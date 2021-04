Den omdiskuterte dokumentarserien hadde premiere den 6. april. Den viser intervjuer med frontkjempere som forteller om det de gjorde på Østfronten og om sine motiver for å kjempe på tysk side under 2. verdenskrig.

Østfronten var fronten mellom Tyskland og Sovjetunionen.

Under en pressebrifing torsdag sa det russiske utenriksdepartementet at de har merket seg dokumentaren. Talsperson Maria Zakharova ga serien hard kritikk.

– Plottet er ganske uskjønt: Det forteller historiene til tidligere medlemmer av norske frivillige i Waffen-SS som kjempet «heroisk» på østfronten, inkludert i nærheten av Moskva, Leningrad, Kaukasus og Nord-Karelia, sa hun.

– Verdt å merke seg er at Norges kulturdepartement og forsvarsdepartement var involvert i å lage denne såkalte dokumentaren.

Foruten NRK har DR, Norsk filminstitutt, Fritt Ord, Filmkraft Rogaland, Mediefondet Zefyr, Forsvarsdepartementet og Kulturdepartementet støttet produksjonen.

– Viser ingen anger

Kritikken fortsetter mot skaperne av dokumentarserien og regissør Alexander Kristiansen. Russiske myndigheter mener de «forvrenger» og «snur historien på hodet» ved å fremstille frontkjempere som naive ofre for Hitlers propaganda og patrioter som motsatte seg bolsjevikene.

– «Krigsveteranene» viser ingen anger. Deres medskyld i nazistenes grusomheter har blitt helt utelatt fra manus. «Heltene» skryter av hva de oppnådde i kamp. De minnes med smil effektiviteten til tyskernes maskingevær og de høye dødstallene til Den røde armé, sier Zakharova.

Vidkun Quisling besøker norske frontkjempere i en russisk landsby. Frontkjemperne deltok i krigsforbrytelser, og det kommer også fram i den omstridte dokumentaren, sier regissør Alexander Kristiansen.

Regissør Alexander Kristiansen tilbakeviser kritikken fra Russland. Han er helt uenig at i at historien snus på hodet. Det blir heller ikke underkommunisert at norske frontkjempere deltok i krigsforbrytelser, sier han.

– Dette kommer tydelig fram. Samtlige historikere i serien formidler dette budskapet, både direkte og indirekte. Dette understøttes også av fortellerstemmen, som nevner at partisankrig var en fellesbetegnelse for å drive med «massakrer på sivile og i stor grad drap av jøder», sier Kristiansen til NRK.

Forventer svar fra offisielt hold

Den røde armé frigjorde Øst-Finnmark under 2. verdenskrig. I 2019 ble 75-årsjubileet markert med prominente gjester fra Norge og Russland i Kirkenes.

Zakharova viser til denne markeringen og gir den norske staten ros for hvordan den fortsetter å hedre sovjetiske soldater som kjempet og døde i Norge.

– Å gi etter for krigsforbrytere på denne måten har ingenting å gjøre med ytringsfrihet. Det fører til glorifisering av nazisme og forfalskning av vår felles historie, sier Zakharova.

Hun og avslutter med at russiske myndigheter nå forventer et ærlig og upartisk svar fra «det offisielle Oslo».

Ane Haavardsdatter Lunde i UD understreker at dokumentarserien ikke gir noe offisielt norsk syn på historien. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Men norsk UD har ikke til hensikt å engasjere seg i diskusjonen. Det gjør pressetalsperson Ane Haavardsdatter Lunde klart.

«NRKs TV-serie er et kulturuttrykk og representerer på ingen måte norsk offisiell politikk eller syn på historien. Det er derfor ikke naturlig for oss å kommentere dette», sier Lunde i en e-post til NRK.

«Norge er en sterk forsvarer av ytringsfriheten. Et mangfold av ytringer er av stor verdi og et grunnleggende trekk ved levende demokratier.»

– Må tåle at de uttrykker sin mening

Regissør Kristiansen sier det er beundringsverdig at Sovjetunionen var med på å frigjøre Norge, men mener russisk UD kritiserer serien fordi den «forsøker å forstå, ikke først og fremst fordømme». Han sier noe annet ville vært et dårlig utgangspunkt for en dokumentar.

– Det er riktig at frontkjemperne i serien ikke angrer, men som serieskaper er det ikke så mye jeg kan gjøre med dette. Selv om vi ikke liker det de sier, må vi tåle at de uttrykker sin mening, sier han.

Regissøren er også helt uenig med Zakharova om at det ikke kommer frem at frontkjemperne hadde nasjonalsosialistiske motiver.

– Professor Stein Ugelvik Larsen får dette tydelig fram i serien når han sier: «At de hadde nazistisk ideer er klinkende klart. Det lå i disse NS-miljøene hvor ideene om å støtte Quisling var veldig fremtredende. De hadde Hird-ideologien i seg som førte dem videre inn i den tyske nazismen», sier Kristiansen.