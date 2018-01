Hareide om Aps nye alkoholregel: – Alle partiene bør følge etter

Under «Debatten» på NRK torsdag kveld sa Jonas Gahr Støre at Arbeiderpartiet ikke lenger vil spandere alkohol på partiarrangementer. Partilederen mener alkohol visker ut grenser, og fører til at folk gjør ting de ikke burde gjøre.

NRK har snakket med flere av de øvrige partiene, som alle er positive til Aps nye linje.

– Ingen kan skylde på alkohol for sine handlinger, men vi vet at alkohol har vært en pådrivningskraft til at mange har utsatt mennesker for situasjoner som de angrer dypt på i dag. Når vi vet at alkohol er elefanten i Metoo-debatten, er det viktig at vi diskuterer bruken, sier leder Knut Arild Hareide i Kristelig Folkeparti til NRK.

Det blir slutt på at partiet spanderer alkohol under arrangementer, sier partileder Jonas Gahr Støre. Du trenger javascript for å se video. Det blir slutt på at partiet spanderer alkohol under arrangementer, sier partileder Jonas Gahr Støre.

– Må feie for egen dør

Hareide peker på at dette også dreier seg om hva skattebetalernes penger går til.

– Om partiene betaler for øl, vin og brennevin, er det skattebetalerne som tar regningen. Politiske Norge har stilt spørsmål ved alkoholbruken i blant annet idretten, men partiorganisasjonene må sannelig feie for egen dør før vi krever det av andre, sier han.

KrF har ikke et regelverk som sier at de ikke skal betale for alkohol på partiarrangement, men dette har vært en praksis over lang tid, ifølge partilederen.

– Vil KrF nå få dette inn i regelverket?

– Ja, vi jobber med det, sier Hareide.

– Vi har ikke noe imot at folk drikker alkohol, men de må ta regningen selv. Skattebetalernes penger skal gå til demokratiarbeid, ikke alkohol.

Betaler ikke

Flere av de andre partiene har også en tradisjon for å ha en restriktiv alkoholpolitikk.

Bjørnar Moxnes i Rødt sier at partiet skal være en trygg arena for alle. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Partileder Bjørnar Moxnes sier at Rødt aldri har spandert alkohol på partiarrangementer, nettopp fordi partiet skal være en trygg arena for alle uansett kjønn og alder.

– Det er derfor veldig bra at flere velger å gjøre det på denne måten. Jeg håper i grunn at alle partier vurderer det samme, sier han.

Heller ikke Miljøpartiet De Grønne betaler for alkoholen på sine arrangementer.

– Vi har ikke noe imot at folk koser seg med et glass, men vi sponser det ikke fra partikassen, og serverer ikke alkohol ved bordene. På arrangementer der Grønn Ungdom deltar, har de rutiner med egne trivsels- og nattevakter som alle kan kontakte, sier nasjonal talsperson Rasmus Hansson.

– Noen fra ledelsen skal være edru

Det er positivt at partiene gjennomgår egne regelverk knyttet til alkohol, synes Kari Elisabeth Kaski. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Sosialistisk Venstreparti har vedtatt retningslinjer knyttet til seksuell trakassering og trygge møteplasser.

– Partiet har en restriktiv holdning til alkohol, og spanderer ikke alkohol til delegater på landsmøter eller andre større arrangement. Det hender at vi betaler på mindre arrangementer, men da er det kun snakk om noen få enheter. I disse tilfellene har vi en absolutt regel om at noen fra ledelsen skal være edru, sier fungerende parlamentarisk leder i SV, Kari Elisabeth Kaski.

– Det at Metoo-debatten bidrar til at partiene gjennomgår egne regelverk, er utelukkende positivt, legger hun til.

Høyre: – Vurderer ikke å innføre forbud

I en pressemelding fredag formiddag heter det at Unge Høyre innfører totalforbud mot alkohol på arrangementer på ubestemt tid. Meldingen kommer i kjølvannet av at Kristian Tonning Riise trakk seg som leder av ungdomspartiet denne uken.

Kommunikasjonssjef Peder Egseth sier at Høyre ikke vurderer å innføre alkoholforbud på arrangementene.

– Vi begrenser det som er inkludert til øl eller vin til maten. De aller fleste klarer å oppføre seg etter å ha drukket alkohol til maten, men det er og blir viktig at det på alle arrangementer er nok ansvarlig som kan følge opp om noen ikke klarer det. Det er spesielt viktig at ledere på alle nivåer tar sitt ansvar og går foran som et godt eksempel, sier han.

På Høyres nasjonale arrangementer som landsmøter, konferanser og sentralstyremøter serveres det alkohol til middagene.

– På landsmøter og konferanser er dette inkludert i deltageravgiften som betales, men på sentralstyremøtene er det Høyres Hovedorganisasjon som betaler, sier Egseth.

Høyre har i flere år hatt et etisk regelverk som heter «Mennesker som vil hverandre vel».

– Dette er vedtatt av sentralstyret, og skal som planlagt bli diskutert og revidert i vinter. Der er det naturlig at spørsmål knyttet til alkohol blir tatt opp, sier Egseth.

– Beholder dagens praksis

Til Dagen sier Fremskrittspartiets generalsekretær Fredrik Färber at partiet har ingen planer om å forandre sin praksis.

Under landsstyremøter og landsmøter pleier partiet å spandere alkohol på partimedlemmene, mens det på andre politiske konferanser er opp til den enkelte å kjøpe alkoholholdig drikke.

– Vi har streng alderskontroll på Frp-arrangementer der det serveres alkohol. Ved større arrangementer leier vi også inn egne vektere, sier Färber.

Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen sier til avisa at de har hatt en «forsiktig praksis» ved å kun betale for to glass med alkoholholdig drikke under middager på sentrale partiarrangementer. Det er en praksis partiet nå vurderer å drøfte.

Venstre skal vurdere å slutte betale for alkohol når sentralstyret har sitt neste møte.

– Da skal vi blant annet ha en grundig gjennomgang og vurdering av skriftlige retningslinjer med hensyn til uønsket oppmerksomhet og seksuell trakassering, sier generalsekretær Christian Herzog.