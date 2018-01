Høyre bekrefter «mange» nye varsler mot Riise

Etter det NRK erfarer sitter generalsekretær Maria Barstad Sanner i Unge Høyre i møter med helt nye varslere fredag morgen.

Høyres pressesjef Peder Weidemann Egseth bekrefter ifølge Aftenposten avisens opplysninger om en rekke nye varsler det siste døgnet. Og sier at partiet kommer til å redegjøre for utviklingen i saken senere fredag.

Kristian Tonning Riise har ikke besvart pressens henvendelser om saken siden han trakk seg sent onsdag kveld. Egseth sier til NRK at Riise opplever situasjonen som svært vanskelig, og at han ikke vil kommentere saken inntil videre. Partiet opplyser også at de har god dialog med Riise, og at han har folk rundt seg.

Flere saker

Torsdag bekreftet Barstad Sanner at ungdomspartiet hadde mottatt et første formelt varsel om seksuell trakassering begått av Riise.

– Vi har i dag fått et varsel fra en jente som forteller om seksuell trakassering fra Riise. Hun har ikke varslet om dette tidligere, men følte nå at det var riktig å si fra, og det er jeg veldig glad for, sa Sanner til NRK.

I tillegg redegjorde hun for flere bekymringsmeldinger om Riise som hun har mottok i løpet av 2017.

– Bekymringsmeldingene om Riise handler om for mye alkohol, pågående sjekking og relasjoner med jenter hvor aldersforskjellene og maktforskjellene har vært veldig skjeve, sier Sanner.

Ungdomspartiet har også beklaget at de ikke fulgte opp og tok på alvor en rekke bekymringsmeldinger om Riise i 2013 og 2014. Christopher Wand, som var generalsekretær i Unge Høyre på den tiden, har ikke besvart NRKs henvendelser.

Fylkeslag satte inn tiltak mot Riise

Aftenposten skrev torsdag at flere fylkeslag iverksatte tiltak for å hindre at Riise skulle oppholde seg alene med unge jenter på arrangementer han var på i kraft av å være Unge Høyre-leder.

– Jeg kjenner til at det har vært fylker som har ment at det har vært ubehagelige situasjoner knyttet til for mye alkohol, pågående sjekking og relasjoner til yngre jenter i en ulik maktposisjon, og som har gjort tiltak, sier generalsekretær i Unge Høyre, Maria Barstad Sanner, til avisen.

Ifølge Sanner var det minst to fylkeslag som iverksatte tiltak når Riise besøkte fylkene.

Kilder til NRK: – Fulgte med ham på fester

NRK vært i kontakt med kilder i Europeisk Ungdom, og fått bekreftet at Riises adferd var et tema når han skulle komme på organisasjonens arrangementer, hvor han representerte Unge Høyre.

En kilde sier at de ikke hadde noen konkrete saker, men at de var kjent Riises oppførsel og derfor så seg nødt til å få noen til å holde et øye med ham.

«Vi satte aldri formelt vakter på ham, men han var absolutt en man fulgte med på når vi arrangerte fester», sier en.

Erna Solberg: – Veldig lei sak for Kristian

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg hevder at partiet tar varslene mot nå Riise på det største alvor.

– Dette er en veldig lei sak, først og fremst for Kristian, men også for Høyre. Det skal være sånn at vi oppfører oss ordentlig mot hverandre i Høyre. Det skal være et parti som er inkluderende for alle, og hvor det skal være trygt å sende sine unge, håpefulle, sa Erna Solberg til NRK torsdag.

– Vi tar på alvor de varslene vi har fått, og vi går gjennom hvorfor vi ikke tidligere var oppmerksomme på varsler som er gitt Unge Høyre tidligere, lovet statsministeren.

.