Går med stappfulle fly – nå varsler regjeringen nye regler

– For meg høres det bekymringsfullt ut at vi skal være kjempeflinke hjemme, men kan sitte tett i tett på et fly, for så å skulle være flinke igjen både på jobb og ellers, sier Egil Bjørgås.

Han er hovedtillitsvalgt i SAFE Transocean, som organiserer ansatte i oljebransjen. Bjørgås har mottatt mange bekymringsmeldinger om fulle fly.

Medlemmene hans reagerer på at reglene om avstand som gjelder ellers i samfunnet, ikke gjelder på fly.

BEKYMRET: Egil Bjørgås i fagforeningen SAFE har mange medlemmer som er avhengig av fly for å komme seg på jobb. Foto: Privat

Lite problem i starten

I slutten av mars sendte SAFE en skriftlig henvendelse til Widerøe. Da svarte flyselskapet blant annet at norske myndigheter har «akseptert at enkelte deler av samfunnet har høyere smitterisiko enn andre. Fly er en av disse».

Flyselskapet peker på at det er vanskelig å følge alle anbefalingene om bord på trange fly.

– Vi følger FHIs anbefalinger så langt det er mulig. Men det er klart at dersom vi skulle hatt to meters avstand mellom passasjerene om bord på våre fly, hadde vi ikke fått med oss noe særlig med passasjerer, dessverre, sier Silje Brandvoll, som er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, til NRK.

I begynnelsen av april kontaktet fagforeningen også Samferdselsdepartementet. De fikk til svar at man har vurdert behovet for særskilte tiltak, men at det på dette tidspunktet var lavt belegg – altså få passasjerer.

Bjørgås reagerer på svaret han fikk fra Samferdselsdepartementet.

– IKKE MULIG Å ETTERLEVE: Det sier Silje Brandvoll, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– På generelt grunnlag er det nok færre som flyr, men er det nok folk på en avgang, fyller de flyet opp likevel. Vi kan ikke ta et gjennomsnitt av dette. Vi må gå inn på hver flyavgang for å sikre de passasjerene som er om bord, sier Bjørgås til NRK.

Lederen i SAFE, Hilde-Marit Rysst, ber myndighetene ta grep.

– Flyselskapene har samfunnskritiske oppgaver, og må få muligheten til å legge til rette for at disse oppgavene utføres på en trygg måte som ivaretar passasjerene. Da må nok også myndighetene hjelpe til med det, for å sørge for at det er mulig for selskapene å gjennomføre rent økonomisk, sier hun til NRK.

– Akkurat som før

En av dem som reagerer på at koronareglene ikke gjelder på fly, er en mann som var passasjer på SAS sin formiddagsflygning fra Oslo til Stavanger kl. 10:10 på tirsdag.

Vedkommende jobber offshore, og er en av mange som er helt avhengig av fly for å komme seg på jobb.

– Når du setter deg på flyet, er det akkurat som da du fløy for ett år siden. Det er ikke noen forandring utenom at du ikke blir servert kaffe.

NRK kjenner identiteten til passasjeren, som ikke ønsker å omtales med navn i saken.

– Restauranter og alt uteliv er stanset, men på flyet får jeg lov til å nærmest sitte på fanget til en ukjent, sier mannen, som omtaler situasjonen som «vond».

– De fleste av flyvningene har fortsatt få passasjerer om bord, men på enkelte avganger er det fullere. Vi er i dialog med myndighetene og vil følge de krav som kan komme, svarer John Eckhoff, som er pressesjef i SAS.

Frykter konsekvensene

På regjeringens pressekonferanse torsdag ettermiddag, stilte NRK spørsmål om reglene gjelder ombprd på fly. Helse- og omsorgsminister Bent Høie svarte at de samme reglene som gjelder øvrig transport, i utgangspunktet også gjelder for flybransjen.

Han vedgikk imidlertid at dette ikke er en problemstilling myndighetene har viet stor oppmerksomhet til nå.

– I begynnelsen var ikke dette egentlig noe veldig stort problem, for da var det få passasjerer på flyene, men nå er dette et større problem. Derfor jobber nå Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Samferdselsdepartementet og flynæringen med å finne gode rutiner og regler for dette, sa Høie.

Arbeidet ble satt i gang like etter påske, da man så at det var høyere belegg på flyene, opplyser Høie til NRK.

Høie er selv ukependler, og så selv at det var flere passasjerer på flyene.

I Widerøe er de spent på hva de nye retningslinjene vil gå ut på.

– Det er greit å få klarere retningslinjer som er mer tilpasset de begrensningene som finnes om bord på fly, men det er klart at vi frykter at det skal gjøre at vi ikke lengre kan fly kommersielt. Det vil få store konsekvenser for infrastrukturen i Norge, mener Brandvoll.