Forsvaret innrømmer feil i oppfølging av Silje etter overgrepsvarsel

Det kom fram under et møte mellom Silje Falmår og Hæren i dag.

I møtet fikk Silje Falmår presentert konklusjonen etter gjennomgang av varslingene hun hadde sendt inn.

Støttet av sine advokater møtte hun ledelsen i Brigade Nord, og fikk vite hva som kom ut av en gjennomgang som har tatt nesten ett år.

– Hovedkonklusjonen er at man har funnet at Forsvaret ved to spesifikke anledninger ikke har fulgt opp omsorgsplikten som arbeidsgiver har overfor en varsler, sier hennes advokat Bernt Heiberg til NRK like etter møtet.

Sammen med sine advokater gikk Silje Falmår inn i møte med ledelsen i Brigade Nord

Falmår hadde en rekke ganger sagt fra til Forsvaret om mobbing, trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep.

Hun hadde også sagt fra om feil i håndteringen, og det hun mente var gjengjeldelse fra militært ansatte etter at hun sa fra om måten de håndterte saken.

Hæren konkluderte i dag med at de mener det ikke var en slik gjengjeldelse.

Blant annet derfor er Silje Falmår selv skuffet over resultatet.

– Jeg er ikke fornøyd med resultatet.

– Hvordan har du det nå?

– Jeg har det tøft. Det er vanskelig nå, sier en skuffet Falmår til NRK.

Feil knyttet til oppfølging etter overgrep

I februar fortalte NRK historien hennes fra førstegangstjenesten i Forsvaret.

Hun fortalte om hvordan hun hadde opplevd mobbing, trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep under sin tid i førstegangstjenesten.

Etter hvert opplevde Silje Falmår at den seksuelle trakasseringen utviklet seg til å bli fysisk.

– Det var jo flere hendelser der jeg ble berørt, klappa på rumpa. Det var en medsoldat som tok hånda gjennom genseren min og på puppene mine, og jeg opplevde også berøring av kjønnsorgan, fortalte Silje Falmår i en større reportasje på nrk.no og i Dagsrevyen.

Hun kunne fortelle at det gikk så langt at hun opplevde å bli voldtatt av en mannlig medsoldat.

Denne voldtekten ble aldri meldt til sivilt politi – selv om Silje Falmår sa fra om den både til sine militære ledere og til militærpolitiet.

Soldaten som knyttes til den innmeldte voldtekten har tidligere sagt til NRK at han ikke kjenner seg igjen i påstandene om voldtekt og seksuell trakassering.

Nå har Hærens varslingsgruppe konkludert med at Forsvaret feilet i sin omsorgsplikt som arbeidsgiver i oppfølgingen knyttet til overgrep, ifølge hennes advokat.

– Det er i situasjonen der det ble varslet om et konkret seksuelt overgrep. De konkluderer med at man der ikke fulgte godt nok opp Silje i situasjonen etter det, sier Silje Falmårs advokat Bernt Heiberg.

Bernt Heiberg bistår Silje Falmår som advokat

Ifølge advokaten er det også konkludert med feil i oppfølgingen av Silje Falmår knyttet hvordan hun måtte bo alene på rom med en mannlig soldat.

Silje Falmår bodde lenge alene på rom med flere mannlige soldater.

Falmår har fortalt at selv om hun sa fra om seksuell trakassering og overgrep, måtte hun fortsette å bo alene på rom med én mannlig soldat da hun forlenget førstegangstjenesten.

– Man har konkludert med at arbeidsgivers omsorgsplikt ikke er tilstrekkelig oppfylt i forbindelse med tilfellet der Silje ble plassert alene med en mannlig soldat på et rom, sier Falmårs advokat Bernt Heiberg i dag, etter at svarene fra Hærens varslingsgruppe har kommet.

NRK har bedt om intervju med Hæren om konklusjonen etter varslingsgjennomgangen, og stilt en rekke spørsmål.

