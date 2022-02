Hadia Tajik vil betale ekstra skatt

– Jeg har et ønske om alltid å være etterrettelig i mitt politiske arbeid. Når jeg ikke klarer å innfri mine egne krav, vil jeg gjerne rydde opp i det. Jeg innbetaler derfor ekstra skatt for årene 2006-2010, skriver Hadia Tajik på Facebook.

Da saken ble publisert i VG tidligere i uken, sa hun at det ikke var mulig å huske detaljene.

– Det er rett og slett ikke mulig for meg å gå tilbake og si hva jeg tenkte den første, femte eller ellevte desember 2006, sa Tajik.

Saken har vært gjenstand for stor debatt hele uken, og ble også diskutert på gårsdagens Debatten på NRK.

Utgifter på bolig

Tajik var jusstudent som bodde på studenthybel da hun i 2006 ble hentet inn som politisk rådgiver for Bjarne Håkon Hanssen.

På tidspunktet var hun folkeregistrert hjemme hos foreldrene i Rogaland. Ifølge VG søkte Tajik først om pendlerbolig, og opplyste om at hun ikke hadde utgifter til bolig på hjemstedet.

Derfor fikk hun beskjed om at hun måtte skatte av pendlerboligen. Seks dager senere sendte hun inn en ny søknad. Denne gangen skrev hun at hun hadde utgifter knyttet til boligen på hjemstedet, og la ved en leiekontrakt hun signerte med foreldrenes tidligere naboer, ifølge avisen.

To saker

Tajik har også anklaget Aftenposten for å ha forsøkt å «skandalisere» hennes bruk av pendlerbolig. Hun gikk ut i forkant av deres sak, også da i et innlegg på egen Facebook-profil.

Tajik og Eilertsen i Politisk kvarter Du trenger javascript for å se video.

Temaet for Aftenpostens sak er at Tajik hadde pendlerbolig i tre måneder i 2019. Ap-statsråden skrev blant annet at hun ikke stoler på at avisa vil gjengi svarene hennes i sin helhet. Hun skrev også at Aftenposten mot hennes vilje ville publisere opplysninger rundt trusselvurderinger og sikkerhetstiltak.

Tajik skriver følgende på Facebook onsdag:

«VG har omtalt at jeg i dag ikke kan dokumentere utgiftene jeg hadde hos mine foreldre i 2006, da jeg ble tildelt pendlerbolig, og at jeg ikke oppdaterte informasjon til arbeidsgiver da jeg valgte å ikke benytte meg av leiekontrakten jeg hadde levert til dem.

Dette er mitt ansvar, ingen andres.

Jeg burde håndtert dette annerledes allerede da, ved å gi arbeidsgiver oppdatert informasjon. Det gjorde jeg ikke - og det beklager jeg.

Men jeg kan håndtere det annerledes nå.

Siden jeg ikke klarer å dokumentere hvordan forholdene var for 15 år siden, tar jeg ansvar for dette ved å betale frivillig skatt for verdien av pendlerboligen for årene 2006-2010.

Innbetalingen skjer gjennom den frivillige merinnbetalingsordningen.

Jeg har kontaktet Skatteetaten for å varsle innbetalingen, og bedt skatteadvokat Einar Harboe gjøre en beregning av hva skattefordelen for årene 2006-2010 utgjør. Dette kommer jeg til å betale inn.»