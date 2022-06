Frp: – Folk trenger reduserte priser, ikke mer til bistand, laks og myr

– Det har aldri vært større behov for å hjelpe vanlige folk i Norge som ikke klarer å betale regningene sine. Da er det mildt sagt sjokkerende at bistand ble den største kampsaken og den største vinneren av forhandlingene, sier Listhaug.

Listhaug mener regjeringen og SV totalt mangler kontakt med hva vanlige folk er opptatt av nå.

– Det folk trenger nå er reduserte priser ved å reduserte avgifter, ikke mer til bistand, laks og myr. Frp foreslår derfor å fjerne drivstoffavgiftene og elavgiften, samt halvere matmomsen.

Ap, Sp og SV har kommet til en enighet om nasjonalbudsjettet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Tidligere i dag gikk Listhaug hardt ut mot Sp, som hun mente lovte gull og grønne skoger da de gikk inn regjering.

– Noe av det som gjør folk mest rasende, er det faktum at Norge produserer olje, har enorme inntekter av det selv, også har vi verdens nest høyeste bensinpriser. Det er rett og slett ikke til å fatte, sa Listhaug til NRKs Politisk kvarter.

– Ikke verdt å prioritere drivstoffprisene

Også interesseorganisasjonen NAF reagerer på at regjeringen ikke leverer tiltak mot drivstoffprisene.

– De svikter alle som nå sliter med de skyhøye drivstoffprisene. Kraftige avgiftskutt ville hjulpet på folks økonomi i en tid hvor alt blir dyrere, sier kommunikasjonsrådgiver Ingunn Handagard.

SVs Kari Elisabeth Kaski, som har forhandlet fram nasjonalbudsjettet, sier det ville vært lite poeng i å prioritere et kutt drivstoffprisene.

– Vi måtte ha brukt flere titalls milliarder for å kanskje klare å påvirke pumpeprisen slik systemet er i Norge. Det er det ikke verdt. Det er for usikkert, det er for høy kostnad.

Kaski sier SV også lever godt med å heller prioritere bistand framfor bensin.

– Verden er i krise. Vi risikerer at verden står i brann dersom vi ikke bidrar nå internasjonalt, for ringvirkningene av Ukraina-krigen er så dype og så alvorlige.

SVs Kari Elisabeth Kaski sier hun er fornøyd med helheten i budsjettet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Mangel på kriseforståelse

Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen mener det reviderte nasjonalbudsjettet tyder på at SV ikke har fått det de ønsket seg.

– Det er jo helt mangel på kriseforståelse. Vi har den største priskrisen siden jeg ble født, og likevel er det bare smuler og kanskje bare støv til tiltak som kan hjelpe folk med høye regninger.

– Men nå prisjusteres sosialhjelpen og flere får bohjelp. Er ikke det godt nok?

– Det er veldig fint, men dette gjelder veldig, veldig få mennesker. For samtidig som sosialhjelpen justeres, så gjør ikke barnetrygden det. Så alle barnefamilier får dårligere råd når barnetrygden blir mindre verdt hver måned. Samme med studentene, pensjonistene og de uføre, som får ingenting.

Opposisjonen er ikke helt fornøyd med budsjettet regjeringen og SV la fram. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Rødt skulle gjerne sett at hele bistandsbudsjettet ble tilbakeført, og mener oljepengene kunne dekket det uten at det ville ført til inflasjon i Norge.

– Regjeringens argument om at bruk av penger i andre land, øker presset på norsk økonomi, den kjøper ikke vi, sier Martinussen.

Strid om oljeboring i iskanten

SV fikk gjennomslag for at det ikke blir boring nær eller i iskanten, da tre oljeblokker der ikke blir lyst ut i neste åpningsrunde.

Frp frykter dette er begynnelsen på slutten for oljenæringen under rødgrønt styre, og peker på at Norge må være en pålitelig leverandør av olje og gass når det er krig i Europa.

Også Norsk olje og gass er skuffet over grepet.

– Hvis Norge skal opprettholde et stabilt nivå på gassleveransene til Europa må vi fortsette å lete og finne mer gass. Da er det et uheldig signal å trekke tilbake leteområder på norsk sokkel, sier avdelingsdirektør Torbjørn Giæver Eriksen.

Iskanten markerer starten på det enorme området som er dekket av is i Antarktis. Iskantsonen er viktig for flere arter. Foto: Tore Meek / NTB

Miljøbevegelsen er derimot langt mer optimistisk. Natur og Ungdom mener neste steg må være langvarig vern av iskanten.

– Det er ikke så rart at Norsk olje og gass er skuffet, men vi i Natur og Ungdom synes dette er kjempebra! EU har vært svært tydelige på at de ikke vil ha arktisk olje, fordi dette er ekstremt sårbare områder. Verden har allerede funnet mye mer olje og gass enn det vi kan forbrenne, og da er det helt på trynet å fortsette å lete etter mer, sier leder Gina Gylver.

Naturvernforbundet takker SV for det de kaller en viktig oljeseier.

– For en gangs skyld har regjeringen lyttet til miljøfaglige råd om å ikke bore etter enda mer olje innenfor den sårbare iskantsonen, sier leder Truls Gulowsen.

– Brutalt kutt

Andre nestleder i Høyre, Tina Bru, mener politikken til regjeringen ikke bærer preg av å være bekymret for folk sin økonomi.

– Høyre vil ikke risikere at renta øker mer enn allerede varslet. Derfor er vår hovedprioritet å ta ned oljepengebruken med 5,4 milliarder. Vi må dempe presset i økonomien og gjøre det vi kan for å minske presset på pris og renter som folk, familier og bedrifter opplever, sier Bru.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier han er glad SV fikk prioritert bistand.

– Men samtidig er det et brutalt kutt på 1,1 milliarder kroner til verdens fattigste, og det opprører meg.

MDGs Lan Marie Berg vil flytte penger fra motorvei-prosjektene til kollektivtransporten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

MDG sier seg heller ikke fornøyd med budsjettet.

– Her er det fortsatt full satsing på oljeindustrien og kutt i bistand og kollektiv, sier Lan Marie Berg.

– Samtidig overfører de 500 millioner til kollektivtransporten. Er ikke det bra?

– Det er i realiteten et kutt for det lå inne omtrent 800 millioner kroner som de har kuttet. Så legger de på 500 millioner kroner med den andre hånden og kaller det en satsing.