Hæren vil ikke stille til intervju, og henviser til at rapporten er taushetsbelagt. I en e-post svarer de ikke på NRKs spørsmål utover denne korte uttalelsen:

– Helt overordnet sier rapporten at både omsorg- og aktivitetsplikt er ivaretatt overfor varsler, bortsett fra på to punkter. Disse skal Hæren følge opp, skriver oberstløytnant og kommunikasjonssjef i Hæren Erling Nervik.

Kommunikasjonssjefen opplyser at Forsvaret har brukt ekstern bistand fra Advokatfirmaet Haavind for å lage den omfattende rapporten.

Silje Falmår har fortalt at hun opplevde flere tilfeller av trakassering – både verbalt og fysisk.

Varslet om dårlig håndtering og gjengjeldelse

Silje Falmår valgte å stå frem med sin historie, i håp om at ingen andre skal måtte oppleve det samme som hun gjorde.

Silje Falmår (22) valgte å varsle både på egne og andres vegne om det hun mener var mobbing, seksuell trakassering og overgrep.

Selv hadde hun hatt opplevelser i tjenesten som hun oppfattet som gjengjeldelse. Dette skjedde etter at hun sa fra om trakassering og varslet på de ansatte og deres manglende håndtering av trakasseringen.

Ifølge Falmår ble hun utestengt og satt mye alene etter at hun meldte ifra.

Varselet fra Falmår om håndteringen fra de militære lederne har vært under behandling i Hæren helt siden april i fjor.

Da resultatet fra behandlingen av varselet i dag ble lagt fram, konkluderte de med at det ikke har vært gjengjeldelse:

– Granskingsgruppen mener at man her ikke har gjengjeldelse overfor Silje, sier advokaten hennes Bernt Heiberg.

Falmår varslet til Forsvaret en rekke ganger.

Han vil nå sammen med kolleger gå inn i materiale og vurdere hva de sammen med Silje Falmår skal gjøre.

Falmår fikk ikke med seg rapporten med konklusjoner. De fikk bare lese dokumentet, og advokatene vil nå søke om innsyn i materialet.

Heiberg er kritisk til hvordan Hæren og varslingsgruppen der har sett på det Silje Falmår har blitt utsatt for.

– Under Siljes gjennomføring av førstegangstjenesten har man ikke klart å se situasjonen i sammenheng, men kun fokusert på enkelthendelser. Etter vårt syn er rapporten en fortsettelse på samme problemet. Man ser enkeltuttalelser og enkelthendelser uten å se faktum i sin helhet, sier Heiberg til NRK.

Forsvarssjefen har sagt: – Jeg får vondt i hjertet mitt

I NRKs tidligere saker om hvordan Silje Falmår opplevde førstegangstjenesten har Forsvaret bekreftet at det var hendelser. Samtidig har de lagt vekt på at de ble tatt tak i alle sammen.

– Alle muntlige og skriftlige varsler jeg har blitt informert om, har blitt håndtert i henhold til de rutinene vi har for håndtering for varsler og varslingssaker i Forsvaret, sa bataljonssjef Nina-Sofie Berg i Stridstrenbataljonen i et intervju med NRK.

Bataljonssjefen var ikke enig i at det var en ukultur, eller at det ikke var trygt for unge kvinner i Hæren og hennes avdeling.

Under Debattens sending om trakassering og varsling i Forsvaret møtte Silje Falmår forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Forsvarssjef Kristoffersen ble da spurt om han ville kommentere at Falmår hadde blitt utfrosset, utestengt og satt alene.

– Det er helt uakseptabelt og det skal ikke skje, og det ber jeg om unnskyldning for at Silje har opplevd, sa Kristoffersen og fortsatte:

– Jeg blir sinna, jeg blir skuffa. Jeg får vondt i hjertet mitt fordi vi trenger hver eneste soldat vi kaller inn til førstegangstjenesten og vi trenger kvinner mer enn noen gang.