gjennom denne pristildelingen.

– Å motta Tabuprisen oppleves som en form for bekreftelse på at det jeg gjorde var rett, og at det av mange oppfattes som både viktig og modig å varsle og stå frem med det jeg har opplevd, sier hun til NRK.

Falmår var hovedperson i NRKs saker om trakassering i førstegangstjenesten ved Stridstrenbataljonen i Hæren. Hun fortalte om det hun hadde opplevd i reportasjer.

Etterpå møtte hun forsvarssjef Eirik Kristoffersen ansikt til ansikt i TV-programmet Debatten.

Forsvarssjefen Eirik Kristoffersen ba Silje Falmår om unnskyldning i programmet Debatten. Du trenger javascript for å se video. Forsvarssjefen Eirik Kristoffersen ba Silje Falmår om unnskyldning i programmet Debatten.

Der kunne hun fortelle at hun ennå ikke hadde fått svar på sin sak. Kristoffersen ba om unnskyldning for opplevelsene hun hadde hatt, men sa at hun fortsatt måtte vente på svar om varslingssaken sin.

Til NRK kan Silje fortelle om mye motgang.

– Jeg skulle ønske at jeg ble møtt som varsler med én gang. Jeg opplevde i stedet at jeg ble oppfattet som et problem.

Silje Falmår takker for støtte etter mye motgang.

– Å bli tildelt Tabuprisen betyr veldig mye for meg, og jeg tror at det også betyr mye for mange andre som har stått i en lignende situasjon. Jeg har stått i en situasjon hvor jeg nesten utelukkende har møtt motgang, og dette oppleves som en støtteerklæring fra de som virkelig forstår hvilken belastning jeg har stått i, sier Falmår til NRK.

Trakassering og overgrep i Forsvaret

Silje Falmår er en av flere, som de siste årene har stått frem og fortalt om problemer i Forsvaret med mobbing, trakassering, overgrep og maktmisbruk.

NRK har hatt en rekke saker om varslere og feil i Forsvaret.

Forsvaret måtte engasjere eksterne granskere som så på varslingssaker og varslingssystemer. I en rapport fra konsulentselskapet PWC ble det blant annet konkludert med at det var en rekke mangler i varslingssystemene i Forsvaret.

Forsvaret har etter dette lovet å gjøre endringer og legge om systemene for varsling i Forsvaret.

En gjennomgang av saken til Silje Falmår internt i Forsvaret fant også feil og mangler.

Da Hærens varslingskanal hadde behandlet varslingene hun sendte inn om feil håndtering konkluderte de med to tilfeller av feil i hvordan de tok vare på Silje som soldat og varsler.

Også Forsvaret mener det at Silje Falmår stod fram har betydd mye for å få fokus på problemene i etaten.

– Saken til Silje er kanskje den saken som har hatt aller størst betydning for at Forsvaret har tatt dette på alvor. At jeg sitter her i dag er et eksempel på det, sier generalmajor Elisabeth Michelsen til NRK.

Generalmajor Elisabeth Michelsen er utnevnt som ansvarlig for å følge opp utfordringene med varsling, mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Etter en rekke saker om problemer i Forsvaret valgte etaten å utnevne en egen general mot mobbing og trakassering. Elisabeth Michelsen har fått ansvaret og leder nå avdelingen for kultur og profesjon i Forsvaret.

– Hva tenker du om at hun ikke vil anbefale andre å varsle i Forsvaret?

– Jeg tenker at det er ganske alvorlig. Det tar vi på det høyeste alvor, svarer Michelsen.

Hun vedgår at PWC-rapporten langt på vei slaktet varslingssystemet i Forsvaret.

– I etterkant av det året med medias fokus og modige kvinner som har stått fram, har vi virkelig forstått alvoret. Så vi jobber med ledelse og endring av kulturen vår. Da går vi grundig til verks, sier generalmajoren.

Hun forteller at det Silje Falmår forteller om manglende oppfølging som varsler er noe de jobber med å bedre. Blant annet ved å lage nye digitale verktøy som skal hjelpe både varslere og arbeidsgiveransvarlige i Forsvaret.

Michelsen forteller at de fortsatt har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering, men at de ikke kan garantere at ting ikke skjer igjen. Likevel skal de gjøre mer for å sikre at det er trygt å gå inn i førstegangstjenesten.

– Vi kaller på disse med loven i hånd. Da skal det være trygt å være der, sier generalmajor Elisabeth Michelsen.