KrFU-topper nekter å trekke seg tross krass kritikk fra sine egne

VG skriver i ettermiddag at 23 KrFU-topper i en intern e-post tar et kraftig oppgjør med delegatene som planlegger å stemme for å felle Erna Solberg når KrF avgjør sitt veivalg 2. november.

MOT FLERTALLET: Edel-Marie Haukland er en av to nestledere i KrFU. Begge har varslet at de vil stemme for at KrF bør inn i dagens regjering. Foto: Astrid-Therese Theisen / Privat

Avsenderne føler seg dolket i ryggen og mener mottakerne skaper en tillitskrise i Kristelig Folkepartis Ungdom.

Bakgrunnen for de sterke beskyldningene er at ungdomspartiet så sent som 22. september vedtok at KrF bør gå inn i dagens regjering.

En knapp uke senere holdt KrF-leder Knut Arild Hareide talen som sjokkerte deler av det politiske Norge. Mange fikk hakeslepp da han rådet partiet å gå i regjering med Ap og Sp.

En av dem som sier hun ble fullstendig tatt på senga er nyvalgt nestleder i KrFU, Edel-Marie Haukland.

– Ny situasjon

Hun tilhørte mindretallet som tapte slaget om regjeringsspørsmålet på KrFUs landsmøte. Med 14 stemmers overvekt vedtok ungdomspartiet: «KrFU mener KrF, slik situasjonen er nå, vil få best gjennomslag for dette i regjering sammen med Høyre, Venstre og Frp».

Men nå hevder Haukland at Hareides tale har skapt en helt ny situasjon. Hun og fire andre i KrFUs delegasjon til landsmøtet har derfor varslet at de kommer til å stemme i strid med KrFUs eget vedtak. De mener partiet bør gå i regjering med Ap og Sp.

– Nå har vi et ekstraordinært landsmøte, og jeg mener det tyder på at vi har en ekstraordinær situasjon, sier Haukland.

– E-posten oppfordrer deg til å trekke deg fra delegasjonen, vil du gjøre det?

– Nei, jeg er valgt delegat og valgt nestleder. Jeg vil gjøre det jeg mener er riktig med tanke på KrFU og min egen overbevisning.

– Hvordan er det å være nestleder i en organisasjon der mange sier rett ut at de ikke har tillit til deg?

– Jeg behandler dette som en enkeltsak. Det er absolutt ikke ideelt, men jeg mener at min argumentasjon holder vann. Jeg har brukt lang tid på å komme fram til hva jeg skal gjøre, og jeg sover godt om natten, sier Haukland.

Flertallet føler seg lurt

11. oktober møtte hun landsmøtedelegat Kristine Banggren Gripsgård til debatt i Politisk kvarter på NRK P2. Der argumenterte Gripsgård sterkt for at Haukland og hennes meningsfeller bør holde seg hjemme dersom deres personlige overbevisning hindrer dem fra å stemme for flertallets syn.

Gripsgård mener det blir for lettvint å si at Hareides tale skapte en helt ny situasjon, og viser at det lenge har pågått en diskusjon om retningsvalg i KrF.

– KrFU skal påvirke KrF. Nestlederne er valgt av oss til å lede, og jeg synes det er utrolig trist at de vil trosse er klart flertall. Hvorfor skal flertallet betale prisen for at de ikke gjorde et godt nok forarbeid på landsmøtet, sa hun i debatten.

Gripsgård er blant de 23 som i brevet VG omtaler tirsdag oppfordrer dem som ikke vil stemme i tråd med vedtaket, om å gi fra seg landsmøteplassen til noen som vil.

Tynnslitt tillit

«Vi ønsker med dette brevet å være ærlige på hvordan vi opplever dette, og det er viktig for oss at dere forstår alvoret. Tilliten til alle fem er tynnslitt, og vi ber dere innstendig om å revurdere avgjørelsen når det gjelder plass i delegasjonen. Vi har respekt for at dere ikke ønsker å stemme mot egen overbevisning, men da må dere heller trekke dere og gi plassen til noen som kan stemme i tråd med det organisasjonen har vedtatt», avsluttes brevet, skriver VG.

Edel-Marie Haukland står imidlertid på sitt.

– Hvordan er det å stå midt i stormen?

– Det er selvfølgelig litt overveldende. Dette er min første måned som nestleder i ungdomspartiet jeg elsker. Jeg er overbevist om at det politiske prosjektet som binder KrFU sammen er sterkere enn skillelinjene i denne saken. Jeg har tro på at vi kommer oss gjennom dette. Jeg bærer ikke nag til noen, og jeg er glad for at folk sier fra til meg, sier hun til NRK.

Også Nikolai Berglund Skogan, KrFUs første nestleder, sier til NRK at han akter å møte opp på landsmøtet.