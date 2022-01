Frykter IS-angrep: Kvinner og barn evakuert fra fengselet der Bærum-søstrene sitter 

Det har skjedd etter at IS har gjennomført et blodig angrep mot et annet fengsel i området. Målet var å frigi IS-fanger. Kampene om fengselet pågår fortsatt.

Som NRK nylig kunne fortelle har de to søstrene fra Bærum vært fengslet i snart to måneder. Fengslingen skjedde etter et opprør i Roj-leiren der kvinnene til vanlig er internert.

De terrorsiktede søstrene fra Bærum er til vanlig internert i leiren Roj. Nå er de flyttet til et hemmelig sted. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

I forrige uke bekreftet kurdiske selvstyremyndigheter overfor NRK at de terrorsiktede norske kvinnene og deres tre barn satt fengslet i byen Hasaka.

– De norske kvinnene er fortsatt fengslet. Barna er i Halat og er kun med mødrene sine på natta, skrev en representant for leirledelsen til NRK.

I dag uttaler myndighetene i området at alle kvinnene og barna er flyttet fra fengselet.

Farhad Shami i SDF sier til NRK at kvinnene og barna er flyttet fra Halat i Hasaka. Foto: SDF

– Vi vet at IS hadde planer om å angripe flere fengsler, derfor ble kvinnelige fanger og barna i Halat flyttet til et tryggere sted, sier Farhad Shami til NRK i dag.

Shami er leder for mediesenteret til den kurdiskledede militsen SDF, som de siste dagene har ligget i harde kamper mot terrorgruppa IS.

USA har gjennomført flyangrep for å støtte kurderne, som har omringet fengslet.

I fem dager har den amerikanskstøttede militsen SDF kjempet mot IS-krigere, som har angrepet et stort fengsel i byen Hasaka. Foto: Hogir Al Abdo / AP

IS har overtatt deler av fengselet

Angrepet startet torsdag, da rundt 100 tungt bevæpnende IS-krigere angrep fengselet Guweiran i byen Hasaka.

Fengslet huser flere tusen IS-medlemmer.

IS har forskanset seg i deler av fengselet. SDF sier til NRK i ettermiddag at IS fortsatt kontrollerer 25 prosent av fengselet.

En fersk video fra innsiden av bygningen viser flere titalls bevæpnede IS-krigere. De sverger at de vil slåss til det siste.

En video fra innsiden av fengselet i Hasaka viser at IS har tatt over deler av fengselet. Angrepet startet fredag. Foto: Skjermdump / Amaq

Videoen ble publisert i går av propagandabyrået til IS, Amaq.

– Barn brukt som levende skjold

Flere hundre guttebarn og ungdommer sitter i det samme fengselet. Redd Barna anslår at tallet er 700, mens UNICEF mener 850 barn er fengslet i Guweiran.

Ifølge SDF blir disse barna nå brukt av IS.

– Barna var i den nordlige delen av fengselet. Under angrepet tok IS kontroll over området. Hver gang SDF prøver å rykke frem blir disse barna brukt som levende skjold av IS, sier Shami til NRK.

Flere hundre barn sitter fengslet sammen med voksne IS-medlemmer i en rekke fengsler nordøst i Syria. Da avisa New York Times besøkte dette fengselet i oktober 2019, talte de 153 barn i to celler. Foto: IVOR PRICKETT / NYT

Ifølge SDF har likevel 300 IS-medlemmer overgitt seg til SDF i dag.

– Men ettersom barna blir brukt som levende skjold går fremrykkingen veldig sakte, sier Shami.

Ifølge SDF har 300 IS-medlemmer overgitt seg i dag. Foto: AP

– Tryglet om hjelp

Organisasjonen Human Rights Watch skal ha fått et lydklipp fra fengselet, der et barn trygler om hjelp.

– Jeg er veldig redd. Det er mange døde og skadde. Vær så snill og hjelp, skal en gutt ha sagt til en ansatt i organisasjonen.

Både Human Rights Watch og Redd Barna ber i dag om at barna umiddelbart blir evakuert fra fengselet.

Syria-direktør for Redd Barna, Sonia Khush. Foto: Redd Barna

– Alle som er involvert i kampene om fengselet har et ansvar for å beskytte barna, og vi ber dem om å umiddelbart gjøre alt som er mulig for å forsikre seg om at barna kan forlate fengselet i sikkerhet, skriver Syria-direktør i Redd Barna, Sonia Khush, i en pressemelding.

SDF har ifølge Redd Barna sagt at de ikke kan ta ansvar for guttene som er tatt til fange av IS.

– Dette er barn som har blitt trent opp i terrorideologi av IS, hevder Shami overfor NRK. Han sier at barna ble fengslet i 2019, da IS-kalifatet falt.

Største IS-angrep på tre år

Angrepet startet torsdag da to bilbomber gikk av ved inngangen. Dermed stormet rundt 100 IS-krigere fengselet.

Fengselsangrepet er det største som IS har gjennomført siden kalifatet falt for nesten tre år siden.

IS-effekter og sekken til et IS-medlem som ble arrestert fredag, etter fengselsangrepet i byen Hasaka. Foto: Uncredited / AP

Ifølge observatørgruppa Syrian Observatory for Human Rights er 45 personer knyttet til de kurdiske selvstyremyndighetene drept i angrepet.

Syv sivile og 102 IS-medlemmer skal også være drept, men gruppa anslår at tallene er høyere.

Kurdiske myndigheter frykter nå at nye angrep er på trappene.

Ifølge avisa New York Times arbeider nå koalisjon mot IS med å finne ut om terrororganisasjonen planlegger flere angrep mot fengselsfasiliteter nordøst i Syria.

Ifølge myndighetene brukte IS selvmordsbombere og sovende celler til å utføre angrepet. IS har bygd opp flere sovende celler i grenseområdene mellom Syria og Irak.