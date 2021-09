Kjærligheten til kusina gjorde Ibrahim (17) til IS-drapsmann

17 år gamle Ibrahim sitter på en stol i Al Hasakah-fengselet. Iført en brun kjortel og enkel bukse møter han NRK for å fortelle om sin historie som forandret livet for godt.

– Jeg skulle bare bryte opp døren, en annen skulle skyte personen som jobbet for kurdiske selvstyremyndigheter. Men idet jeg åpner døra, beveger personen på seg. I frykt begynner jeg å skyte løs. Mannen dør på stedet, forteller han.

Var det virkelig så enkelt? Ibrahim forteller om hvordan han ble en del av et terrorregime som blant annet sprengte veibomber og likviderte kvinnelige politikere. Foto: Avin Shekhmous / NRK

Ibrahim er fra krigsherjede Syria. Historien om hvordan han ble en drapsmann starter med kjærlighet til kusina, forteller han. I lang tid tryglet han sin far om få lov til å gifte seg med henne, men faren sa nei. Han mente sønnen var for ung.

Dagene gikk uten at Ibrahim klarte å tenke på annet enn den kategoriske avvisningen fra faren.

På bensinstasjonen til familien satt han til langt ut på natta og kom ofte i prat med kunder. Det endte ofte med mindre, ubetydelige samtaler, men også noen ganger lengre og dype.

Tilfeldighetene skal ha det til at Ibrahim fikk besøk av en som ga han de svarene han ønsket seg. Mannen med det lange skjegget lovet Ibrahim bryllupet og kusina.

Han måtte bare gjøre én ting. Nå sitter han fengslet i byen Al Hasakah og venter på sin dom.

Foto: SDF

Økende sovende IS celler

Den skjebnesvangre avgjørelsen er ikke Ibrahim alene om å ta.

Det er flere som har vervet seg til terrororganisasjonen IS med nettopp lovnader om bedre fremtidsutsikter. Ibrahim medgir at han ikke deler ideologien til terrororganisasjonen. Han hadde sine egne lyster i tankene.

Men det finnes fortsatt mange av de som deler tankegodset til IS og som holder terrororganisasjonen i live.

Forrige uke gjennomførte kurdiske selvstyremyndigheter en stor operasjon der de arresterte 30 menn og beslagla mye våpen i Deir Alzor.

Ifølge myndighetene, var de arresterte en del av IS' sovende celler. Terrororganisasjonen har klart å etablere flere slike celler i grenseområdene mellom Syria og Irak, som til stadighet gjennomfører angrep, forteller myndighetene til NRK.

Flere peker på det politiske kaoset i Syria som en medvirkende årsak til IS-fremveksten. Landet styres av tre forskjellige regjeringer, økonomien har kollapset og arbeidsledigheten er høy.

I dette kaoset har IS klart å etablere seg.

– IS har ikke lenger geografisk kontroll i området, men deres ideologi lever videre blant mange her. Terrororganisasjonen har kapasitet til å utføre angrep mot militære og sivile mål, foreller Siamend Ali.

Talsperson Siamend Ali i Syrian Democratic Forces. Foto: Privat

Han er talsmann for SDF «Syrian Democratic Forces» i et intervju med NRK.

I midten av september mistet halve Syria strømmen etter at terrororganisasjonen gikk til angrep på en gassrørledning. Ledningen, som forsynte et kraftverk nær Syrias hovedstad Damaskus, ble sprengt.

I tillegg ble ti soldater tilhørende president Bashar Al-Assad drept og syv andre skadd i kamper med IS. Ifølge Syrian Observatory for Human Rights har regimet og deres støttespillere mistet 1549 soldater i de siste tre årene.

Skaper frykt

NRK har intervjuet flere syrere i Nord-Øst-Syria. Folk blir redde når vi snakker med dem om IS og vil aller helst dekke til ansiktet når vi skal ta et bilde av dem.

– Vi frykter IS mer enn tidligere. Før visste vi hvor de var, men nå kan de være hvor som helst. IS' sovende celler utgjør en stor fare og vi må være med på vakt. Fordi de kan angripe når som helst, forteller Gassen Hamo fra byen Amoda til NRK.

Dette kartet viser hvor delt Syria er. De ulike områdene i landet kontrolleres av ulike grupper. Flere land er også med i konflikten som har pågått siden 2011. Nær 400.000 mennesker har mistet livet og over 12 millioner syrere er drevet på flukt. Grafikk: Synne Gjul / NRK

Da IS ble etablert, var faren til Ibrahim en av mange foreldre i Syria som fryktet at IS skulle rekruttere sønnen. Derfor sendte han sønnen til Libanon.

I 2019 ble IS nedkjempet av kurdiske styrker sammen med en koalisjon bestående av flere land. Ibrahim kom hjem det samme året og begynte å jobbe på sin fars bensinstasjon.

På hjemmebane hadde han fått øynene opp for sine kusine som han hadde lyst til etablere seg med. Han var fast bestemt på å få det til, men faren sa nei.

– En kveld kom en mann på besøk til bensinstasjonen. Han hadde et langskjegg og snakket om religionen. Da skjønte jeg at han en del av IS. Etter flere besøk, ble vi kjent. Det skulle vise seg at han var en av lederne i terrororganisasjonen. Jeg fortalte IS-mannen at jeg ville gifte meg med min kusine og trengte penger. Det skulle han ordne, men jeg måtte bli med dem først, forteller Ibrahim.

Han ble med til et av flere hemmelige møteplasser tilhørende IS.

Ble avslørt av sin egen mobil

Ibrahim gjennomførte flere operasjoner for IS, som blant annet innebar å frakte veibomber til ulike destinasjoner. Han var også med da kvinnelige lokalpolitikere ble hentet ut fra sine hjem og senere likvidert. Selv hevder han at hans oppgaver i stor grad var å holde vakt.

Ibrahim var aktiv over en periode på drøye seks måneder i terrororganisasjonen. En vanlig kveld var han på vei til det lokale apoteket på motorsykkel, da han fikk en telefon. Ibrahim svarte på den innkommende samtalen, før han la mobilen trygt tilbake i lommen, trodde han.

– Da jeg kom fram, fant jeg ikke den. Jeg lette, men den var borte vekk.

Mobilen til Ibrahim skled ut av bukselommen under den sene kveldsturen til apoteket. Mobilen havnet senere hos kurdisk etterretning. Det tok bare noen dager før de klarte å spore opp Ibrahim og arrestere han.

Nå er han på tiltalebenken og risikerer mange år i fengsel. Ibrahim fikk aldri pengene han ble lovet fra IS-lederen som kom til ham, og nå vet han ikke om han blir en fri mann igjen.

Men selv etter å ha utført terror for IS gjennom seks lange måneder, vil han ikke gi slipp på drømmen om å få sin kusine.

– Hvis jeg mister henne så har jeg tapt alt. Jeg håper at ingen tar henne fra meg, forteller Ibrahim.

Enn så lenge forblir Ibrahims drøm bare en drøm. Mens mange lever med mareritt etter hans og terrorganisasjonens handlinger.