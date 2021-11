Noen fryser, andre sparer mat og har lite penger til julegaver. Skyhøye strømpriser passer kanskje aldri godt, og kanskje ekstra dårlig akkurat nå.



Gjør de som styrer Norge nok for at prisene ikke skal bli enda høyere?



Det er tema i Debatten i kveld og du kan være med på diskusjonen under her.

