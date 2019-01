Muligheter for å få endringer i abortloven var sentralt i KrFs argumentasjon for å gå inn i den nye firepartiregjeringen. I Granavolden-plattformen fikk KrF inn følgende endring:

«Fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort.»

Kaller abort-endring for pause

Trine Skei Grande har etter regjeringsutvidelsen også fått ansvar for likestilling, og ble dermed kultur- og likestillingsminister. Allerede samme dag som regjeringa gikk ut på slottsplassen fikk de kritikk for å føre en kvinnefiendtlig politikk.

SYNLIG MOTSTAND: Demonstranter utkledd som kvinner i TV-serien Handmaid's tale mener regjeringa bidrar til å undertrykke kvinners rettigheter. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Hva tenker du om å ta over som likestillingsminister i en regjering som skal stramme inn på kvinners rett til selvbestemmelse i abortloven, og sier nei til eggdonasjon?

– Innstramminga som ligger i forslaget til abortlov ser Venstre på som en pause i to og et halvt år, svarer Grande, og viser også til utviklingen av ny teknologi.

– Vi har nå bare flyttet en avgjørelse over til nemnd i to og et halvt år, sier hun.

– Hva skjer om to og et halvt år?

– Da er det valg, svarer hun.

Ap: Omkamp uten troverdighet

En av de skarpeste kritikerne av KrFs seier i abortstriden - Arbeiderpartiet - stiller seg undrende til uttalelsene fra likestillingsministeren.

– Det hun sier er så lite troverdig som det er mulig å få det. Spørsmålet om abort var ikke viktig nok for Trine Skei Grande for to uker siden på Granavolden, hvorfor skal vi tro at det blir viktig for henne før valget i 2021? spør Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.

DÅRLIG STIL: Ingvild Kjerkol (Ap) mener det er dårlig stil fra likestillingsminister Trine Skei Grande (V) å kalle endringene i abortloven for en pause. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Hun sier det var statsminister Erna Solberg som åpnet spillerommet for KrF på både eggdonasjon, bioteknologi og abortloven – og legger til at det var med Venstre-lederens velsignelse.

– Det er flaut å være politiker når jeg hører slike uttalelser. Det å kalle endringene i abortloven en pause fordi Trine Skei Grande ikke brydde seg nok om det på Granavolden, er dårlig stil. Det er kvinner som vil bli ramma direkte av denne endringa før neste valg, understreker Kjerkol.

Spørsmålet om abort var ikke viktig nok for Trine Skei Grande for to uker siden på Granavolden, hvorfor skal vi tro at det blir viktig for henne før valget i 2021? Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson (Ap)

– En hån mot de berørte

Den nye regjeringsplattformen slår også fast at bioteknologiloven ikke skal endres uten at alle de fire partiene er enige om det. Det betyr at KrF i praksis kan sette foten ned for eggdonasjon, selv om det er flertall for dette på Stortinget.

– Er det god likestillingspolitikk å tillate sæddonasjon, men si nei til eggdonasjon?

– Vi i Venstre mener de to donasjonene bør behandles likt, svarer Grande.

– Men nå har dette stått på pause både under den forrige og denne regjeringen, så håper vi å få det på plass ved neste valg.

ABORTSEIER TIL KRF: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) (nr. 2 f.v.) fikk gjennom endringer i abortloven i regjeringsplattformen, nå varsler Trine Skei Grande (V) (t.h.) at hun ønsker omkamp. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kjerkol er opprørt over at Venstre er med på å holde igjen en endring i bioteknologiloven som stortingsflertallet er for.

– Dette er en hån mot de familiene som venter på endringer i bioteknologiloven. Skal Venstre ta omkamp først i 2021 på det de selv har åpnet opp for i Stortinget? Hvis Venstre virkelig ønsker endringer i bioteknologiloven, så har de mulighet til å si det når regjeringen legger fram saken for Stortinget.

NRK har også vært i kontakt med Krf, men får opplyst at verken nestleder Kjell Ingolf Ropstad eller konstituert partileder Olaug Bollestd har mulighet til å kommentere saken.

Les også: