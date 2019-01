– En abortnemnd vil i praksis alltid godta kvinnens grunner for å ønske abort når det er så tidlig i svangerskapet, sier Kjell Åsmund Salvesen, som er én av to leger i Norge som utfører tvillingabort.

KrF har gått inn i forhandlinger med regjeringen Solberg med krav om å endre abortloven, blant annet for å forby selvbestemt tvillingabort. Men abortlegen tror ikke en slik lovendring vil føre til færre aborter.

– Kvinnens poeng er kanskje at det er vanskelig i hennes livssituasjon å ta hånd om to, men at hun kan klare å ta hånd om én. Det tror jeg nemnden vil forstå. Jeg tror ikke det vil bli en nedgang i det hele tatt, sier Salvesen.

Få fosterreduksjoner

Siden 2016 har alle fosterreduksjoner i Norge blitt utført ved St. Olavs hospital i Trondheim, der Salvesen jobber.

De utfører under 20 fosterreduksjoner hvert år. Av dem er under ti såkalte selvbestemte tvillingaborter. Det er slike selvbestemte fosterreduksjoner som KrF ønsker å forby.

Samtidig blir det født i underkant av 1000 tvillinger i Norge hvert år.

– Jeg har jobbet i 30 år som gynekolog. Jeg har aldri møtt noen som tar lett på abort. Heller ikke tvillingabort. Det er et lite antall kvinner som synes at deres livssituasjon blir så vanskelig ved å få tvillinger, at de velger det, sier Salvesen.

Fosterreduksjon Ekspandér faktaboks Fosterreduksjon er et inngrep der man fjerner ett eller flere fostre, mens det eller de gjenværende fostrene kan utvikle seg videre.

Inngrepet medfører en viss risiko for at også gjenværende fostre aborteres, men det hersker uenighet i fagmiljøene om hvor stor den er.

I Norge utføres alle fosterreduksjoner ved Kvinneklinikken ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Fra 2016 til 22. oktober 2018 ble det utført 38 fosterreduksjoner i Norge.

Av dem var 13 trillinger eller firlinger. 25 var tvillinger.

12 av 25 tvillingaborter ble utført på grunn av alvorlig sykdom hos én av tvillingene.

13 selvbestemte tvillingaborter ble utført. Det er denne type aborter KrF krever forbud mot.

I 2017 var det 878 tvillingfødsler og 13 fødsler med tre eller flere barn.

Kilder: SSB, klinikksjef Kjell Å. Blix Salvesen (Aftenposten-kronikk), NRK, Helsedirektoratet.

Frykter symbolpolitikk

KrF ønsker også å fjerne paragraf 2c i abortloven, som tillater senabort dersom det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom. Saken ble viktig for nestleder Kjell Ingolf Ropstads innspurt før partiet skulle velge side i høst.

Men i regjeringspartiene er motstanden mot å fjerne 2c stor. KrFU-leder Martine Tønnesen har sagt at et forbud mot selvbestemt tvillingabort vil være en kjempeseier for KrF, selv om de ikke får gjennomslag for å fjerne 2c.

Vi risikerer nå å ende med en symbolsk endring Simen Bondevik, leder for Akershus KrFU

Akershus KrFU-leder Simen Bondevik, som støttet Knut Arild Hareides forsøk på å søke makt med Jonas Gahr Støre, mener høyresiden nå forsøker å tone ned abortløftene fra i høst.

– Man bør ikke gå inn i regjering for enhver pris. Jeg lurer på hva som er hensikten hvis det likevel ikke blir gjennomslag for 2c. Det virker som om 2c plutselig har blitt mindre viktig for deler av høyresiden i KrF, etter at retningsvalget ble tatt. Det gjør meg irritert, sier han.

Akershus KrFU-leder og Kjell Magne Bondeviks barnebarn, Simen Bondevik, på KrFs ekstraordinære landsmøte i november. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Han er uenig med Tønnessen i at et forbud mot tvillingabort vil være en stor seier for partiet. Hvis eventuelle gjennomslag ikke gir reelle endringer bør forhandlerne heller prioritere saker som klima, mener han.

– Vi risikerer nå å ende med en symbolsk endring i abortsaken. Dersom kun spørsmålet om selvbestemt tvillingabort står igjen, og vi bare lar 2c ligge, blir det ikke et like reelt gjennomslag, særlig hvis det ikke blir en reell nedgang i antall aborter, sier Bondevik.

Forstår ikke motstanden

Abortlege Salvesen ønsker seg helst et regelverk som behandler tvillinger og andre fostre likt. Av medisinske årsaker mener han tvillingaborter helst bør skje etter uke tolv, og dermed også behandles i nemnd.

– Alle er vel enig i at selvbestemt tvillingabort er vanskelig. Men at det er lov med tvillingabort, og at det nemndbehandles etter uke tolv, kan jeg ikke forstå er vanskelig for noen.

– Tror du noen vil velge å heller abortere begge tvillingene, hvis det blir forbudt å abortere ett foster?

– Det kan tenkes. Vi vet ikke hva de kvinnene vil velge når de virkelig blir satt under press og må velge to eller ingen. Derfor syns jeg det er viktig at vi har dette tilbudet, sier Salvesen.