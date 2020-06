Hagen-familien utlover dusør på 10 millioner kroner

– Tom Hagen er redd for at Anne Elisabeth Hagen ikke vil bli funnet. Det er derfor vi har besluttet å gjøre enkelte tiltak for å finne ut hva som har skjedd med henne, sier Svein Holden, Tom Hagens forsvarer til TV 2.

Intervjuet er gjort i forbindelse med en episode av TV2-programmet Åsted Norge. TV-kanalens reporter Jens Christian Nørve sier til Holden at det er spesielt at Tom Hagen, som er siktet for å ha vært med på ta livet av kona Anne-Elisabeth Hagen, nå utlover en belønning på 10 millioner kroner.

Holden svarer at familien mener det er svært spesielt at Tom Hagen i det hele tatt er siktet i saken. Han gjentar budskapet Anne-Elisabeth Hagens ektemann har kommet med helt siden siktelsen ble kjent – at han «med styrke» fremholder at han ikke har noe med dette å gjøre.

– Og vi mener i dagens situasjon at dette er vår beste mulighet til å fremskaffe ytterligere informasjon om hvem som står bak ugjerningen, sier Holden om dusøren til TV 2.

– Avgjørende for barna å finne Anne-Elisabeth

Barna til ekteparet Hagen har gjennom sin bistandsadvokat Ståle Kihle flere ganger gitt uttrykk for at de er overbevist om at Tom Hagen er uskyldig.

Til TV 2 sier Kihle at det har vært belastende for barna å ikke vite mer om hva som har skjedd med moren.

– Det avgjørende for dem er å finne Anne-Elisabeth, og om hun så er død så vil det også gi svar og en visshet om at da er hun død, sier Kihle.

Bistandsadvokaten sier det er barnas oppfatning at dette også vil føre familien nærmere hvem som står bak bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen.

Her kjører Tom Hagen ut fra Oslo fengsel sammen med sin forsvarer Svein Holden fredag 8. mai, etter å ha sittet 10 dager i varetekt. Du trenger javascript for å se video. Her kjører Tom Hagen ut fra Oslo fengsel sammen med sin forsvarer Svein Holden fredag 8. mai, etter å ha sittet 10 dager i varetekt.

Fengslet og løslatt

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden hun forsvant fra ekteparets hjem på Lørenskog 31. oktober 2018.

Først i slutten av april i år kunngjorde politiet på en pressekonferanse at Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning på drap på kona.

Tom Hagen hadde da blitt pågrepet i en storstilt politiaksjon samme dag. 70-åringen ble varetektsfengslet av Nedre Romerike tingrett dagen etter. Hagen anket fengslingen.

Etter 10 dager i varetekt kom Eidsivating lagmannsrett til at bevisene i saken var for svake, noe som betød at Hagen måtte løslates.

Politiet har imidlertid fremholdt at de fortsetter sin etterforskning, og at Hagen fortsatt er siktet i saken. I tillegg til Tom Hagen er en mann i 30-årene siktet i saken.

Mannen i 30-årene ble pågrepet av politiet og satt på glattcelle i to døgn i begynnelsen av mai. Han ble imidlertid løslatt av politiet før han ble fremstilt for varetekt.

Mannen var innledningsvis siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Denne siktelsen ble senere endret til grov frihetsberøvelse.