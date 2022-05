Hadia Tajik gikk av som arbeids- og inkluderingsminister i mars. Avsløringene omkring Tajiks boligsituasjon førte til at hun trakk seg både som arbeids- og inkluderingsminister og som nestleder i Arbeiderpartiet.

Tajik ble i etterkant smittet av korona, og har vært sykmeldt siden.

Nå skal hun etterbetale om lag 200.000 skattekroner, og komme seg tilbake i politikken.

I det første intervjuet siden avgangen som statsråd og Ap-nestleder forteller Hadia Tajik at hun gruer seg til å møte offentligheten igjen etter en tøff periode.

Drevet rovdrift på egen kropp

Fra mandag 16. mai er Tajik tilbake på Stortinget. Det er etter en lengre sykmeldingsperiode.

– Det har vært ganske tøft, egentlig. En ting er å være ansvarlig for denne type feil. Jeg har ikke lyst til å være en sånn person. Men i tillegg så har jeg nok drevet rovdrift på kroppen min i ganske lang tid.

Tajik forteller at hun gikk rett fra et tøft svangerskap inn i valgkamp, og så regjering.

– Jeg valgte nok en arbeidsform som gjorde at jeg hadde veldig lite energireserver igjen når denne saken kom. Så når den saken først traff meg så hadde jeg ikke så mye mer å gå på.

Da pendlerboligsaken kom opp, hadde ikke kroppen mer å gå på, forteller Tajik. Hun sier hun skal ta ansvar for å passe bedre på seg selv fremover. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Gruer seg til å stå i søkelyset

– I dag har du første dag tilbake på jobb. Hvordan kjennes det?

– Det er blandet. Jeg gleder meg til å jobbe med energi- og miljøfeltet som jeg nå skal inn i. Jeg gleder meg til å være en del av Arbeiderpartiet sin stortingsgruppe. Det er folk jeg kjenner godt. Det er folk jeg liker å jobbe med. Også gruer jeg meg til en del av den offentlige delen av arbeidet.

– Hvorfor det?

– Fordi det har vært krevende å være ansvarlig for feil som selvfølgelig blir offentlig diskutert. Det skjønner jeg at det blir. Men det har vært krevende.

– Du gruer deg til å igjen stå til ansvar for dem?

– Ja. Jeg gruer meg til å stå ansikt til ansikt med det. Nå og fremover.

Pendlerbolig-saken

Hadia Tajik hadde pendlerboliger i Oslo fra 2006 til 2010 og oppga i sin første søknad at hun ikke hadde andre boligutgifter.

Etter at hun var blitt gjort oppmerksom på at pendlerboligen i så fall var skattepliktig, sendte hun inn en ny søknad. I den la hun ved en leiekontrakt på en kjellerleilighet i Rogaland, avslørte VG.

Hun bodde aldri i boligen, og betalte heller aldri noe for å bo der.

Tajik har bekreftet dette, men svarte at hun bodde hos foreldrene og hadde utgifter der. Hva hun betalte for eller hvor mye, har hun sagt at hun ikke husker.

Hadia Tajik gikk av som arbeids- og inkluderingsminister 2. mars i år.

Fikk skattefrie leieinntekter

Samtidig som hun bodde hos foreldrene, disponerte Tajik mellom 2007 og 2010 to boliger i Rogaland. Den ene eide hun med sin bror, den andre alene.

To dager etter at Tajik trakk seg som statsråd, bekreftet hun overfor NRK at hun fikk skattefrie leieinntekter for utleieleiligheten hun eide sammen med broren. Hun skulle ha skattet av inntektene, mener eksperter.

Ifølge skatteloven må man benytte boligen for å få skattefritak.

Slik er skattereglene Ekspandér faktaboks Hva må man skatte av? I utgangspunktet må man skatte av alle inntekter man har. Det gjelder alt fra lønn, utbytte og leieinntekter til fordelen av gratis pendlerbolig. Men det finnes flere unntak fra denne hovedregelen. Pendlerbolig Gratis pendlerbolig er en fordel som regnes som inntekt. Det er fordi man slipper å betale tusenlapper i leie hver måned. Den verdien man får i form av gratis leie, må man skatte av.

