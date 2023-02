Lørdag fortalte NRK om nok en sak hvor det ble varslet om trakassering i Forsvaret. Varselet beskrev seksuell trakassering av 11 kvinnelige soldater i førstegangstjenesten. Det ble også innmeldt tre voldtekter i varselet.

Silje Falmår (22) valgte å så frem med sin historie, i håp om at ingen andre skal måtte oppleve det sammen som hun gjorde.

Selv fortalte hun at hun opplevde mobbing, trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep.

Tirsdag kveld møter Falmår forsvarssjefen og forsvarsministeren ansikt til ansikt i Debatten.

– Jeg tror han trenger det. Å se meg inn i øynene. For at han skal skjønne alvoret., sier Falmår til NRK før Debatten.

Oppvaskmøte

NRKs reportasje fra Bardufoss har skap sterke reaksjoner og utløst kritikk fra flere hold.

Tirsdag formiddag satt forsvarsledelsen, tillitsvalgte og forsvarsministeren i oppvaskmøte etter avsløringene om varslingssakene.

ALVOR: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sammen med forsvarssjefen Eirik Kristoffersen. De deltok på et møte tirsdag i tillegg til tillitsvalgte og andre fra forsvarsledelse. Foto: Terje Pedersen / NTB

Etter møtet sa Forsvarssjef Eirik Kristoffersen at varslerinstituttet i Forsvaret nå skal løftes opp til sentralt nivå.

– Det skal være en sentral varslerenhet i Forsvaret som alle kan varsle til. Den skal ha oversikt over alle varsler og understøttes av teknologiske løsninger. Slik skal de sakene det varsles om følge folkene etter at håndteringen er gjort, sa Kristoffersen.

Forsvaret skal også bli bedre på å gi informasjon til de som varsler underveis i prosessen. Tiltakene skal være på plass innen 1. august.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sa at møte tirsdag var et «godt og nyttig møte». Samtidig sa han at man må være oppmerksomme på hvordan hierarkiet og maskuline verdier spiller inn på kulturen i Forsvaret.

– Det er veldig viktig at de som varsler blir tatt på stort alvor. Det har de krav på, sa Gram.

Må ryddes opp

Forsvarssjefen vil ikke si at det er en ukultur i Forsvaret. Han mener begrepet er for upresist, men har erkjent at avsløringene viser et kulturproblem.

Tirsdag kommenterte statsminister Jonas Gahr Støre for første gang sakene om varslene i Forsvaret. Han er ikke enig med forsvarssjefen, og mener det er en ukultur.

– Det vi har sett i NRKs reportasjer er et uttrykk for en ukultur. For man kan ikke kalle slike opplevelser noe annet. Jeg forutsetter at det blir ryddet opp i det, sa Støre til NRK.

Støre sa også at det gir et dypt inntrykk å se unge mennesker som går inn i Forsvaret og får negative og nedverdigende opplevelsene.

– Man sitter igjen med et inntrykk av at slik skal man ikke ha det. Og vi må gjøre noe med det, sa Støre.