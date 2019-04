Giske-varsler trakk seg fra TV 2-dokumentar

Trond Giske og samboer Haddy Njie er torsdag kveld med i programmet «Vårt lille land» på TV 2, hvor de for første gang forteller offentlig om sine opplevelser rundt metoo-varslene.

Giske-varsler Sunniva Andreassen (28) ga først et intervju til TV 2 i forbindelse med innspillingen, men bestemte seg deretter for å trekke seg fra dokumentaren.

– Jeg synes ikke det blir riktig at dette skal handle om en ti år gammel sak

Andreassen reagerte på rammene og premissene som hun oppfattet lå til grunn for journalistene.

– De la vekt på at mitt varsel var det mest graverende, og det er jeg ikke så sikker på at det er. Jeg synes ikke det blir riktig at dette skal handle om en ti år gammel sak. Det handler om gjennomgående atferd, brudd på etiske retningslinjer overfor flere kvinner og over flere år, som førte til at han måtte trekke seg fra nestledervervet i Arbeiderpartiet og som finanspolitisk talsperson, sier Andreassen til NRK.

GJENNOMGÅENDE ATFERD: Det handler ikke bare om min sak, det handler om Giskes gjennomgående atferd som statsråd, oppgir Andreassen som er av årsakene til at hun ikke ville stille opp i dokumentaren. Foto: Truls Antonsen / NRK

Nyhetsredaktør i TV 2 Karianne Solbrække, sier til NRK at de synes det er synd at Andreassen ikke ville være med i dokumentaren.

– Vi mener hun hadde tilført mye til filmen, men vi har også forståelse for at hun ikke ønsket det. Hun har fått lese og høre alt som ble sagt i programmet om hennes varsel før hun bestemte seg, forteller Solbrække.

SYND: Nyhetsredaktør i TV 2 Karianne Solbrække sier TV 2 respekterer og forstår at Sunniva Andreassen trakk seg fra dokumentaren. Foto: TV 2

– Hva tenker du om at Andreassen mener premisset om at hennes varsel var mest graverende, er feil?

– Trond Giske mener selv hennes varsel var det som traff ham hardest. Det har hun fått utskrift av, og hørt opptak av. TV 2 har ikke tatt noen vurdering av varslene, men Andreassen var jo veldig ung da det skjedde, det kommenterer også Giske selv i filmen. Vi respekterer at hun trakk seg, og forstår det.

Andreassen står fast vet at det var riktig å trekke seg etter å ha sett dokumentaren torsdag kveld.

– Men jeg skjønner det har vært en påkjenning for dem. Det har vært tøft for alle, sier hun til NRK.

– Jeg har ikke noe problem med at han gir sin versjon

28-åringen er tidligere lokallagsleder i AUF, men trakk seg fra politikken etter det hun opplevde som seksuelt trakasserende adferd fra Trond Giske, som da var kulturminister. Hun fortalte blant annet at han på et nachspiel forsøkte å kysse henne, og strøk henne opp etter ryggen.

Giske har senere beklaget overfor Andreassen.

– Varselet til Sunniva gjorde veldig inntrykk på meg. Det gjorde at jeg la meg så flat som jeg gjorde. Jeg ble veldig lei meg, og jeg tenkte det var utrolig vondt at jeg ikke hadde skjønt noe av det lenge før, forteller Giske i TV 2-dokumentaren torsdag.

Trond Giske måtte gå av som nestleder etter at Ap konkluderte med at han hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering etter en rekke varsler.

UTRYGT: Trond Giske forteller i TV 2-dokumentaren at han mistet fotfeste da mediene begynte å omtalevarslene.

Andreassen presiserer at hun ikke har noe problem med at Giske nå gir sin versjon av saken i dokumentaren.

– Selv om jeg har en annen oppfatning av hva som skjedde, og hvordan det skjedde. Det at det har vært mye medieoppslag om ham, handler jo om at han har hatt mye makt.

– Tror du denne saken er over nå?

– Jeg har håpet i ett og et halvt år at vi nå skal komme oss videre. Giske er en del av metoo, men metoo handler om noe mye større enn Trond Giske, sier Andreassen.

– Det handler ikke om mine personlige følelser

Hun forteller at hun hele veien har vært tydelig på at dette ikke handler om hennes personlige følelser.

– Dette handler om hva slags adferd vi tolerer og ikke tolererer av våre tidligere og potensielt framtidige statsledere. Men så opplever jeg at det eneste interessante bestandig blir hvor Trond Giske putta hendene og tunga si, og hva jeg som 18 åring tenkte om det, sier Andreassen til NRK.

HANDLER IKKE OM FØLELSER: Sunniva Andreassen presiserer overfor NRK at varselet aldri handlet om følelser, men om et samfunnsproblem. Foto: Truls Antonsen / NRK

– Det handler om et samfunnsproblem, det handler om personer i en maktposisjon som misbruker makt til å skaffe seg sex.

Andreassen så ikke dokumentaren før hun bestemte seg for å trekke sitt eget intervju. Hun understreker at hun ikke har noe imot at Giske og hans samboer Haddy Njie skal snakke ut.

– Jeg ønsker det velkommen, men spørsmålet er: Er det riktig av meg å bidra, når familien Giske/Njie skal snakke ut. Jeg syntes ikke det føltes riktig.