Men hvis man har merutgifter der man egentlig bor, så kan man slippe å betale skatt av gratis pendlerbolig. Slik slipper man å skatte fordi man får dobbelt opp med boutgifter.

Hjemmet man pendler fra, vil som regel være personens skattemessige bosted. Leieinntekter Hvis man eier en bolig man leier ut, må man skatte av leieinntektene.

Unntaket er hvis man «benytter minst halvparten av boligen til egen bruk», ifølge skatteloven § 7–2. Det betyr at man bruker minst halve boligen som sin egen, altså faktisk bor der.

«benytter minst halvparten av boligen til egen bruk», ifølge skatteloven § 7–2. Det betyr at man bruker minst halve boligen som sin egen, altså faktisk bor der. Egen bolig som man leier ut når man selv bruker mer enn halve boligen, vil som regel være personens skattemessige bosted. Kan man ha to hjem samtidig? Folk kan reelt bytte mellom å bo flere steder. Når man sjekker om folk har krav på skattefordeler, må man finne ut av hvor personens skattemessige hjem er. Dette er ikke nødvendigvis boligen man er folkeregistrert.

For at en bolig skal være et skattemessig hjem, må det som regel være en bolig man flytter inn i og faktisk bruker som egen bolig.

Det er som regel bare ett skattemessig hjem som er mulig å ha. Det finnes et unntak for personer med familieliv.

Etterbetaler skatt

Tajik sier hun burde håndtert saken bedre.

– Jeg burde ha forstått alvoret på et mye tidligere tidspunkt. Jeg tror jeg var altfor opptatt av å se det fra mitt eget perspektiv, der jeg jo trodde at jeg hadde orden på ting.

Nå skal hun også etterbetale skatt.

Et revisorfirma har utarbeidet en rapport om hva Tajik egentlig skylder. Denne har NRK fått tilgang til. Her har de sett på skatteforhold mellom 2006 og 2010.

For å være på den sikre siden sier Tajik at hun legger den strengeste tolkningen av regelverket til grunn når hun nå skal betale tilbake skatt.

– Da betaler jeg rett under 200.000 mer i skatt.

Det meste er for deler av oppholdet i pendlerboligen. Revisorfirmaet påpeker at hun ikke har god nok dokumentasjon på utgifter hun hevder å ha hatt hjemme.

Hadia Tajik sier hun ba om hjelp for å rydde opp i feil hun skjønte hun hadde begått. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

15.000 for utleie

Om lag 15.000 er skatt hun burde betalt for utleie av den ene leiligheten i Stavanger. Tajik bekrefter at hun ikke førte inntektene på skattemeldingen.

– Du opplyste til NRK at det var snakk om noen 100-lapper i seks måneder for denne Verven-leiligheten. Nå viser det seg at du skulle skattet til sammen, i løpet av to år, 15.000. Hva var grunnen til at du opplyste et langt mindre beløp?

– Jeg har tydeligvis ikke forstått reglene godt nok. Det er grunnen til at jeg har trengt hjelp til å rydde opp i dette. Den hjelpen har jeg nå fått, og jeg kommer selvfølgelig til å betale inn det som revisorselskapet anbefaler at jeg gjør.

– Hva slags refleksjon gjør du deg om hva som er grunnen til at du havnet i denne situasjonen?

– Jeg har gått rundt og trodd at jeg har orden på livet mitt. Også har jeg ikke hatt det. Jeg har tydeligvis tatt for lett på en del av disse tingene. Både i de årene det her er snakk om, men og når spørsmålene kom i vinter, så tok jeg de ikke alvorlig nok.

Dette er bygården der leiligheten Hadia Tajik og broren leide ut lå. Foto: Odin Omland / NRK

For tidlig å tenke langt fremover

Ap-politikeren skal nå inn i energi- og miljøkomiteen på Stortinget som vanlig representant.

– Har du tenkt over i det hele tatt om du ønsker å ta gjenvalg til Stortinget og bli i politikken framover?

– Jeg tror det er for tidlig, så kort tid etter en sykemelding, etter det som har vært en ganske tøff tid, å ha veldig sterke meninger om det.

– Hvordan har du det i dag?

– Jeg ser fram til å drive med politikk, sier Tajik.

– Også gruer jeg meg til den offentlige dimensjonen av det å være politiker.

