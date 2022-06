Regjeringen flytter på 3,6 milliarder: Øker sosialstøtte og bistand

– For noen familier er dette krevende økonomiske tider. Det tar vi på største alvor. Vår viktigste jobb er å sørge for en ansvarlig pengebruk som ikke bidrar til å legge økt press på renta, slik at boliglånene ikke blir dyrere enn varsla, sier Eigil Knutsen, leder av finanskomiteen for Arbeiderpartiet

Han sier regjeringen må prioritere hardere for å holde orden i økonomien.

Regjeringen er enige om flytte på til sammen 3,6 milliarder, som gjelder følgende: Ekspandér faktaboks Utvikling: Utviklingsbudsjettet økes med 2,5 milliarder

Sosialhjelp Sosialstønad prisjusteres opp fra 1,3 til 3,4 % fra 1. juli.

Bostøtte: Flere får bostøtte ved at det midlertidige regelverket videreføres i hele år.

Iskanten: Det blir ikke boring nær eller i iskanten, da tre oljeblokker der ikke blir lyst ut i neste åpningsrunde.

Koronakompensasjon: Regjeringen skal kompensere merutgifter til pandemien i kommunene og fylkene fra 2020 frem til første halvår 2022.

Motorvei: Frem mot 2023 skal regjeringen fremme forslag for å nedskalere store motorveisprosjekter.

Forskning: Forskningsrådet kan bruke bevilgninger til å dekke forpliktelser til prosjekter med andre formål innen Forskningsrådets portefølje.

Ocean Space Centre: Prosjektet videreføres i tråd med vurderingen til fiskeri- og havministeren.

Kollektiv: 500 millioner kroner til kollektivtrafikken for å omstille og unngå rutekutt i år.

Elbiler: Moms kun på kjøp over 500.000, framfor på hele beløpet. Konkurransefordelen til alle elbiler opprettholdes.

AAP: Flertall for å fjerne karensåret for arbeidsavklaringspenger.

Eksportstrategi: Enighet om ny eksportstrategi.

Kunne kuttet drivstoff med fire kroner

Regjeringen har fått mye kritikk for ikke å ta grep for å redusere drivstoffprisene.

JUNI-PRIS: En bensinpumpe som viser over 25 kroner for bensin har blitt normalen. Foto: Tore Lyngvær / NRK

Geir Pollestad i Senterpartiet sier at hvis de heller hadde brukt de 2,5 bistandsmilliardene til å kutte drivstoffprisene, ville det gitt fire kroner billigere drivstoff i to måneder:

– Jeg tror ikke det er det som skal til. Jeg tror folk er opptatte av den totale økonomien, og da har vi gjort en vurdering på hvor vi får mest igjen for pengene. Og det er ved å ha en politikk som gjør at vi ikke får stigende renter, og ved å ha en politikk som gjør at folk får kompensert noe av strømutgiftene

Han sier helheten er det viktigste, og at regjeringen derfor ønsker å prioritere tiltak som gjør at de med lave inntekter skal få bedre råd.

Dette er elbil-fordelene

Regjeringen innfører moms på elbiler kun på kjøpsbeløp over 500.000 kroner, framfor på hele beløpet.

– Så er vi alle opptatte av at når vi nå begynner å reduserer el-fordelene, at vi sikrer konkurransedyktigheten i årene som kommer opp mot fossilbiler, slik at vi når 2025-målet som regjeringen har satt, sier Knutsen i Ap.

Avtalen innebærer at det neste år blir innført moms på alle elbiler over en halv million kroner. Momsfritaket for alle biler under detyte beløpet skal holdes uendret frem til 2025.

EL I NORD: Elbiler parkert i Varangerbotn i Finnmark. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Men i tillegg skriver regjeringen følgende: I forbindelse med innføring av kjøpsavgifter for elbil skal det sikres at konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment opprettholdes.

Dette betyr i klartekst at engangsavgiften trolig må økes for fossilbiler, for å ivareta konkurransefordelen.

Regjeringen ønsket i sitt opprinnelige reviderte budsjett-forslag å innføre moms på alle elbiler og i stedet operere med en tilskuddsordning gjennom Enova. Denne modellen ble kritisert av næringen og er nå skrotet.

Bistand-kritikk

Da revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem 12. mai møtte regjeringen kraftig kritikk fra norske bistandsorganisasjoner som mener de ikke ble hørt.

PRESSEKONFERANSE: Kari Elisabeth Kaski (SV), Eigil Knutsen (Ap) og Geir Pollestad (Sp) holder pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett i Vandrehallen i Stortinget tirsdag morgen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

SV, i likhet med både FN og Amnesty, har reagert kraftig på at regjeringen vil bruke fire bistandsmilliarder på flyktninger fra Ukraina. Partiet sa at det er helt feil å kutte i bistand til fattige andre steder i verden og heller bruke pengene her i landet. Bistand har vært trukket fram som en hard nøtt å knekke. DEMONSTRERTE: Bistandsorganisasjoner utenfor Stortinget protesterte mot bistandskutt i regjeringens første forslag til revidert nasjonalbudsjett 2022. Foto: Adra Norge

Nå justerer altså regjeringen. Men støtteparti SV er ikke helt fornøyde.

– Vi i SV ønsket jo i utgangspunkt å skjerme all bistand fra kutt, og vi skulle helst ha sett at kostnadene for å ta imot ukrainske flyktninger ble dekt inn blant annet ved å skrinlegge dyre og miljøfiendtlige motorveier

NØD: Folk protesterer i Kabul i Afghanistan i vinter. Millioner er i nød etter 40 år med krig, naturkatastrofer og fattigdom. Foto: MOHD RASFAN / AFP

Sosialstøtte i Norge

Regjeringen skrur på støtten til nordmenn som trenger det mest. Fra 1. juli prisjusteres sosialstøtte opp med 3,4 prosent, fra 1,3 prosent.

Det fremgår av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV. Samtidig får flere bostøtte ved at det midlertidige regelverket videreføres i hele år.

Sparer iskanten

Det blir ikke boring nær eller i iskanten, siden tre oljeblokker i området ikke blir lyst ut i neste åpningsrunde.

Direktør i arbeidsgiverorganisasjon Norsk olje og gass, Torbjørn Giæver Eriksen, sier han er skuffet over at det trekkes tilbake leteområder ved iskanten.

ISKANTEN: Det biologiske mangfoldet er særlig stort der hvor isen legger seg om Barentshavet. Mange mener oljeindustrien må holde seg unna dette området. Foto: Arne Egil Tønset / NRK

– Vi står midt i en energikrise hvor Europa skal kvitte seg med all russisk gass. Samtidig ber EU Norge levere så mye gass som mulig. Hvis Norge skal opprettholde et stabilt nivå på gassleveransene til Europa må vi fortsette å lete og finne mer gass. Da er det et uheldig signal å trekke tilbake leteområder på norsk sokkel.

MDG på sin side mener regjeringen har langt igjen å gå på klima og miljø.

– Det vi kommer til å se i løpet av året er at 40 planer for utbygging og drift blir sendt til godkjenning som følge av oljeskattepakken. Vi kommer ingen vei i klimapolitikken uten at regjeringen tar et oppgjør med norsk oljeindustri og oljeskattepakken, sier Lan Marie Nguyen Berg til NRK.

SV peker på flere klimaseiere – i tillegg til elbil og iskant – som partiet sier det har kjempet fram: 50 millioner til hurtigbåter, økt støtte til elvarebiler og en modell for fritak for avgift på avansert biodrivstoff ut over omsetningskravet.