Glad for at Linnea får halde fram med livsviktig medisin

12 år gamle Linnea var eitt av ni barn som har fått medisinen Spinraza i ein testperiode. Sidan juni har dei fått medisinen gratis. Legemiddelet har vist seg svært effektiv i behandlinga av den medfødde sjukdommen spinal muskelatrofi (SMA). I dag avgjorde Behandlingsforum for nye metoder at dei ønsker å tilby medisinen, men at prisen er for høg. Men Linnea og dei andre som har delteke i forsøket får halde fram med medisinen.

Mora til Linnea, Monica Ottem-Holmsten, blir rørt når ho får meldinga om at dottera får halde fram med medisinen.

– Det er fantastisk at Linnea får halde fram med denne medisinen. For henne betyr det at ho får ein sjanse til å leve vidare, og vere med på dei tinga ho likar best.

Linnea har vore med i eit prøveprosjekt med legemiddelet Spinraza. Ho merka stor forskjell på tida før og etter at ho byrja med medisinen. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Etter at ho byrja med Spinraza, har Linnea gjort store framsteg. Ho har blant anna klart å sitje i korte periodar, og kan følgje med og vere meir aktivt med i skuletimane.

– Eg blei ofte veldig sliten av å bruke musklane. Det gjort ein stor forskjell.

No håper Monica Ottem-Holmsten at det kan bli semje om ein pris, slik at fleire får ta del i behandlingstilbodet.

Spinal muskelatrofi (SMA) Ekspandér faktaboks Spinal muskelatrofi er en arvelig muskelsykdom. Det er den vanligste dødelige og arvelige sykdommen hos barn i vår del av verden

Barn som blir rammet av SMA kan i løpet av kort tid oppleve at musklene svinner hen.

Sykdommen fører til mangel på proteiner som er nødvendige for at de motoriske evnene skal fungere.

Barn som er rammet vil etter hvert trenge hjelp for å puse.

SMA kommer i flere typer, som deles inn i grupper etter kliniske tegn, debutalder og alvorlighetsgrad. Alle de tre typene er arvelige. Kilder: Store Medisinske leksikon/ Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus

– Uetisk pris

Leiar for Beslutningsforum for nye metoder, Lars Vorland, meiner leverandøren har prisa legemiddelet Spinraza for høgt. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Leiaren for Beslutningsforum for nye metodar, Lar Vorland, seier dette har vore den mest krevande saka dei har hatt til behandling. Dei gode resultata Spinraza har å vise til, gjer difor at dei svært gjerne vil tilby legemiddelet, men prisen er uanstendig høg, seier han til NRK.

– Vi synest prisen på legemiddelet er sett uetisk høg. Men dette er det einaste tilbodet desse barna har. Vi ønsker difor å gå i forhandlingar med leverandøren i håp om å få ned prisen til eit akseptabelt nivå.

Han håper at dei kan ha klart eit nytt tilbod til neste møte i Behandlingsforum i november.

Vedtaket til Beslutningsforum Ekspandér faktaboks Beslutningsforum for nye metoder ønsker å innføre Spinraza til behandling av spinal muskelatrofi (SMA). Pristilbodet er klart uakseptabelt og blir oppfatta som uetisk. Dette gjeld både vurdert mot effekt og behovet leverandøren har for inntening og fortenestesmargin. Dokumentasjonen frå leverandøren for storleiken av den medisinske effekten ikkje er tilstrekkeleg. Beslutningsforum for nye metodar oppmodar leverandøren snarast mogleg om å vurdere etikken som ligg til grunn for pristilbodet og redusere prisen vesentleg. Det blir sett som vilkår at eit nytt pristilbod er i samsvar med føringane i Prioriteringsmeldinga. Spinraza blir difor ikkje innført til behandlinga av SMA på noverande tidspunkt. Pasientar som har starta behandling blir ikkje omfatta av denne avgjerda. Dei prinsipielle sidene ved innføring av nye medikament knytt opp mot særskilt små pasientgrupper med svært alvorleg tilstand, må utgreiast og konsekvensane må bli synleggjort. Kjelde: nyemetoder.no

Biogen er klare til å gå i forhandlingar

Det er Biogen som er leverandør av legemiddelet Spinraza. Administrerande direktør Kristin Nyberg seier til NRK at dei er klare til å gå i nye forhandlingar med Beslutningsforum om prisen på medikamentet.

Kristin Nyberg, administrerande direktør i Biogen, er klar til å gå i nye forhandlingar med Beslutningsforum for å diskutere prisen på Spinraza vidare. Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Vi ser på dette som ein sjanse til å kome i en tett og god dialog med alle partar. Slik kan vi halde fram prosessen og ende opp med å få produktet til dei som treng det mest. For det hastar. Dei har ingen tid å miste.

Betyr det at de kan gå ned på pris?

– Det har vi allereie gjort. Vi har levert eit godt tilbod, etter vår meining. så registrerer vi at Beslutningsforum har fatta det vedtaket dei har gjrot. Då ser vi på det som ein sjanse for å ha tett dialog med dei og vidare diskusjonar.

Ho vil ikkje vere med på at prisen dei har sett på eit livsviktig legemiddel er uetisk høg.

– Vi set prisen ut frå fleire prinsipp. Som eigenverdien til legemiddelet. Her er det snakk om livsforlenging. Vi ser også på kva det har å seie for samfunnet. I dette tilfellet for pasientane og dei pårørande. Og så går det på det bedriftøkonomiske. Forsking og utvikling er dyrt.