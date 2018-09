Gjermund Cappelen tordnet mot Eirik Jensen i retten

Ankesakens 17. dag startet med at forsvarer Benedict de Vibe spurte ut Gjermund Cappelen. Det tok ikke mer enn et kvarter før det ble ampert mellom Cappelen og Jensen. De to har ikke vekslet et eneste ord siden ankesaken startet for en måned siden.

– Nå sitter Eirik og stønner av det jeg sier. Det er veldig forstyrrende, sier Cappelen.

– Det har jeg vel ikke gjort, parerte Jensen.

Til slutt måtte dommeren be de to mennene roe seg ned før utspørringen kunne fortsette.

Tordentale

Temperaturen fortsatte utover i utspørringen. Cappelen innrømmet at han har hatt dårlig samvittighet for å ha tystet på Jensen og involvert ham i saken.

Denne samvittigheten og sympatien var nå vekk.

– Jeg har hatt dårlig samvittighet fordi jeg tystet på han. Det er borte nå. Jeg har ingen sympati lenger.

Han forklarte at han var sint på Jensen.

– Nå legger han skylda på meg. Det har han gjort hele tiden. Han karakteriserer meg som løgner, tyster. Som en helt gal person. Men slik er det ikke. Dette er realitetene.

Cappelen forklarte i retten at han mente at Jensen drev «rovdrift» på ham, og at han hele tiden ville at han skulle innføre og selge mer hasj og utsatte ham for farlige situasjoner med andre kriminelle.

Da de Vibe ba Cappelen gi en karakteristikk av sin tidligere venn, holdt han igjen ting tilbake.

– Det starter allerede i 1993 hvor han kjører meg inn i en livsfarlig situasjon med tunge kriminelle. Han kjører rovdrift på meg og utsetter meg for livsfare, og jeg gjør mine tanker om hva han har hatt i hodet om mitt ve og vel, sa Cappelen, som var tydelig oppildnet.

Saken Cappelen henviste til er den såkalte «Flydropp-saken», som er en stor narkotikasak som ble rullet opp i 2013. 12 personer ble pågrepet og flere av dem ble dømt til lange fengselsstraffer.

Dagsrevyens sak om flydroppsaken i oktober 1993 Du trenger javascript for å se video. Dagsrevyens sak om flydroppsaken i oktober 1993

Sier han ble opplært av Jensen

Cappelen fortsatte med å anklage Jensen for å ha lært ham opp til å lure systemet. Han viste til flere episoder der han mente at den tidligere politimannen har hjulpet ham unna straffereaksjoner.

Sakene handlet om blant annet fyllekjøring og bruk av torpedoer for å løse konflikter i det kriminelle miljøet.

Han mener Jensen har motarbeidet det samme systemet som han var ansatt for å opprettholde. Han anklaget Jensen for å ha lært ham opp til å lure dette systemet.

– Erik har ingen respekt for loven i det hele tatt. Han har bevisst motarbeidet systemet.

Cappelen mener Jensen ikke tar ansvar for det han har gjort, og legger all skyld på alle andre.

– Det er ikke riktig å gjøre det på denne måten. Det er så skammelig som det går an. Jeg har ikke tenkt å lære barna mine å leve på denne måten. Jeg skal ikke skylde på Eirik. Vi har hatt like dårlig innflytelse på hverandre. Men han har trent meg opp i å lure meg unna når jeg havner i problemer.

Fakta om Jensen/Cappelen-rettssaken i lagmannsretten Ekspandér faktaboks Ankesaken starter 28. august i Borgarting lagmannsrett. Saken vil gå som en lagrettssak, der en jury på ti personer avgjør skyldspørsmålet. Eirik Jensen har anket skyldspørsmålet, mens Gjermund Cappelen har erkjent skyld, men anket straffutmålingen.

Rettens aktører:

Lagdommer Kristel Heyerdahl (rettens leder), lagdommere Jørgen Brunsvig og Steingrim Bull.

Aktorer: Jan Egil Presthus og Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker, og Lars Erik Alfheim fra Oslo statsadvokatembeter

Forsvarere for Eirik Jensen: John Christian Elden, Sidsel Katralen, Thomas Randby

Forsvarere for Gjermund Cappelen: Benedict de Vibe, Kaja de Vibe Malling

Framdriftsplan:

28. august: utvelgelse av lagretten, innledningsforedrag, forsvarers bemerkninger

30. august: Eirik Jensens forklaring

20. september: Gjermund Cappelens forklaring

18. oktober–12. desember: påtalemyndighetens bevisførsel

13. desember–20. desember: forsvarer–bevisførsel

Uke 1–5 2019: Gjenstående bevisførsel, prosedyrer, rettsbelæring, lagrettens kjennelse, bevisførsel og prosedyrer straffeutmåling

Saken mot Eirik Jensen er den dyreste i sitt slag noensinne. Spesialenheten for politisaker fikk ekstrabevilgninger på til sammen 17,2 millioner kroner til etterforskningen, på toppen av sitt ordinære budsjett. I tillegg har Asker og Bærum politidistrikt brukt minst 1,8 millioner til etterforskningen, mens det er utbetalt nærmere 11,5 millioner i salær til advokater og sakkyndige. (Kilder: Borgarting lagmannsrett, Oslo tingrett, Spesialenheten for politisaker)

Snakket ut om samarbeidet

Forsvarer Benedict de Vibe ville vite mer om samarbeidet mellom den tidligere polititoppen og den dømte narkotikasmugleren. Ifølge Cappelen startet samarbeidet dem imellom i 1993. Da ankom den første narkotikainnførselen de skal ha gjort sammen inn til Norge.

– Det kom en tysker opp til Frognerseteren, forklarte Cappelen i retten.

Siden den gang skal de to ha samarbeidet på omkring 100 innførsler av hasj. Ifølge Cappelen har avtalen dem imellom alltid vært 500 kroner per kilo hasj som ble smuglet inn over landegrensa.

– Jensen har aldri klaget på dette. Han har vært interessert i at jeg skal ta inn mest mulig. Selge mest mulig, sier Cappelen.

Jensen sa i retten at den største enkeltsummen han betalte til Jensen var 250.000 kroner. Dette ble overlevert i en konvolutt.

– Det var motivasjonen hans, å tjene penger, sier Cappelen om det påståtte samarbeidet med Jensen om hasjsmugling.