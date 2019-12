Greta Thunberg beskylder Norge for å bryte barns menneskerettigheter

– Klimakrisen er den største utfordringen min generasjon står overfor. Vår fremtid vil bli endret av klimakrisen på alle måter. Den vil påvirke hvor vi bor, hva slags jobb vi har, om vi stifter familie. Disse landene må ta grep for å beskytte fremtiden til min generasjon, sier Alexandria Villaseñor til NRK.

Den amerikanske 14-åringen ble inspirert av Greta Thunbergs tale på FNs klimatoppmøte i fjor. Nå er hun selv på sitt første klimatoppmøte, etter å ha streiket utenfor FN-bygget i New York hver fredag i et år.

I dag har hun, sammen med Thunberg og 14 andre barn fra hele verden, sendt formelle brev til Erna Solberg og Canadas statsminister Justin Trudeau.

Beskjeden til Norge er klar: ved å fortsette å utvinne olje og gass, gjør dere klimakrisen verre, og setter barns fremtid på spill. Derfor må dere slutte å lete etter mer, og trappe ned det som allerede er i gang.

Alexandria Villasenor (14) har en beskjed til Erna Solberg. Foto: Milana Knezevicc / NRK

– Vi har satt et tak. Verden skal ikke bli mer enn 1,5 grad varmere. Ved å starte ny produksjon av olje og gass, ser dere bort fra dette taket. Dere heller bensin på en verden som allerede står i brann, sier Michael Hausfeld, leder i advokatfirmaet Hausfeld, til NRK.

Han har skrevet brevet til statsministeren på vegne av barna. I tillegg til Thunberg fra Sverige og Villaseñor fra USA, kommer de fra Marshalløyene, Palau, Brazil, Argentina, Frankrike, Tyskland, Tunisia, Nigeria, India og Sør-Afrika.

– Trussel mot menneskerettighetene

Helt sentralt i brevet står FNs barnekonvensjon, som Norge sluttet seg til i 1990. Den sier blant annet at når voksne tar avgjørelser, må de tenke på hva som er best for barna.

Bare i år har det kommet en rekke rapporter som peker på hvilke alvorlige konsekvenser klimaendringer kan få for alt fra matproduksjon til naturmangfold.

FNs sjef for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, kalte klimakrisen den største globale trusselen mot menneskerettighetene siden andre verdenskrig, i en tale på klimatoppmøtet på mandag.

– I krisesituasjoner har regjeringer plikt til å svare. Og svaret må være å beskytte barns rett til å ha en bærekraftig planet, sier Hausfeld.

Michael Hausfeld representerer de 16 barna. Foto: Milana Knezevic / NRK

Brevet til Solberg peker på at Norge har vært forkjemper for klima internasjonalt. Samtidig har vi ikke nådd våre egne klimamål, og vi fortsetter å utvinne olje og gass. Brevet trekker blant annet frem Johan Sverdrup, det enorme nye oljefeltet som åpnet i oktober. På det meste vil feltet kunne produsere rundt 660.000 fat olje per dag, ifølge Equinor.

Ifølge en fersk FN-rapport, har verdens land planlagt å produsere 120 prosent mer fossil energi enn det kloden kan tåle om global oppvarming skal holdes under 1,5 grad. Dette er målet verden ble enige om i Parisavtalen.

– Har latt olje og gass ligge

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, som står i kopi på brevet til statsministeren, sier at beskjeden fra barna understreker alvoret verden befinner seg i.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen er på plass på klimatoppmøte i Madrid. Foto: Eivind Molde / nrK

– Verden må kutte sine utslipp. Der skal vi ligge i front. Økonomien vår må også bli forberedt på mindre olje og gass. Vi har allerede tatt beslutninger om å la olje og gass ligge i Lofoten, Vesterålen og Senja. Og snart skal vi beslutte hvor grensen for oljeleting skal gå i Barentshavet.

– Men hva med Johan Sverdrup-feltet som åpnet nylig?

– Det var bred enighet på Stortinget om å gå inn for Johan Sverdrup. Da det ble vedtatt handlet den harde kampen om å elektrifisere feltet. Det er også et viktig tiltak for å redusere utslippene fra petroleumssekoren i Norge.

Alexandria har skolestreiket for klimaet hver fredag i et år. Nå er hun på klimatoppmøte for aller første gang. Foto: Milana Knezevic / NRK

Villaseñor og de andre barna har bedt om svar fra Solberg og Trudeau innen 14 dager.

– Norge kan utgjøre en forskjell hvis dere tar grep nå. Ungdommen vil være der for å holde dere ansvarlige og sørge for at dere følger opp.