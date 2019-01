Frp benekter innskrenking av abortloven

– Jeg synes det er etisk og moralsk forkastelig å bruke kvinners rett til abort som kasteball i det regjeringsspillet KrF har satt i gang.

Det sa helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen til NRK i oktober i fjor.

Nå gir hun tommel opp for den nye regjeringsplattformen som eksplisitt slår fast at regjeringen vil «fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort».

– Dette er ikke en innskrenking av kvinners rettigheter. Det er en opprydding av lovverket i tråd med fagmiljøenes innspill. Jeg tror ikke dette kommer til å ha noen store praktiske konsekvenser, sier Bruun-Gundersen til NRK nå.

Delvis abortseier til KrF

Abortsaken har vært en het potet gjennom hele prosessen med å forhandle frem en regjeringsplattform mellom H, Frp, KrF og Venstre.

KrF har, som eneste parti på Stortinget, gått til valg på å endre dagens abortlov. De gikk inn i forhandlingene med det for øye å få fjernet abortlovens paragraf 2c, og å få slutt på fosterreduksjon der én av to friske tvillinger aborteres.

Kjell Ingolf Ropstad, som ledet KrFs forhandlingsdelegasjon, fikk gjennomslag for punktet om å fjerne mulighet for fosterreduksjon før grensen for selvbestemt abort. Utover dette gjøres det ingen endringer i abortloven.

Les også: Dette er vinnerne og taperne i stridssakene

Siden 2016 har alle fosterreduksjoner i Norge blitt utført ved St. Olavs hospital i Trondheim. De utfører under 20 fosterreduksjoner hvert år. Av dem er under ti såkalte selvbestemte tvillingaborter.

SV: – Politisk og ikke faglig begrunnet

SV-leder Audun Lysbakken mener endringen av abortloven er en åpenbar innskrenking av selvbestemt abort. Foto: Terje Pedersen / NPK

SV-leder Audun Lysbakken mener Frp bør innrømme at de nå går med på å endre abortloven i skjerpende retning.

– Dette er en åpenbar innskrenkning av selvbestemmelsen i abortloven. Det kan ikke Frp snakke seg rundt. Da får de heller argumentere seg rundt hvorfor de mener det er viktig, sier Lysbakken.

Han sier dette ikke dreier seg utelukkende om en opprydding av dagens regelverk.

– Kvinner som før kunne bestemme selv om de ønsker fosterreduksjon, må nå møte i nemnd. Det er en konsesjon til KrF for at de skulle gå inn i regjering. Det er politisk og ikke faglig begrunnet, sier Lysbakken.

Det er Bruun-Gundersen helt uenig i.

– Kvinners rett til selvbestemt abort ligger fast. Fosterreduksjon var aldri tema da abortloven ble vedtatt for 40 år siden, og dette gir en ryddigere reform for kvinnene. Nå blir det et medisinsk spørsmål mellom kvinnen og legen som skal finne ut hvordan dette skal praktiseres, sier Bruun-Gundersen før hun avslutter:

– Min samvittighet er god.