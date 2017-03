Det var i november i fjor at NRK omtalte saken der en mann uventet døde etter en infeksjon. Mistanken ble rettet mot en akupunkturbehandling noen dager før.

Nå er tilsynsrapporten klar:

– Vi har konkludert med at infeksjonen pasienten fikk i hånden mest sannsynlig skyldes akupunkturbehandlingen, sier fylkeslege i Oslo og Akershus, Jan Petter Odden.

Rapporten sier samtidig at akupunkturbehandlingen mannen fikk var forsvarlig.

– Vi har ikke grunn til å tro at behandlingen ikke var etter retningslinjene, men ved enhver form for gjennomboring av huden med nål er det mulighet for infeksjon, selv om man prøver å gjøre dette så sterilt og rent som mulig, sier Odden.

På bakgrunn av internasjonal litteratur, beskrivelser i pasientens journal og øvrig dokumentasjon i saken finner Fylkesmannen det sannsynliggjort at den aktuelle pasientens sepsis var forårsaket av akupunktur i pasientens venstre hånd (...) Fylkesmannen i Oslo og Akershus 6. mars 2017

Ble først ikke gransket

Enka reagerte på at ingen tok ansvar etter det overraskende dødsfallet. Verken helsemyndighetene eller politi undersøkte saken.

Da Bærum sykehus meldte fra om dødsfallet, la helsemyndighetene saken bort fordi de ikke har tilsynsansvar overfor alternative behandlere.

Først da de ble gjort oppmerksom på at det var en turnuslege som utførte akupunkturen på en akupunkturklinikk som ga opplæring, bestemte Fylkesmannen i Oslo og Akershus seg for å undersøke saken likevel.

Alternative behandlinger, som akupunktur, blir ikke gransket av helsemyndighetene, fordi det ikke regnes som helsetjenester, men faller inn under lov for alternativ behandling.

Unntaket er dersom den alternative behandlingen gis av autorisert helsepersonell eller skjer innenfor det offentlige helsevesenet. Da omfattes behandlingen av helsepersonelloven.

Pasientrettigheter i alternativbehandling Ekspandér faktaboks Alternativ behandling er helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Om pasienter som får alternativ behandling er juridisk sikret avhenger av utdannelsen til behandleren og behandlingssituasjonen. Pasientrettighetsloven gir pasienter rettigheter dersom alternativbehandleren er autorisert helsepersonell, og at skaden er oppstått innenfor det offentlige helsevesenet. Dette fører til at pasienter er mindre sikret juridisk dersom de behandles av en alternativ behandler uten helsefaglig utdanning, eller hvis behandleren arbeider utenfor helsetjenesten. Brukere av alternativ behandling er verken omfattet av lov om erstatning ved pasientskader fra 2001 eller lov om pasientrettigheter fra 1999. Dette innebærer mindre beskyttelse for brukere av alternativ behandling sammenlignet med brukere av den ordinære helsetjenesten. Men dersom man har fått alternativ behandling hos en registrert utøver av alternativ behandling kan man forvente at utøveren har gyldig ansvarsforsikring. Det fins ikke noe eget organ for klager på alternativ behandling utført av ikke-helsepersonell utenfor helsetjenesten. Dersom behandleren er medlem av en organisasjon for utøvere av behandlingsformen, kan man henvende seg til denne for mer informasjon om muligheten for å klage der. Kun et mindretall av alternativbehandlerne i Norge er også helsepersonell. Deres ulike titler og eventuelle registrering i Brønnøysund medfører ikke ansvar likt helsepersonell. Kilder: Lov om alternativ behandling og nifab.no

Fylkeslegen: – En kalkulert risiko

Fylkeslegen i Oslo og Akershus, Jan Petter Odden, understreker at han ikke ønsker å advare mot å ta akupunktur, men ønsker å gjøre folk oppmerksomme på at det alltid er en liten risiko når man penetrerer huden. Foto: Petter Olden / NRK

Undersøkelsen konkluderte med at det ikke er grunnlag for å si at akupunkturbehandlingen mannen fikk ikke var faglig forsvarlig.

– En overflatisk infeksjon blir sjeldent en blodforgiftning, men det kan skje, og det gjorde det i dette tilfellet. Sånn sett var mannen svært uheldig, sier Odden.

Fylkeslegen understreker at han ikke ønsker å advare mot akupunktur, men vil gjøre folk oppmerksomme på at det alltid er en risiko når man stikker i huden.

– Risikoen er ikke stor, men den er til stede.

– Det blir på en måte en kalkulert risiko, selv om behandlingen er forsvarlig.

Ønsker offentlig kontroll av seg selv

– Saken er dypt tragisk, sier Magnhild Bugge, styreleder i Akupunkturforeningen, som har rundt 600 medlemmer. Rundt halvparten er helsepersonell.

Hun sier det er positivt at helsemyndighetene gransket saken, men ønsker at tilsynsmyndighetene også skal kontrollere akupunkturutøvere som ikke er helsepersonell.

I dag kan hvem som helst kalle seg akupunktør. Foreningen vil at myndighetene skal kunne regulere hvem som er akupunktører, og at de skal autoriseres som helsepersonell.

– Vi ønsker at akupunkturtittelen skal reguleres, slik at publikum vet at de kommer til en kvalifisert utøver når de velger akupunktør, sier Bugge.

Magnhild Bugge, styreleder i Akupunkturforeningen, gir nåler til en pasient. Bugge sier de ønsker at alle akupunktører skal kunne granskes av helsemyndighetene. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Ifølge Bugge forlanger foreningen at medlemmene bruker sterile engangsnåler og korrekt prosedyre for nålbehandling, slik at risikoen blir minimalisert.

– Alle fikk en oppvekker da dette skjedde, sier Bugge, som mener deres medlemmer er nøye.

Etter hendelsen bestemte foreningen å innføre et obligatorisk hygienekurs.

– Det er klart at vi må informere pasientene om risikoen, men også om hvor lite farlig akupunktur er.