Nye tall: Mer CO₂ i atmosfæren enn på tre millioner år

Forskerne ved Mauna Loa-observatoriet på Hawaii målte lørdag en konsentrasjon av CO₂ i atmosfæren på 415,26 ppm.

Det er første gang 415 ppm er passert.

Forrige gang atmosfæren inneholdt like mye CO₂ som i dag, var for over tre millioner år siden, skriver AFP.

Den gang var havnivået flere meter høyere enn det er i dag og deler av Antarktis var dekket av store skoger.

– Det viser at vi ikke er i rute til å beskytte klimaet i det hele tatt. Tallet øker år for år. Vi må stabilisere det. sier Wolfgang Lucht, fra Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK).

Natur og Ungdom mener de ferske tallene viser at verden går i feil retning.

Tallene lyver ikke. Vi har nå nådd et nytt toppnivå for CO2 i atmosfæren, og forskerne er ikke i tvil om at det er bruk av fossil brensel, altså olje, gass, og kull som er hovedgrunnen bak dette. Verden går i helt feil retning, klimaendringene er her, vi har ikke tid til å vente lenger, sier Jørgen Næss Karlsen, nestleder i Natur og Ungdom

To til tre grader varmere

Forrige gang det var like mye CO₂ i atmosfæren var under Pliocen-epoken, fra rundt 5,3 millioner år siden til 2,6 millioner år siden, skriver NBCNews.

Da så verden helt annerledes ut, med en gjennomsnittstemperatur to til grader høyere enn i dag.

– Vi er på full fart mot en tilstand som er veldig forskjellig fra den menneskeheten og sivilisasjoner utviklet seg i, sier Ralph Keeling, som leder Scripps Institution of Oceanographys CO₂-program.

Han får følge av Wolfgang Lucht fra PIK.

– Hele menneskehetens historie har vært i kaldere klimaer enn i dag, sier Lucht.

Målinger av CO₂ i atmosfæren (i deler per million) gjort på Hawaii siden 1960. Foto: NOAA

Venter kraftig vekst i år

Konsentrasjonen av CO₂ i atmosfæren har steget med rundt 2,5 ppm hvert år det siste tiåret.

I år 2013 ble 400 ppm registrert for første gang, og lørdag ble altså 415 passert.

Keeling sier at økningen sannsynligvis vil fortsette i 2019.

– Den gjennomsnittlige veksten i år vil sannsynligvis være på tre ppm, mens de siste årene har hatt et gjennomsnitt på 2,5 ppm, sier Keeling.

Han sier at den høyere økningen i år kommer av værfenomenet El Nino som kommer på toppen av økt bruk av fossile brennstoffer.

Effekter om tusen år

Forskerne vet ikke om hvor mye CO₂ atmosfæren tåler før det fører til global oppvarming utenfor kontroll.

De fleste er enige om at 350 ppm – et nivå som ble passert på slutten av 1980-tallet, vil forhindre global oppvarming.

Lucht sier at så lenge CO₂-andelen bare øker, vil det viktigste være å stoppe økningen.

Fortsetter økningen som i dag, vil verden se nivåer over 500 CO₂ ppm i år 2050.

– Vi ser ikke de fulle konsekvensene av 415 ppm i dag. Det vil ta menneskeheten tusen år – 30 generasjoner – å betale prisen for det vi gjør i dag, sier professor Rob Jackson ved Stanford-universitetet i California.